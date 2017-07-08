Владивосток возвращает себе память

До 1 августа жители Владивостока смогут внести свой вклад в издании книги «Покровский мемориальный парк. Исторический очерк», над которой краевед Нелля Мизь, действительный член Русского географического общества – Общества изучения Амурского края, работала четверть века, сообщает Деловая газета "Золотой Рог".

«У нас ровно месяц, чтобы собрать 500 тысяч рублей для издания книги об истории Покровского мемориального парка Владивостока. Рукопись готова. Намерения ясны. Призываю всех сделать посильный и необходимый для издания финансовый вклад». С такими словами обратилась буквально 10 дней назад к владивостокцам Марина БАРИНОВА – известный общественный деятель, издатель, исследователь, преданный гражданин города.

Издатели книги об истории Покровского парка приняли решение выпустить ее за счет народных средств. Для этого проект размещен на краудфандинговой приморской площадке MainTrust.



«Мы сочли, что будет правильно, чтобы данная книга была издана на деньги горожан - деньги тех, кто считает необходимым создавать представление о своей истории, истории Владивостока. Мы хотим сделать данную книгу проникновенной по содержанию и достойной по полиграфии. В ней будет четыре главы: «История Покровского некрополя»; «О судьбах горожан, упокоенных на Покровском кладбище»; «Имена - восстановленные сведения о захоронениях»; «Эссе современников об отношении к месту. Имена всех, кто сделает финансовый вклад в издание, будут названы в книге», - рассказала «Золотому Рогу» Марина Баринова, инициатор проекта.



После новости о том, что Нелли Григорьевна Мизь завершила работу над рукописью, были обозначены сроки – необходимую сумму для издания книги – 500 тыс. рублей – нужно собрать к 1 августа.





На 8 июля уже собрано 185 400 рублей (37%).





Нынешний Покровский парк – некогда городское кладбище, где нашли последний приют первые переселенцы и мореходы, революционеры и купцы, общественные деятели и обычные горожане – русские и китайцы, японцы и корейцы, евреи и даже потомок всемирно известного арабчонка – родственник поэта Пушкина. Из известных людей – первый городской голова Владивостока Яков Семёнов, чьим именем названа одна из центральных улиц, мореплаватель Фридольф Гек, революционерка Людмила Волкенштейн.

Кладбище было окраинной улицей, которая так и называлась Последняя (нынешняя Уткинская). Владивосток рос, менялись времена, менялись власти. Был снесен храм, а беззащитные могилы товарищи коммунисты сравняли с землей. Позже здесь надолго поселился центральный парк культуры и отдыха – с качелями и каруселями, танцевальной площадкой и скульптурой вождя мирового пролетариата, воздвигнутой на фундаменте бывшего храма. Но времена менялись - менялись и власти. С приходом перестройки исчез памятник вождю-безбожнику, а позже на этом месте был возведен храм, заметим, на средства состоятельных граждан Владивостока и личные пожертвования обычных, простых людей. В буквальном смысле – время собирать камни: восстанавливать справедливость после разрухи.





В октябре 2015 года по инициативе Нелли Григорьевны Мизь открыли мемориальный камень в память обо всех, кто покоится на Покровском кладбище. «На камне выгравировано стихотворение Пушкина: «Два чувства дивно близки нам». Сбоку на камне - надпись, посвященная всем, похороненным на Покровском кладбище. И самое главное - последнее слово "ПРОСТИТЕ…" - говорит Нелли Григорьевна Мизь. Вес камня - 3,5 тонны. Порода - Кноррингский мрамор (конгломерат). Миллионы лет формировался он в вулканическом жаре и зимнем холоде. А сейчас обрел свое предназначение - стал памятником десяткам тысяч людей. VL.ru





В книге "Покровский мемориальный парк. Исторический очерк" будут опубликованы свидетельства очевидцев разных эпох. Например, из путевого дневника 1931 года Михаила Пришвина, русского советского писателя: "Сегодня шел по улице Ленина (около Версаля) и вдруг мне как будто буквы какие-то явились на камнях мостовой, я остановился и действительно увидел буквы, а рядом были целые слова, вырезанные на камне: "Упокой, Господи!" и через несколько камней: "прах Зинаиды Ивановны". Стало понятно, что мостовая сделана из плит уничтоженного Покровского кладбища. Церковь наполовину разобрали… Некоторое время я задержался, разглядывал там и тут отрывки слов и по ним восстанавливая целые фразы, вроде "Покойся, милый друг, до радостного утра". Так нашел я, наконец, половину имени своей невесты, которую когда-то потерял в сутолоке жизни и потом долго искал с ней встречи. "А что если это действительно она?" - подумал я и последовали дальше воспоминания […], и обрывок ее имени, перенесенный с Покровского кладбища на мостовую, упрекает меня […], мол, пора и тебе на мостовую рядом с возлюбленной". Источник - Тихоокеанский альманах "Рубеж" № 6, 2006 год.

Книга «Покровский мемориальный парк. Исторический очерк» – тоже продолжение восстановления справедливости, памяти и благодарности потомков первым горожанам.

Тираж издания 1000 экземпляров. Сбор средств продолжается. Хочется верить, что в акции по сбору народных средств примут участие и приморский бизнес, и светские организации, и верующие, и атеисты. Нас много – тех, кому дорога история и память Владивостока. С нашей помощью уже осенью 2017 года издание увидит свет.