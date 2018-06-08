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В Большом Камне к концу года появятся больше 400 квартир для работников ССК "Звезда"
На территории Большого Камня ведется строительство нескольких микрорайонов для сотрудников судостроительного комплекса «Звезда».
«Сейчас на предприятии работает больше 1300 человек, а к моменту завершения строительства всего комплекса будет создано около 7500 рабочих мест», - сообщил генеральный директор ООО «ССК «Звезда» Сергей Целуйко.
Первые два дома в микрорайоне «Пятый» уже введены в эксплуатацию и заселены. В этом году начнется строительство еще четырех домов, на 308 квартир. Окончание строительства запланировано на 2 квартал 2019 года.
Сейчас строители также возводят дома в «Шестом» микрорайоне. Всего здесь должно появиться 1100 квартир, из которых 428 закончат уже к концу текущего года.
«Корпорация развития Дальнего Востока сейчас занимается проведением внутриквартальных сетей, а также ливневой канализации. Одним из острых вопросов для нас сейчас является обустройство очистных сооружений для ливневок «Пятого» и «Шестого» микрорайонов», - рассказал генеральный директор «Корпорации развития Дальнего Востока» Денис Тихонов.
Главе Минвостокразвития рассказали и о перспективных микрорайонах на этой территории. К 2020 году планируется построить 600 квартир в микрорайоне «Садовый», 944 квартиры появятся в «Нагорном» микрорайоне к 2021 году. Утверждается концепция микрорайонов «Солнечный» и «Зеленый».
«При строительстве важно уделить внимание созданию обеспечивающих сетей, например сегодня есть небольшое отставание по строительству котельных для микрорайонов. Оно пока не критичное, и убежден, что его проще преодолеть на нынешнем этапе. Поэтому подрядчик вместе с Корпорацией должны в ближайшие дни проработать вопрос и перераспределить работников для наверстывания упущенного», - дал поручение Александр Козлов.
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