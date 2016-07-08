В Артеме автопоезд "Забота" посещают дети и взрослые

Вторую неделю в Артемовском городском округе работает «семейный» состав автопоезд «Забота». За это время врачи приняли более тысячи человек.

Как сообщили газете "Золотой Рог" в департаменте здравоохранения, «семейный» состав, в котором прием ведут большей частью врачи владивостокского центра здоровья, активно посещают как взрослые, так и дети.

«За период работы в округе «Заботу» посетили более 500 взрослых и почти 490 детей в возрасте от 0 до 18 лет», – сообщили в департаменте здравоохранения.

Все желающие, обратившиеся в «семейную» передвижную поликлинику, могут пройти скрининговое исследование состояния здоровья. Это комплексное исследование, которые в итоге дают полную картину состояния здоровья пациента, включая адаптационные (ресурсные) возможности организма.

Врачи не только осматривают пациента, давая ему при необходимости рекомендации по здоровому образу жизни, или направляя на дальнейший углубленный осмотр или лечение, но и консультируют по вопросам правильного питания, уходу за телом.

«Очень часто за советом и консультацией обращаются молодые мамы», – отмечает руководитель «семейного» состава «Заботы» Екатерина Хмельницкая.

«Забота» будут работать в селах Артемовского городского округа до 12 июля. С 13 июля врачи будут вести прием жителей Надеждинского района Приморья.

Напомним, работа автопоездов «Забота» организована в Приморском крае по инициативе Губернатора Владимира Миклушевского в рамках краевой программы «Развитие здравоохранения Приморского края на 2013-2020 годы».

Как подчеркнул куратор здравоохранения – вице-губернатор Павел Серебряков, цель проекта – сделать качественную медпомощь доступнее для жителей отдаленных сел Приморья.

«Сегодня в крае развиваются разные формы доступности медицинских услуг. Для первичной помощи в сельских районах открываются новые фельдшерско-акушерские пункты. Однако в Приморье, как и в других регионах России, есть кадровый дефицит, особенно врачей узкой специализации в глубинке. И работа автопоездов «Забота», наряду с другими, помогает решать эту проблему прямо сейчас», – отметил он.

Всю помощь жители сельских территорий получают бесплатно в рамках полиса ОМС.



Газета «Золотой Рог», Владивосток.