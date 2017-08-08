Благоустройство с доставкой во двор

Уже этой осенью приморцы смогут прогуляться по обновленным в рамках федерального проекта общественным пространствам

В 2017 году в России стартовала новая федеральная программа «Формирование комфортной городской среды», рассчитанная до 2022 года включительно. Активное участие в ней намерен принять Приморский край, где на сегодняшний день уже сверстан план мероприятий в рамках исполнения программы на текущий год, а муниципальные образования края получили из регионального бюджета необходимое софинансирование на реализацию мероприятий по благоустройству. Однако дальнейшие этапы программы, как полагают эксперты, нуждаются в более четкой детализации, в том числе в плане механизма софинансирования мероприятий по благоустройству дворовых территорий.

В рамках реализации программы только в 2017 году планируется благоустроить почти 290 придомовых территорий в 58 населенных пунктах региона, где проживает более 1,6 млн человек. Кроме того, в рамках программы до конца года будут благоустроены 59 общественных территорий - скверов, площадей, пешеходных зон - в 45 городах и поселках Приморья.

Мероприятия по благоустройству населенных пунктов Приморского края включены в обновленный вариант государственной программы «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами ЖКХ населения Приморского края на 2013-2020 годы» в качестве отдельной подпрограммы.

Миллионы для парков

Несмотря на то, что новый федеральный проект в сфере благоустройства стартовал только этой весной, большинство муниципалитетов Приморья к началу июля завершили рассмотрение всех поступивших от жителей заявок на благоустройство двориков и мест массового отдыха и сформировали перечень объектов, которые планируется благоустроить в 2017 году. Так, во Владивостоке в перечень вошли излюбленные места прогулок горожан – ландшафтно-парковая зона ДВФУ на острове Русском, сквер адмирала Невельского и улица Набережная. В одном из любимых мест отдыха владивостокцев и гостей города, на набережной ДВФУ на острове Русском, восстановят гранитное покрытие пешеходной зоны и зеленые газоны, проведут ремонт гранитного парапета и сетей наружного освещения, а также восстановят облицовку, подсветку, чашу и русла водопадов.

В сквере имени адмирала Невельского (Корабельная набережная, 21) выполнят бутовую кладку подпорной стены, проведут ремонт сетей ливневой канализации и пешеходных зон. Работы предполагают мощение пешеходных зон гранитными плитами и природным плитняком, установку наружного освещения и видеонаблюдения, а также высадку зеленых насаждений. Благоустроят в 2017 году и улицу Набережную на участке от Светланской до Красноармейского переулка. Здесь планируется восстановление гранитного мощения на тротуарной пешеходной зоне, ремонт гранитного парапета, работы по устройству бордюрных пандусов в местах пересечения с проезжей частью, ремонт системы ливневой канализации, озеленение.

Кроме того, отдельное финансирование предусмотрено для реконструкции шести парков в разных городах Приморья: «Восток» в Арсеньеве, парка культуры и отдыха в Артеме, парковой зоны на улице Карла Маркса, 49 в Большом Камне, городского парка на улице Ленина, 92а в Дальнереченске, «Березка» в Дальнегорске и городского парка культуры и отдыха имени Борисова в Спасске-Дальнем. На всех объектах будут произведены работы в зависимости от потребностей: где-то установят скамейки и урны, обновят дорожное покрытие и систему освещения, а где-то произведут работы по озеленению территорий.

В Артеме планируется благоустроить аллею влюбленных во Взрослом парке – одном из самых популярных мест у жителей города. Согласно дизайн-проекту, здесь будут установлены новые урны, лавочки и фонарные столбы, которые украсят тематическим декором. Недалеко от парка – на площади у городского Дворца культуры – заменят асфальтовое покрытие и бордюры, а также уложат брусчатку. До конца 2017 года в рамках программы в Артеме также запланирован ремонт 12 дворов по адресам: Братская, 33, Васнецова, 4-10, Ленина,5, Первая, 130, Севастопольская, 13, Симферопольская, 2 и 4-6, Ульяновская, 22, Фрунзе, 10, 12, 14, 49. На территориях заасфальтируют дворовые проезды, установят новые скамейки и урны для мусора.

В рамках благоустройства городского парка в Большом Камне уложат новые пешеходные дорожки из брусчатки, установят лавочки, озеленят клумбы. Кроме того, проектом предусмотрено оборудование площадки для занятий на скейтборде, а также велосипедная дорожка. Все общественные территории в рамках проекта предполагается адаптировать для людей с ограниченными возможностями здоровья.

В парке «Березка» в Дальнегорске, согласно плану, оборудуют велосипедную дорожку, установят новое освещение и скамейки, проведут озеленение территории. Планируется также установить тренажерный комплекс и детскую площадку, фонтан. Все эти предложения были выдвинуты жителями Дальнегорска, и муниципальные власти их поддержали. Кроме того, в рамках программы по благоустройству территорий в 2017 году в Дальнегорске отремонтируют три двора по адресам: Менделеева 1, Пионерская, 7 и 9, а также сквер «Звезда» на проспекте 50-летия Октября.

На проведение ремонтных работ в городском парке Спасска-Дальнего направят более 3 млн рублей. Здесь планируется заменить асфальтовое покрытие и систему освещения, благоустроить клумбы, а также построить детскую площадку с большим игровым комплексом и спортивную площадку с уличными тренажерами. Сейчас местные власти завершают подготовку сметы и выходят на торги для определения подрядчика работ. А в Уссурийске отремонтируют парк имени Чумака площадью более 2 тысяч гектаров. Здесь будут установлены новые скамейки и урны для мусора, восстановлено освещение, оборудуют детскую и спортивную площадки, автомобильную парковку, а также проведут работы по озеленению. Кроме того, в парке появится отдельная зона для выгула собак. В общей сложности на реконструкцию парка потратят 12,2 млн рублей.

В Кавалерове ремонтные работы пройдут возле зданий «Россия» и «Автостанция», в Устиновском сельском поселении – на улицах Центральная и Рабочая, в Кировском городском поселении – на площади имени Кирова. В поселке Востоке благоустроят площадь Победы, стелы «Восток – поселок металлургов» и «Восток», а также пешеходную зону автомобильного моста через реку Дальнюю. Центральный стадион отремонтируют в селе Раздольном. В райцентре Октябрьского района, селе Покровка, приведут в порядок центральную площадь, а в Тернее – парк отдыха и развлечений. Работы также пройдут в скверах и на площадях в Камне-Рыболове, Славянке, Дмитриевке, Реттиховке, Чугуевке и многих других населенных пунктах.

Благодаря подпрограмме «Формирование комфортной городской среды» будут ускорены темпы реконструкции сквера на пересечении улиц Лермонтова и Гончарова в Находке. Работы здесь уже ведутся: вместе с Советом ветеранов пограничных войск городские власти приняли решение о благоустройстве сквера и стелы за счет средств муниципалитета, а теперь получили дополнительное финансирование из краевого и федерального бюджетов. В настоящее время уже проведены аукционные процедуры, заключен контракт на выполнение работ. Основная часть их запланирована на 2017 год, а полностью реконструировать сквер предполагается к 100-летию погранслужбы, которое отметят в мае 2018 года. Общая стоимость работ составит 14 млн рублей.

Добавим, что в Находке работы в рамках программы благоустройства планируют синхронизировать с программой участия компаний, занимающихся перевалкой угля, в социальной жизни города. По мнению губернатора Приморья Владимира МИКЛУШЕВСКОГО, стивидоры могли бы поучаствовать в федеральной программе на условиях государственно-частного партнерства.

Дворы сделают привлекательными

Большинство муниципалитетов - участников программы текущего года уже утвердили дизайн-проекты территорий, которые предполагается благоустроить, и объявили аукционы. Так, например, в Арсеньевском городском округе до конца ноября планируют отремонтировать 10 дворов, парк и сквер. Во Владивостоке 14 дворов и два сквера благоустроят до конца августа, и еще одну общественную территорию – до конца октября. Специалисты администрации города уже обсудили с жителями каждого двора, вошедшего в программу «Формирование современной городской среды на территории Владивостокского городского округа» на 2017 год виды и сроки проведения работ.

Исходя из суммы выделенного финансирования на реализацию приоритетного проекта, основная часть которой поступила из федерального бюджета и распределена администрацией Приморского края между муниципальными образованиями на условиях софинансирования, а также сметных расчетов, в текущем году во Владивостоке отремонтируют 14 придомовых территорий по следующим адресам: Терешковой, 7; Тунгусская, 65, 63 и 61; Морозова, 9; 40 лет ВЛКСМ, 8; Фирсова, 4а, 4 и 6; 100-летия Владивостока, 30а и 30б; Тунгусская, 44 и 46; Верхнепортовая, 64; 50 лет ВЛКСМ, 17; Кипарисовая, 18.

Владивосток хорошеет с каждым днем.

В июне специалисты администрации города посетили каждый включенный в программу двор, рассказав жильцам, какие виды работ будут проведены и когда начнется долгожданный ремонт. Работы в городских дворах начнутся после проведения аукциона в электронной форме и определения подрядной организации – ориентировочно в августе. Во всех двориках установят новые бордюры, отремонтируют тротуары и дороги. Укладка нового асфальта будет выполнена с учетом поперечного уклона дороги - для отвода ливневых вод, а на придомовых территориях, где есть существующие ливнеприемники, будет проведен их ремонт. Добавим, что в каждом дворе жители высказывали пожелания, которые будут учтены при проведении строительных работ, а результатом всех встреч стала договоренность специалистов администрации с жителями работать совместно, контролировать работу подрядной организации, которая по результатам открытого аукциона будет выполнять работы, и сделать дворы Владивостока комфортными для проживания. В администрации города добавляют, что дворы, не вошедшие в программу этого года, планируется перенести в программу следующего.

В 2017 году также приведут в порядок четыре двора в Находке по адресам: Комсомольская, 32, Гагарина, 17, Арсеньева, 3, а также в поселке Южно-Морском на улице Комсомольская, 9. Кроме того, в рамках реализации проекта «Формирование комфортной городской среды» в городе сегодня проводится инвентаризация всех дворов МКД, которая позволит определить истинное физическое состояние придомовых территорий и необходимость их благоустройства. Обследование проводят комиссии в составе сотрудников муниципалитета, управляющих компаний и собственников жилья. По итогам представители заинтересованных сторон коллегиально заполняют паспорт объекта, который содержит информацию об актуальности ремонта асфальта, наличии или отсутствии парковочных мест, освещения, детских площадок, степени озеленения и приспособленности для нужд маломобильных категорий граждан. Полученные данные послужат для расчета целевых субсидий, которые Находка может получить в рамках программы благоустройства, а кроме того, их учтут при составлении графика программы на 2018-2022 годы.

В Уссурийске благоустроят 20 дворов многоквартирных домов на улицах: Заречная, 10а; Мурзинцева, 10 и 10а; Чичерина, 126; Арсеньева, 1а; Владивостокское шоссе, 107б; Октябрьская, 56; Андрея Кушнира, 1; Александра Францева, 23 и 35; Афанасьева, 11; Вострецова, 122в; Губрия,17; Куйбышева, 74; Некрасова 92 и 101; Попова, 1; Пушкина, 70; Сергея Ушакова, 12а; Чичерина, 126 и Воложенина, 12. В Большом Камне отремонтируют 14 дворов по адресам: Гагарина, 37; Академика Крылова, 2; Блюхера, 2 и 3; Адмирала Макарова, 2; Аллея Труда, 1, 9 и 29; Маслакова, 22; Академика Курчатова, 2; Горького, 4 и 6. В одном из дворов в рамках работ по благоустройству планируется установка пандуса для маломобильных групп населения.

С полным перечнем объектов, включенных в программу благоустройства городских территорий в различных населенных пунктах Приморского края, можно ознакомиться по ссылке: https://sreda.dom.gosuslugi.ru/region/40.

Большому проекту – большой контроль

На сегодняшний день города и районы Приморского края уже получили средства из федерального и краевого бюджетов на проведение благоустроительных работ в этом году. На реализацию программы в Приморье израсходуют более 470 млн рублей из федерального и краевого бюджетов, еще 20 млн рублей на условиях софинансирования запланировано в бюджетах муниципалитетов. Основную часть средств, более 300 млн рублей, направят на благоустройство дворов.

На данный момент все участники программы завершают подготовку проектной документации и выходят на конкурсные процедуры. Реализация программы в регионе проходит под личным контролем губернатора Приморья Владимира Миклушевского. Глава региона неоднократно подчеркивал, что при формировании программы необходимо опираться на мнение жителей.

- Мы не позволим муниципалитетам выдавать свои планы благоустройства за предложения жителей. В Приморье достаточно активные люди, самоорганизованные. Они знают, что хотят видеть в соседнем дворе, - считает губернатор.

В свою очередь, директор департамента ЖКХ и топливных ресурсов Приморского края Елена ПАРХОМЕНКО в ходе недавнего совещания напомнила чиновникам, ответственным за реализацию программы в муниципальных образованиях, о необходимости оперативно и в полной мере информировать граждан о ходе реализации программы.

- Активнее вовлекайте граждан в этот процесс, информируйте на своих сайтах о том, что происходит в вашем муниципалитете на сегодняшний день. Нынешний год – пилотный, сейчас мы формируем пятилетнюю программу по «Формированию комфортной городской среды», и жители должны внести как можно больше предложений по благоустройству дворов и парков, – акцентировала Елена Пархоменко.

К мониторингу формирования и исполнения программ по благоустройству в муниципалитетах активно подключился региональный штаб «Общероссийского народного фронта». Его приморские активисты выявили ряд системных проблем, которые могут стать препятствием для реализации проекта в регионе.

В частности, согласно требованиям Минстроя РФ, все муниципальные программы благоустройства должны быть размещены на сайтах муниципальных образований. Там же должны размещаться протоколы заседаний муниципальных общественных комиссий с результатами общественных слушаний по вопросам принятия заявок на участие дворов и общественных территорий в программе, их отбора и включения в проект программы. Но, к примеру, в июле активисты ОНФ выявили, что на сайте администрации городского округа Спасск-Дальний не размещена утвержденная муниципальная программа по формированию современной городской среды на 2017 год. Также на сайтах многих муниципальных образований не размещены протоколы заседаний общественных комиссий.

- Есть и другие проблемы. Так, муниципальные программы должны содержать образцы элементов благоустройства. Но мы в ходе мониторинга установили, что не все муниципальные образования в Приморском крае сегодня размещают в своих программах образцы и цены скамеек, урн и других элементов благоустройства, - комментирует член Приморского регионального штаба ОНФ Татьяна ЛАРЦЕВА. – Также экспертов движения в некоторых случаях удивляет разброс цен на виды работ, а также на конструктивные части и элементы благоустройства в уже утвержденных муниципальных программах. Например, стоимость скамеек в отдельных муниципальных программах благоустройства может превышать 15 тысяч рублей, а урна для мусора стоит почти 8 тысяч.

Добавим, что новый раздел по вопросам участия в федеральной программе появится на популярном портале «Народный контроль». В свою очередь, в администрации Приморья обещают отдельно разобраться с каждой жалобой на то, что муниципальные власти игнорируют просьбу жильцов включить их в дом в программу благоустройства. Об одной из таких ситуаций стало известно во время июньской «Прямой линии» с губернатором края Владимиром Миклушевским, к которому обратились жители дома по Военному Шоссе, 23 во Владивостоке, недовольные отказом включить их дом в программу.

Продолжение следует…

Уже сейчас очевидно, что программа «Формирование комфортной городской среды» вызвала большой интерес у жителей Приморья. В настоящее время муниципалитеты работают над планами благоустройства общественных пространств на период 2018-2022 годов. В первую очередь ведутся работы по инвентаризации дворов и парков, нуждающихся в ремонте. График работ на следующие пять лет предстоит утвердить до конца 2017 года. Во Владивостоке, к примеру, при определении приоритетов на будущее взяли за основу перечни наказов по благоустройству, с которыми избиратели обращались к муниципальным депутатам в последние несколько лет. Возможности городского бюджета не позволяли исполнять все наказы в тот же год, когда они были даны, так что федеральный проект по благоустройству стал хорошим шансом наверстать упущенное.

Добавим, что для ускорения реализации проектов по формированию комфортной городской среды на начальном этапе в Приморском крае решено в первую очередь обустраивать дворовые территории и общественные пространства, которые расположены на муниципальных земельных участках. Пока остается открытым вопрос участия в программе тех домовых территорий, которые находятся в общедомовой или частной собственности, – например, только в Уссурийске от управляющих компаний и жителей округа поступило 400 заявок на ремонт таких дворов. Не определены и четкие условия участия в проекте жителей, непонятен механизм общественного контроля. В связи с этим не исключено, что потребуется корректировка законодательства Приморского края об ответственности за нарушение правил благоустройства.

- 2017 год станет своего рода «пробой пера» для реализации новой программы. Мы рассчитываем, что в следующем году ее масштаб значительно расширится, став своего рода дополнением к работам по капитальному ремонту МКД. Однако предстоит более четко определить механизм финансирования работ по благоустройству дворов. Сегодня придомовые территории, оформленные в общедолевую собственность жильцов, автоматически остаются за боротом программы, так как тратить бюджетные средства на частную собственность запрещено. Хотя государство много лет призывало жильцов оформлять придомовую территорию в собственность. Возможно, что выходом из этой ситуации могло бы стать софинансирование работ по благоустройству со стороны собственников или управляющих компаний – по аналогии с капитальным ремонтом МКД в рамках 185-го федерального закона, - рассуждает председатель комитета по городскому хозяйству Думы Владивостока Николай ГОЛОЯД.

Добавим, что на региональном уровне планируется провести конкурс на лучший проект благоустройства городской среды в рамках новой программы. Предполагается, что подобный конкурс будет стимулировать муниципальные администрации на достижение высоких результатов. Оценивать проекты будет конкурсная комиссия, состоящая из жителей Приморья, общественников и экспертов. А лучшие дизайн-проекты обустройства городских территорий в ходе реализации последующих этапов программы могут быть применены в других муниципалитетах Приморья как типовые решения для строительства детских или спортивных площадок, скверов. Кроме того, два самых интересных и успешных муниципальных проекта по благоустройству, согласно требованиям Минстроя, будут отправлены на федеральный конкурс в Москву.

ДОСЬЕ ГАЗЕТЫ «ЗОЛОТОЙ РОГ»: По поручению президента России Владимира ПУТИНА в 2017 году стартовал приоритетный проект «Формирование комфортной городской среды». Принять участие в программе могут населенные пункты с населением от 1 тыс. человек и более, в том числе моногорода. В них приведут в порядок городские дворы и общественные зоны – центральные улицы, площади и скверы. Для реализации федерального проекта в регионах России разработаны соответствующие программы. Мероприятия по благоустройству населенных пунктов Приморского края включены в обновленный вариант государственной программы «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами ЖКХ населения Приморского края на 2013-2020 годы» в качестве отдельной подпрограммы. Ее задачами являются улучшение состояния придомовых территорий, повышение уровня благоустройства территорий общего пользования, формирование (обустройство) мест массового отдыха населения в муниципалитетах Приморья. В свою очередь, муниципалитеты края должны утвердить аналогичные муниципальные программы на своем уровне.





Александр САЛКОВ, Газета "Золотой Рог", Владивосток.

Фото Ивана КРЫШАНА.

К главному фото: В городских кварталах появится масса красивых уголков для отдыха.



