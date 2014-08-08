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Супертайфун обрушится на Приморье в начале следующей недели
Супертайфун «Халонг» может обрушиться на юг Приморье в начале следующей недели. Ряд моделей прогнозируют его выход в Японское море, где тайфун трансформируется в активный циклон внетропических широт. В настоящий момент «Халонг» перемещается на север со скоростью 10-15 км/ч, сообщает в пресс-служба Примгидромета.
Тайфун «Халонг» привлекает особое внимание синоптиков в Приморье. На данный момент существенного влияния тайфуна на погоду в крае не ожидается.
Однако некоторыми моделями не исключается его поворот на северо-запад и выход в начале следующей недели на юг Приморья.
В течение ближайших нескольких суток, до 9 августа, тайфун сохранит свою интенсивность и будет перемещаться на север со скоростью 10-15 км/ч. В субботу он пройдет точку поворота и его траектория сместится на северо-восток. Тайфун принесет дожди и сильные ветры на острова Японского архипелага.
Специалисты Примгидромета продолжат следить за дальнейшей траекторией тайфуна «Халонг».
Стоит отметить, что в конце июля на Приморье должен был обрушится тайфун «Матмо», но он обошел регион стороной. Также ранее из-за сильных дождей Владивосток оказался затоплен.
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"Супертайфун" обрушится на Приморье"!!!- и далее по тексту:"может обрушиться" "Однако некоторыми моделями не исключается его поворот"-обрушится!!!-в заголовке и "может если"- по тексту-это не одно и то же!!!Зачем жути нагоняете на доверчивых граждан! На кого он ОБРУШИТСЯ так это на японцев. А те жалкие остатки, которые до нас добираются назаваются циклоном-и то если дойдет!А то ОБРУШИТСЯ!!!