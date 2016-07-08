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Россельхозбанк желает рыбакам богатого улова
День рыбака – один из главных профессиональных праздников, который широко отмечают жители Приморья
Уважаемые приморцы!
Примите самые искренние поздравления с Днем рыбака!
В каждой приморской семье есть рыбаки-любители или рыбаки-профессионалы, для которых работа в море стала самым главным и важным делом в жизни. Уверена, что профессию рыбака выбирают только мужественные и сильные духом люди.
Этот яркий летний праздник объединяет не только рыбаков, уходящих в долгосрочную путину, но и изрядную долю жителей нашего края, а для многих приморцев является поистине народным, горячо любимым и традиционно широко отмечаемым торжеством.
В этот день мы поздравляем всех, кто связан с рыбной промышленностью, - ветеранов отрасли, моряков и портовиков, рыбоводов и рыбообработчиков, ученых и технологов. И всех жителей Владивостока и Приморского края!
Желаем вам прекрасного настроения, рыбацкой удачи, пусть никогда не подводит вас здоровье, пусть в ваших семьях будет радость, счастье и достаток.
С уважением, директор Приморского РФ АО «Россельхозбанк» Инга КЛОКОВА.
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