В Большом Камне к концу года появятся больше 400 квартир для работников ССК "Звезда"

На территории Большого Камня ведется строительство нескольких микрорайонов для сотрудников судостроительного комплекса «Звезда».

«Сейчас на предприятии работает больше 1300 человек, а к моменту завершения строительства всего комплекса будет создано около 7500 рабочих мест», - сообщил генеральный директор ООО «ССК «Звезда» Сергей Целуйко.

Первые два дома в микрорайоне «Пятый» уже введены в эксплуатацию и заселены. В этом году начнется строительство еще четырех домов, на 308 квартир. Окончание строительства запланировано на 2 квартал 2019 года.

Сейчас строители также возводят дома в «Шестом» микрорайоне. Всего здесь должно появиться 1100 квартир, из которых 428 закончат уже к концу текущего года.

«Корпорация развития Дальнего Востока сейчас занимается проведением внутриквартальных сетей, а также ливневой канализации. Одним из острых вопросов для нас сейчас является обустройство очистных сооружений для ливневок «Пятого» и «Шестого» микрорайонов», - рассказал генеральный директор «Корпорации развития Дальнего Востока» Денис Тихонов.

Главе Минвостокразвития рассказали и о перспективных микрорайонах на этой территории. К 2020 году планируется построить 600 квартир в микрорайоне «Садовый», 944 квартиры появятся в «Нагорном» микрорайоне к 2021 году. Утверждается концепция микрорайонов «Солнечный» и «Зеленый».

«При строительстве важно уделить внимание созданию обеспечивающих сетей, например сегодня есть небольшое отставание по строительству котельных для микрорайонов. Оно пока не критичное, и убежден, что его проще преодолеть на нынешнем этапе. Поэтому подрядчик вместе с Корпорацией должны в ближайшие дни проработать вопрос и перераспределить работников для наверстывания упущенного», - дал поручение Александр Козлов.

Газета "Золотой Рог", Владивосток