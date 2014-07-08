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В Приморье "Тигр" проходит самый сложный участок экологической тропы "Мыс Северный"
08 Июля 2014, 18:20 | Приморье
Студенческий отряд "Тигр", организованный АНО «Центр «Амурский тигр», отработал первую неделю экологической вахты на территории Сихотэ-Алинского заповедника в Приморском крае. Самый трудный участок 5-километровой экологической тропы "Мыс Северной" близок к завершению.
Проверить работу студентов приехал Дмитрий Горшков, директор Сихотэ-Алинского заповедника."Несмотря на то, что прошла всего неделя, сделано уже много: демонтированы старые мосты и почти закончено строительство новых, расчищена большая часть тропы. Первый этап - самый трудный, всем нужно понять, какие виды работ предстоит выполнять, разобраться с инструментами, разбиться на бригады, еще решаются некоторые вопросы, касающиеся материала - готовим все на дальнюю перспективу. А в целом, работа идет в правильном направлении",- поделился своим мнением директор заповедника.
Маршрут прокладывается не только для удобства туристов. «Когда есть грамотно построенная экскурсионная тропа, то люди ходят только по ней, как по максимально удобному и безопасному месту, - рассказывает Дмитрий Горшков, - в этом случае природа остается максимально свободной от воздействия человека, растения не затаптываются».
За первую неделю студенческий отряд "Тигр" показал невероятную для только что созданного коллектива слаженность и эффективность в работе. Была проведена экскавация тропы сразу на нескольких участках – выровнена поверхность и убраны выступающие из земли камни. Сейчас ребята разрабатывают один из самых трудных отрезков пути - район дубового криволесья. Растения здесь вынуждены бороться за жизнь в тяжелых климатических условиях - сильная влажность и постоянные ветра. Восьмидесятилетние дубы выросли всего на два-три метра, но ветви плотно переплелись между собой, а корни мощно уцепились за каменистую почву.
"Мы прокладываем тропу через дубовую рощу, занимаемся "корневкой" – выкорчевываем старые пеньки и корни. За несколько дней мы прошли уже более полусотни метров тяжелого участка, осталось еще около 250. Девочки доведут до ума тропинку. С их легкой руки все станет аккуратнее - исчезнут мелкие корешки, выровняются края. Весь фронт работ мы обязательно осилим", - делится успехами Богдан Краснобаев, командир студенческого отряда «Тигр», студент третьего курса Инженерной школы Дальневосточного федерального университета по специальности «Управление качеством».
Основная деятельность Сихотэ-Алинского заповедника направлена на сохранение редких видов животных, в том числе амурского тигра. В ходе работы молодые специалисты из дальневосточных вузов ближе познакомятся с направлениями деятельности заповедника, что возможно, в дальнейшем определит их решение в выборе места работы. В настоящее же время первый студенческий отряд "Тигр" поможет развитию экологического туризма в заповеднике, а соответственно и в Приморском крае.
По материалам АНО «Центр «Амурский тигр» и Сихотэ-Алинского заповедника.
ZRPRESS.RU, Владивосток. Фото Александра Хитрова.
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Теги: экология сихотэ-алинский заповедник центр «амурский тигр» экологическая тропа студенческий отряд "тигр"
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