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Девять талантливых ребят из Приморья стали победителями на всероссийском конкурсе

08 Августа 2018, 17:10 | Приморье

По итогам ежегодного общероссийского конкурса Министерства культуры РФ «Молодые дарования России» девять школьников и студентов Приморья стали призерами и победителями в четырех номинациях, сообщили делововй газете "Золотой Рог" в пресс-службе адмнистрации Приморского края.

Как сообщили в краевом департаменте культуры, в конкурсе принимали участие студенты и учащиеся образовательных учреждений от 13 до 19 лет в различных номинациях: музыкальное, хореографическое, цирковое, театральное и изобразительное искусство, а также дизайн и искусство эстрады.

«В первом туре, региональном этапе конкурса, от Приморья приняли участие 33 человека – среди них 10 учащихся и 23 студента. Во второй тур прошли 13 человек. А уже по результатам финального, третьего тура жюри определило список призеров. Девять талантливых приморцев стали победителями», – рассказала заместитель руководителя ведомства Анна Гоголева.

Среди них лауреаты, завоевавшие I премию – студентки Приморского краевого художественного колледжа Мария Рыбчак в номинации «Изобразительное искусство: живопись, акварельная живопись» и Валерия Примакина в номинации «Дизайн», а также воспитанница детской школы циркового искусства Екатерина Дорогая в номинации «Театральное, цирковое искусство эстрады».

Премии II степени удостоились ученик Уссурийской детской художественной школы Вадим Марусенко за «Изобразительное искусство: живопись, акварельная живопись», а также Алина Юсупова из Приморского краевого художественного колледжа в этой же номинации. Еще одна студентка этого заведения Елена Огурцова стала лауреатом в номинации «Дизайн».

III премию присудили Дане Сенько, воспитаннице детской школе искусств Уссурийского городского округа вноминации: «Музыкальное искусство: фортепиано, орган», студентам краевого колледж искусств Виктору Нечистик в номинации «Музыкальное искусство: народные и национальные инструменты» и Приморского колледжа культуры Анастасии Опонасенко в номинации «Музыкальное искусство: академическое пение, сольное народное пение, эстрадный вокал».

По словам вице-губернатора Константина Межонова, в Приморье живут очень талантливые дети и подростки, и  очередная победа ребят во всероссийском конкурсе еще раз это доказывает.

«Со своей стороны, Администрация Приморского края ведет системную работу по поддержке одаренных ребят. Юные жители региона должны чувствовать себя востребованными и видеть перспективы для дальнейшего развития в родном крае. Подобные проекты и конкурсы, которые проходят на территории страны, предоставляют дополнительные возможности нашим талантам, ведь, принимая участие, они могут проявить себя и получить признание не только в Приморье, но и за его пределами», – отметил замглавы региона.

Напомним, система поддержки и развития одаренных детей в крае включает олимпиадные работы, проектную деятельность, научно-исследовательские конференции школьников, меры материального стимулирования.

О важности поддержки одаренных детей, заявил Президент Российской Федерации Владимир Путин в своем ежегодном Послании Федеральному Собранию. По словам главы государства, «нужно активно развивать творческое начало, школьники должны учиться самостоятельно мыслить, работать индивидуально и в команде, решать нестандартные задачи, ставить перед собой цели и добиваться их, чтобы в будущем это стало основой их благополучной интересной жизни».

 

Газета "Золотой Рог", Владивосток

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Теги: приморский край  конкурс 



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