Благотворительный проект "Будущее зависит от тебя" получил признание PR-сообщества Дальнего Востока

Проект «Будущее зависит от тебя» признан лучшим на конкурсе дальневосточных пресс-служб «PRужина общества» в номинации «Лучший PR-проект в некоммерческой сфере». Награждение победителей состоялось на полях Дальневосточного МедиаСаммита, который завершился накануне во Владивостоке.

Открытые соревнования по футболу среди команд детских домов и школ-интернатов «Будущее зависит от тебя» компания «МегаФон» в рамках федерального проекта проводит в Приморском крае с 2009 года. За это время в отборочных играх приняли участие 700 ребят, находящихся под опекой государства, из 14 городов и районов края. Более сотни их них побывали на турнирах в других регионах страны, а команда Центра содействия семейному устройству г. Уссурийска в финале нынешнего года выиграла главный приз - поездку в Лондон, в гости к футбольному клубу «Арсенал».





«У нашей компании много социальных проектов, но «Будущее зависит от тебя» - безусловно, один из самых любимых, - отмечает Ирина Боровская, менеджер по связям с общественностью Приморского регионального отделения компании «МегаФон». - Главная проблема детей, оказавшихся без семьи, - проблема социализации и адаптации к самостоятельной жизни. Наши соревнования мотивируют ребят заниматься спортом и развиваться, помогают найти новых друзей, учат их достойно принимать поражения, верить в мечту и идти к ней. Мы благодарны организаторам конкурса за признание нашего проекта. Такая оценка от профессионального сообщества – еще одно доказательство важности и нужности того, что мы делаем».

«PRужина общества» – дальневосточный конкурс пресс-служб, который впервые состоялся в 2010 году и был приурочен к 15-летию PR-образования на Дальнем Востоке. Участие в нем принимают пресс-службы, отделы маркетинга и связей с общественностью, а также PR-агентства.

«Что мы ищем в первую очередь в присланных работах? Оригинальность, смелость, благородство целей, -- говорит Андрей Калачинский, член жюри конкурса, доцент Высшей школы телевидения ВГУЭС. - Согласитесь, что одно дело завоевывать симпатии общественности для решения бизнес-задач своей компании, и совсем иное, когда сотрудник пресс-службы продвигает не бренд или услугу, а осуществляет проект, от которого зависят судьбы людей. Обычно у нас много замечаний и вопросов к выступающим, но презентацию проекта «Будущее зависит от тебя» жюри слушало с почтительным вниманием. Поддержка детских футбольных команд, состоящих из детей-сирот. Ребята получают фантастический шанс не просто сыграть в турнире или даже съездить в Англию, посмотреть на тренировки футбольного клуба «Арсенал», они получают шанс доказать сами себе, что упорством и талантом можно выиграть не только матч, а новую жизнь».

Досье "Золотого Рога"6 Соревнования «Будущее зависит от тебя» ежегодно проводятся компанией «МегаФон» при поддержке Министерства спорта РФ, Министерства образования и науки РФ, Министерства иностранных дел РФ и Российского футбольного союза. Сегодня это самый масштабный федеральный проект для детей-сирот, направленный не только на их физическое развитие, но и на их социализацию и содействие семейному устройству. За двенадцать лет истории турнира в нем приняли участие более 3.500 команд детских домов и школ-интернатов из 140 городов России, Таджикистана, Южной Осетии, Абхазии, Латвии, Китая и Республики Беларусь. С 2005 года более 34 000 девчонок и мальчишек сражались за право стать победителем Соревнований. Совместно с фондом «Измени одну жизнь» организаторами турнира создано более 2 100 видеоанкет об участниках турнира, более 470 из них уже обрели новую семью.

Официальный сайт Соревнований: http://football.megafon.ru/

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