Крупнейший мемориальный комплекс откроется в Хасанском районе Приморья

В Приморье подготовлен проект одного из самых крупных мемориальных комплексов. Поручение о строительстве нового памятника дал Губернатор края Владимир Миклушевский во время празднования 75-летней годовщины Хасанских событий. Как сообщает деловая газета «Золотой Рог», мемориальный комплекс будет посвящен Хасанским событиям 1938 года.

Главе муниципалитета было поручено до конца 2016 года разработать проект мемориального комплекса, а департаменту культуры – возвести памятный объект к 80-й годовщине Хасанских событий.

Символично выбрано место под мемориал – площадь поселка Хасан, расположенного на берегу одноименного озера, на котором и происходили русско-японские бои.

По словам главы муниципального района Сергея Овчинникова, планируется, что в состав мемориала войдут памятник, школьный музей, парковая зона и православный храм.

«Проект мемориала уже готов и согласован с ветеранами. В ближайшее время он будет представлен Губернатору края с конкретными предложениями о строительстве. Уверен, что этот исторический объект станет символом всего Хасанского района и визитной карточкой для многих туристов», - сообщил он.

Глава района также добавил, что строительство объекта будет профинансировано из краевого бюджета. Руководство поселка, в свою очередь, обеспечит подведение всех необходимых коммуникаций. Предварительно на эти цели понадобится около 10 миллионов рублей.

Отметим, по мнению Владимира Миклушевского, память об участниках боев на озере Хасан непременно должна быть увековечена.

«Хасанские события прошлого века имеют большое значение для всего региона. Мы должны знать своих героев и помнить их подвиг», - считает глава региона.

Напомним, на территории Хасанского района находятся шесть захоронений советских солдат – участников военных событий – и десятки памятников. За их благоустройством следят местные власти, ветераны и патриотические клубы. Губернатор Приморья ежегодно принимает участие в субботниках на территории памятных объектов Хасанского района.