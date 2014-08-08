Супертайфун обрушится на Приморье в начале следующей недели

Супертайфун «Халонг» может обрушиться на юг Приморье в начале следующей недели. Ряд моделей прогнозируют его выход в Японское море, где тайфун трансформируется в активный циклон внетропических широт. В настоящий момент «Халонг» перемещается на север со скоростью 10-15 км/ч, сообщает в пресс-служба Примгидромета.

Тайфун «Халонг» привлекает особое внимание синоптиков в Приморье. На данный момент существенного влияния тайфуна на погоду в крае не ожидается.

Однако некоторыми моделями не исключается его поворот на северо-запад и выход в начале следующей недели на юг Приморья.

В течение ближайших нескольких суток, до 9 августа, тайфун сохранит свою интенсивность и будет перемещаться на север со скоростью 10-15 км/ч. В субботу он пройдет точку поворота и его траектория сместится на северо-восток. Тайфун принесет дожди и сильные ветры на острова Японского архипелага.

Специалисты Примгидромета продолжат следить за дальнейшей траекторией тайфуна «Халонг».

Стоит отметить, что в конце июля на Приморье должен был обрушится тайфун «Матмо», но он обошел регион стороной. Также ранее из-за сильных дождей Владивосток оказался затоплен.

ZRPRESS.RU, Владивосток.