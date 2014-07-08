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В подарок Владивостоку сотрудники НК "Альянс" высадили аллею в районе бухты Тихой

08 Июля 2014, 18:20 | Приморье

Аллея из 154 ивовых кустарников японского сорта «ХакуроНишики» появилась в районе Тихой во Владивостоке. Такой подарок городу к 154-летию сделала НК «Альянс», внеся свою лепту в озеленение приморской столицы.

НК «Альянс» известна приморцам не только широкой сетью современных автозаправочных станций. На протяжении многих лет компания активно участвует в различных экологических акциях. Среди них – реконструкция очистных ограждений на территории Владивостокской нефтебазы, субботники по очистке акватории Амурского залива от различных загрязнений. А высадка деревьев и кустарников, приуроченная к Дню города, и вовсе стала доброй традицией на предприятии. В этом году она прошла в пятый раз.

Началось все в 2010 году - тогда сотрудники компании высадили Депутатскую аллею на Второй Речке. Когда 150 саженцев подросли, рядом с ними сотрудники компании установили урны и лавочки. Теперь этот сквер стал еще одним зеленым островком в самом центре Владивостока. В 2011 году еще одной экологической акцией компании стало озеленение территории возле  топиарной фигуры тигра, установленной на Академгородке. Коллектив предприятия с удовольствием поддержал идею создания сквера вокруг новой достопримечательности Владивостока – дружно и очень бережно сотрудники высаживали деревья и кустарники. Для создания сквера работники предприятия использовали исключительно приморскую флору, и сегодня зеленые насаждения в пригороде Владивостока не только радуют глаз жителей и гостей города, но и решают экологические задачи, делая воздух вблизи федеральной трассы хоть немного, но чище. На улучшение экологической ситуации была направлена и еще одна акция, проведенная компанией в прошлом году, – в Покровском парке высадили 60 краснокнижных пихт. Большинство из них прижились, так что через 10-15 лет в самом центре Владивостока благодаря усилиям работников компании появится самая настоящая пихтовая роща.

В этом году было принято решение помочь в озеленении района бухты Тихой. Дело в том, что именно здесь было сконцентрировано большое количество строек, приуроченных к саммиту АТЭС. Объекты успешно функционируют, а вот зеленых насаждений в районе стало значительно меньше. Жители микрорайона не раз поднимали этот вопрос, но средств на озеленение данной территории в городском бюджете на этот год не предусмотрено. Поэтому сотрудники управления дорог и благоустройства администрации Владивостока обратили внимание НК «Альянс» именно на этот район. Работники предприятия идею поддержали, и теперь здесь появилась новая зеленая аллея. Кстати, стоит отметить, что она не только добавит чистого воздуха жителям микрорайона, но и каждую весну будет радовать глаз пышным цветением: прежде чем распустятся листья, кустарник покроется нежнейшим розовым цветом.

Опасений, что растения не приживутся, у специалистов практически нет: выращенные в приморском питомнике, они уже пережили несколько приморских зим. Поэтому хорошо адаптированы к приморской погоде. Ну а ухаживать и беречь новую аллею обещала детвора  из близлежащих домов, которая активно помогала сотрудникам «Альянса» в посадке. Так что предприятие выполнило сразу две социальные миссии – улучшило экологию района и внесло свой вклад в экологическое воспитание подрастающего поколения. Ведь после участия в посадке кустарников у ребят вряд ли поднимется рука ломать цветущие ветки.

- Это подарок для жителей Владивостока в честь 154-летия города, - сказал, устанавливая памятную табличку в начале аллеи, директор административно-хозяйственного департамента ОАО «Приморнефтепродукт» Олег ПАНКЕВИЧ.  - Посадить растения, создав красоту, не так сложно. Теперь нужно эту красоту развивать и поддерживать. И мы в этом плане очень надеемся на жителей микрорайона.

Итак, добрая традиция, созданная в коллективе «Альянса», в очередной раз получила продолжение, снова продемонстрировав сплоченность команды: в акции приняли участие как рядовые сотрудники, так и руководители из всех подразделений компании, объединившись на благо всех жителей Владивостока.

Елена ЛЕНСКАЯ. Газета "Золотой Рог", Владивосток. 

Автор: Елена Ленская
Теги: НК «Альянс»  озеленение 



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