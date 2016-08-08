В Приморье можно будет наблюдать ярчайший звездопад

В ночь с 12 на 13 августа произойдет ярчайший звездопад, поток звезд достигнет своей интенсивности с пяти до семи утра 13 августа. Об этом сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Метеоритный поток Персеиды случается каждый год примерно в одно и то же время, однако в этом году он будет особенно ярким.

Обычно число падающих звезд насчитывает около сотни в час, но сейчас их будет почти вдвое больше. Такая рекордная для Персеиды интенсивность связана с тем, что Земля пересечет плотный конец хвоста кометы.