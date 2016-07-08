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Общественники Приморья поддержали премию "Неравнодушный гражданин"
7 июля в конференц-зале АНО "Благое Дело" состоялось очередное заседание Общественного экспертного совета по социальной поддержке Приморского края. Как сообщает деловая газета «Золотой Рог», членам экспертного совета были вручены буклеты с описанием проектов победителей.
Руководитель Благотворительного фонда Александра Монастырёва Валерия Костина рассказала участникам встречи об итогах премии «Неравнодушный Гражданин». Члены совета единодушно поддержали итоги премии и выразили надежду на продолжение проведения конкурса для социально-активных граждан в последующие годы.
Церемония награждения победителей премии «Неравнодушный гражданин» состоялась 28 мая 2016 года в Приморской краевой филармонии. Награды удостоились 24 победителя по 8 номинациям.
С 4 июля в холле конференц-зала Администрации Приморского края проходит выставка социально значимых проектов-победителей премии.
На реализацию проекта используются средства государственной поддержки, выделенные в качестве гранта в соответствии с распоряжением Президента Российской Федерации №79-рп от 01.04.2015 и на основании конкурса, проведенного Общероссийской общественной организацией «Российский Союз Молодежи».
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