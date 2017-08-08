Маршруты выходного дня

Услышать зов тигра,..

Национальные парки в Приморском крае с каждым годом все активнее развивают экологический туризм, внедряя не только новые методы охраны природы, но и занимаясь экологическим просвещением населения. Под эгидой государственной программы «Развитие туризма в Приморском крае на 2013-2020 гг.» гостем особой охраняемой территории может стать каждый желающий. Деловая газета «Золотой Рог» предлагает туристам в выходные прогуляться по экологическим тропам национальных парков.

Национальный парк «Зов тигра» - один из старейших в Приморском крае. Его обширная территория позволяет туристам отправиться во множество увлекательных путешествий. Например, в парке расположено 56 горных вершин высотой более 1000 м, среди них - гора Облачная (1854 м) - самая высокая точка Приморья. «Зов тигра» может порадовать туристов живописным видом струящейся воды: многочисленные водопады перетекают по цветным скалистым уступам, обрушиваясь с высоты более 7 м.

Настоящим чудом для туристов станет прогулка по лесу, в котором деревья обнимают лианы: виноград амурский, лимонник, актинидия. Много в парке интересных и необычных лишайников. Один из них - лишайник Пельтигера, который принимает причудливые очертания, варьируя цвет от серого до стального. Но настоящим хозяином территории является амурский тигр, занесенный в Красную книгу России. Здесь он соседствует с бурым и гималайским медведями, изюбрями, кабанами, косулями и кабаргой.

…увидеть нетронутую тайгу «Бикина»,..

Самая молодая и при этом самая большая особо охраняемая территория Приморья - национальный парк «Бикин» - расположилась на берегу одноименной реки, которую часто называют русской Амазонкой. В ее бассейне раскинулся единственный в мире целостный массив уссурийской тайги площадью более 1 млн га. Этот нетронутый уголок стал домом коренных малочисленных народов и редчайших видов растений и животных, среди которых - амурский тигр (здесь обитает около 10% численности этого подвида).

Площадь национального парка составляет 1,16 млн га, она включила в себя единственный крупный массив на Сихотэ-Алине, где никогда не велись рубки леса. Именно поэтому только здесь туристы могут получить представление о том, как выглядела уссурийская тайга до середины ХIX века.

Сегодня особую защиту получили не только флора и фауна парка, но и самобытность коренных малочисленных народов. Удэгейцы, нанайцы, орочи, которые ведут традиционный образ жизни на территории парка, сохраняют свои многовековые обычаи, уклад и культуру. Некоторые коренные жители сотрудничают с администрацией парка и выступают проводниками для туристов, сопровождая их по тропам рекреационной зоны «Бикина».

…пройти по «Земле леопарда»

Еще один национальный парк Приморья выполняет миссию сохранения самой редкой дикой кошки на планете - дальневосточного леопарда. В этом парке она соседствует еще с тремя представителями кошачьих: амурским тигром, рысью и дальневосточным лесным котом. Несмотря на то, что повстречаться с этими обитателями «Земли леопарда» туристам практически никогда не удается, они смогут узнать много интересного о животном мире парка, а также обнаружить следы пятнистого или полосатого хищника. Именно ради этого особо охраняемую территорию ежегодно посещают и российские, и иностранные туристы - граждане Китая, Кореи, Японии, США и стран Европы.

Туристы в национальном парке «Земля леопарда» могут не только прогуливаться по экологическим тропам, но и проехать по единственному в России экологическому тоннелю - Нарвинскому, который расположен на трассе Хасан - Раздольное. Автодорога краевого значения проходит в узком коридоре между особо охраняемыми территориями и пересекает пути миграции дальневосточного леопарда. Поэтому целью строительства тоннеля стала безопасность хищника, который может пересекать опасный участок поверху, не выходя на проезжую часть. В эксплуатацию тоннель был введен в марте прошлого года.

Одним из основных направлений работы национального парка «Земля леопарда» является экологическое просвещение. Каждый год администрация особо охраняемой территории организует лекции и конкурсы для детей и взрослых, проводит викторины, конференции, экологические праздники и акции, что не только привлекает внимание к проблемам исчезающих видов Приморского края, но и помогает формировать бережное отношение к природе.

Наталья КОМИССАРОВА, Газета "Золотой Рог", Владивосток.

Фото Игоря КУХАРЯ.

К фото: Национальный парк "Зов тигра" ждет гостей.