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В Приморье "Тигр" проходит самый сложный участок экологической тропы "Мыс Северный"

08 Июля 2014, 18:20 | Приморье
Студенческий отряд "Тигр", организованный АНО «Центр «Амурский тигр», отработал первую неделю экологической вахты на территории Сихотэ-Алинского заповедника в Приморском крае.  Самый трудный участок 5-километровой экологической тропы "Мыс Северной" близок к завершению.
 
Проверить работу студентов приехал Дмитрий Горшков, директор Сихотэ-Алинского заповедника."Несмотря на то, что прошла всего неделя, сделано уже много: демонтированы старые мосты и почти закончено строительство новых, расчищена большая часть тропы. Первый этап - самый трудный, всем нужно понять, какие виды работ предстоит выполнять, разобраться с инструментами, разбиться на бригады, еще решаются некоторые вопросы, касающиеся материала - готовим все на дальнюю перспективу. А в целом, работа идет в правильном направлении",- поделился своим мнением директор заповедника.
 

 
На месте нынешних тернпайков еще недавно была только узкая тропинка.
 
Маршрут прокладывается не только для удобства туристов. «Когда есть грамотно построенная экскурсионная тропа, то люди ходят только по ней, как по максимально удобному и безопасному месту, - рассказывает Дмитрий Горшков, - в этом случае природа остается максимально свободной от воздействия человека, растения не затаптываются».
 
За первую неделю студенческий отряд "Тигр" показал невероятную для только что созданного коллектива слаженность и эффективность в работе. Была проведена экскавация тропы сразу на нескольких участках – выровнена поверхность и убраны выступающие из земли камни. Сейчас ребята разрабатывают один из самых трудных отрезков пути - район дубового криволесья. Растения здесь вынуждены бороться за жизнь в тяжелых климатических условиях - сильная влажность и постоянные ветра. Восьмидесятилетние дубы выросли всего на два-три метра, но ветви плотно переплелись между собой, а корни мощно уцепились за каменистую почву.
 

 
Ширина тропы - строго 90 сантиметров.
 
"Мы прокладываем тропу через дубовую рощу, занимаемся "корневкой" – выкорчевываем старые пеньки и корни. За несколько дней мы прошли уже более полусотни метров тяжелого участка, осталось еще около 250.  Девочки доведут до ума тропинку. С их легкой руки все станет аккуратнее - исчезнут мелкие корешки, выровняются края. Весь фронт работ мы обязательно осилим", - делится успехами Богдан Краснобаев, командир студенческого отряда «Тигр», студент третьего курса Инженерной школы Дальневосточного федерального университета по специальности «Управление качеством».
 
Основная деятельность Сихотэ-Алинского заповедника направлена на сохранение редких видов животных, в том числе амурского тигра. В ходе работы молодые специалисты из дальневосточных вузов ближе познакомятся с направлениями деятельности заповедника, что возможно, в дальнейшем определит их решение в выборе места работы. В настоящее же время первый студенческий отряд "Тигр" поможет развитию экологического туризма в заповеднике, а соответственно и в Приморском крае.
 
По материалам АНО «Центр «Амурский тигр» и Сихотэ-Алинского заповедника.
 
ZRPRESS.RU, Владивосток. Фото Александра Хитрова.
 
 
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Теги: экология  сихотэ-алинский заповедник  центр «амурский тигр»  экологическая тропа  студенческий отряд "тигр" 



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