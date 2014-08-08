www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 65.99 р. 100 JPY: 58.27 р.
EUR: 74.9 р. 10 CNY: 94.99 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Общество
Распечатать

Супертайфун обрушится на Приморье в начале следующей недели

08 Августа 2014, 08:00 | Приморье

Супертайфун «Халонг» может обрушиться на юг Приморье в начале следующей недели. Ряд моделей прогнозируют его выход в Японское море, где тайфун трансформируется в активный циклон внетропических широт. В настоящий момент «Халонг» перемещается на север со скоростью 10-15 км/ч, сообщает в пресс-служба Примгидромета.

Тайфун «Халонг» привлекает особое внимание синоптиков в Приморье. На данный момент существенного влияния тайфуна на погоду в крае не ожидается. 

Однако некоторыми моделями не исключается его поворот на северо-запад и выход в начале следующей недели на юг Приморья.

В течение ближайших нескольких суток, до 9 августа, тайфун сохранит свою интенсивность и будет перемещаться на север со скоростью 10-15 км/ч. В субботу он пройдет точку поворота и его траектория сместится на северо-восток. Тайфун принесет дожди и сильные ветры на острова Японского архипелага.

Специалисты Примгидромета продолжат следить за дальнейшей траекторией тайфуна «Халонг».

Стоит отметить, что в конце июля на Приморье должен был обрушится тайфун «Матмо», но он обошел регион стороной. Также ранее из-за сильных дождей Владивосток оказался затоплен.

ZRPRESS.RU, Владивосток.

Автор:
Теги: Тайфун  дождь  супертайфун 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Sint16:38, 08.08.2014#

    "Супертайфун" обрушится на Приморье"!!!- и далее по тексту:"может обрушиться" "Однако некоторыми моделями не исключается его поворот"-обрушится!!!-в заголовке и "может если"- по тексту-это не одно и то же!!!Зачем жути нагоняете на доверчивых граждан! На кого он ОБРУШИТСЯ так это на японцев. А те жалкие остатки, которые до нас добираются назаваются циклоном-и то если дойдет!А то ОБРУШИТСЯ!!!

  • Псевдоним20:13, 09.08.2014#

    Да гоблины они, вот и читатей кошмарят

  • Псевдоним00:08, 10.08.2014#

    1

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru