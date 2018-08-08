Компания из Владивостока будет реставрировать храм в Арзамасе

Воскресенский (Спасский) кафедральный собор в Арзамасе Нижегородской области был построен в честь победы русского народа в Отечественной войне 1812 года. По своему облику и пропорциям известный архитектор-реставратор Николай ПОМЕРАНЦЕВ сравнивал его только с петербургским собором Стасова, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Это классическое здание русской православной архитектуры. Длина и ширина здания одинаковы - по 63,9 метра, а высота до среднего креста - 46,9 метра. Оно является украшением храмового ансамбля всего города.

Сейчас это здание с богатой историей отдано под реставрацию. А заняться ею предложено приморской компании ООО «Дальстройбизнес II», известной во Владивостоке по реставрации и строительству таких объектов, как Николаевская триумфальная арка, Пушкинский театр, фуникулер, Свято-Игоревский храм, Святоникольская церковь и другие объекты, имеющие высокое историческое и культурное значение. Только что компания завершила реставрацию одного из красивейших старых особняков города на ул. Пологой, построенного в начале прошлого века.

Виктор КУДИНОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.