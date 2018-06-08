Синоптики рассказали, когда в Приморье установится хорошая погода

Впереди долгожданные выходные и праздничные дни. Погода в этот период на большей части Приморского края ожидается хорошей, значительных осадков не предполагается. Лишь в отдельных районах возможны небольшие дожди, сообщает деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой Примгидромет.

Воскресный день будет прохладным. Ночная температура +6…+12°C, на востоке края холоднее, +1…+5°C. Дневная +17…+23°C, на побережье +8…+16°C. В последующие выходные температурный фон повысится на 2-6 градусов.

Наиболее комфортными для отдыха в начале выходных будут континентальные районы Приморья. В праздничный день, 12 июня, будет неплохо и в прибрежных районах края: прояснится, станет тепло.

Во Владивостоке первый выходной день, 10 июня, будет не жаркий. Температура воздуха ночью +7…+10°C, днём +12…+15°C. В дальнейшем ночные температуры повысятся на 1-2 градуса, а дневные — на 3-5 градусов.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.