В Приморье пройдут дожди с грозами

Температура воздуха +19…+27 °С, сообщает Деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на сайт «Примпогода.ру».

Сегодня, 8 августа, на погоду Приморского края по-прежнему оказывают влияние фронтальные разделы, но их активность уменьшилась. В отдельных районах сохранятся дожди различной интенсивности, возможны ливни с грозами. Температура воздуха +19…+27 °С.

Во Владивостоке сегодня погода с переменной облачностью, возможен небольшой дождь. Температура воздуха +23…+26 °С.

В среду, 9 августа, синоптическая ситуация существенно не изменится. Фронтальные разделы по-прежнему будут оказывать влияние на погоду Приморского края. Однако атмосферное давление над краем будет расти и дожди пойдут на убыль. В отдельных районах сохранятся кратковременные дожди, но их интенсивность уменьшится. Ночной фон температуры останется на прежнем уровне, а день станет теплее на 2 – 4 градуса.

Во Владивостоке ночью возможен небольшой дождь, температура воздуха +19…+21 °С. Днем без осадков, воздух прогреется до +22…+25 °С.