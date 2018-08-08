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Приморцы стали чаще тратить материнский капитал
С начала года почти две тысячи семей Приморья обратились в органы соцзащиты за сертификатами на региональный материнский капитал. Чуть более тысячи уже воспользовались средствами краевой поддержки по своему усмотрению.
По информации департамента труда и социального развития Приморского края, на выплаты по сертификатам из бюджета региона направлено 142,8 миллионов рублей. Размер краевой выплаты в этом году составил почти 170 тысяч рублей.
«С помощью средств материнского капитала можно оплатить медицинские, образовательные услуги или направить выплату на другие цели в рамках краевого законодательства. Но наиболее популярное направление – улучшение жилищных условий многодетных семей», – отмечает директор департамента Лилия Лаврентьева.
Такая же тенденция использования средств государственной поддержки сохраняется и у получателей федеральной выплаты. Как сообщили в краевом отделении Пенсионного фонда России, с начала года обладателями материнского (семейного) капитала по случаю рождения второго ребенка стали чуть более пяти тысяч приморских семей. Более 3,3 тысяч получателей направили часть средств на решение квартирного вопроса.
«Это приобретение или строительство жилья, погашение кредитов и займов, включая уплату первого взноса и платежей по кредиту», – уточняют в федеральном ведомстве.
Все больше получателей федерального материнского капитала проявляют интерес к использованию средств на обучение детей. Число заявлений об оплате обучения и содержания детей в образовательных учреждениях выросло в этом году на 45%.
Специалисты объясняют это тем, что с 2018 года снято трехлетнее ограничение по использованию средств на дошкольное обучение детей. Семьи могут направлять деньги на эти цели сразу после оформления сертификата. В итоге более 750 семей оплатили материнским капиталом детский сад и ясли.
Еще одним новым направлением федерального материнского капитала в 2018 году стали выплаты для семей с низкими доходами. Правом на их получение воспользовались более 300 семей, в которых в этом году появился второй ребенок, и доход на каждого в семье не превышает 1,5 прожиточного минимума трудоспособного населения в регионе. Ежемесячно из средств материнского капитала они получают по 13,5 тысяч рублей.
Напомним, с инициативой дополнительной поддержки российский семей с детьми в ноябре 2017 года выступил Президент России Владимир Путин. Появились выплаты на первого ребенка в семье, а также существенно расширены возможности применения федерального материнского капитала.
«Демографические выплаты – это хорошее подспорье для бюджета семей с детьми. Гарантированная поддержка государства может послужить стимулом для родителей, задумавшихся об увеличении семьи», – считает вице-губернатор Приморья Павел Серебряков.
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