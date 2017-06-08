Алеутская. Это там, где живут алеуты?

Газета «Золотой Рог» продолжает публиковать новые страницы авторского проекта Ульяны Старостиной «Владивосток. По улице - в историю».

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

Улица Алеутская

В самом центре Владивостока улица Светланская пересекается с Алеутской, протяженностью в два километра, раскинувшейся от Привокзальной площади до Покровского парка и своего окончания возле Авроровской.





Алеутская - одна из самых первых улиц Владивостока. Теперь, спустя время, мы можем проложить между названиями большинства центральных улиц города параллель - первое название и то, которое было дано после революции 1917 года. Так и с Алеутской.

Свое имя она получила в 1873 году в честь шхуны «Алеут», занимавшейся изучением дальневосточных морей. 1 октября 1862 года она вышла из Кронштадта под командованием капитан-лейтенанта Людвига Бухгольца с грузом морского ведомства и по прибытии в Николаевск-на-Амуре вошла в состав Сибирской военной флотилии. Шхуна была названа в честь коренного населения Алеутских островов. В 1866 году шхуна пришвартовалась в бухте Золотой Рог. Моряки «Алеута» положили начало новой улицы во Владивостоке: они прорубили просеку вдоль бухты, от современного вокзала к центру. Улица постепенно начала застраиваться, появлялись первые дома. Уже к началу ХХ века она стала одной из центральных улиц Владивостока. Замощение Алеутской было закончено в 1899 году.

Наступил новый век, прогремела революция, называемая по-разному — и Великой Октябрьской, и октябрьским переворотом. 1 мая 1923 года улица Алеутская была переименована в улицу 25-го Октября. Это связано с двумя событиями: вооруженному восстанию, началу Великой Октябрьской революции 25 октября 1917 года в Петрограде, и изгнанию интервентов и белогвардейцев из Владивостока в октябре 1922 года под командованием Иеронима Петровича Уборевича (о котором мы поговорим чуть позже). И опять, как в случае со Светланской, это был не конец смены названия: 5 августа 1992 года улица вновь вернулась к истоку и стала Алеутской.





На Алеутской расположено немало примечательных зданий и организаций: Железнодорожный вокзал (дом 2), Российский государственный исторический архив Дальнего Востока (РГИАДВ) и Государственный архив Приморского края (дом 10A), Дальневосточное морское пароходство (дом 15), дом Бринеров (дом 15, строение 2); «Серая лошадь» (дома 17, 19), торговый центр, бывшая гостиница и театр «Золотой Рог» (дом 20), бывшее кафе «Льдинка» (дом 21), бывший театр-кабаре «Лотос», позже - клуб им. Ф. Э. Дзержинского (дом 22), магазин «Книгомир», бывший ресторан «Арагви» (дом 23), дом Бабинцева (Приморский государственный объединённый музей имени В. К. Арсеньева; Управление внутренних дел по Приморскому краю (дом 42/44); фабрика «Приморский кондитер» (дом 52), Приморская краевая клиническая больница № 1 (дом 57).

Хочется отдельно отметить здание железнодорожного вокзала.

Обращаясь к книге Валерия Маркова «Здравствуй, Владивосток!», мы узнаем, что изыскания железной дороги начались в середине 1880-х годов. В 1888 году специальная комиссия выбрала место для станции Владивосток, положив тем самым начало строительству транспортно-пассажирского узла «суша - море» и здания вокзала. Закладка железной дороги, а вместе с ней и вокзала состоялась 19 мая 1891 года. В торжестве принимал участие наследник российского престола, будущий император Николай II. Любопытно, что городские власти до 1917 года хранили в местном музее кирку и тачку, к которым прикасались царственная рука.





Владивостокский железнодорожный вокзал, закладку которого производил цесаревич Николай Александрович. Фото с портала "Старый Владивосток".

Первое здание вокзала было совершенно иным. В 1907 году, когда началось строительство нового здания, то часть стены, где была замурована серебряная доска с надписью, осталась нетронутой и вошла в новую постройку.

Нынешнее здание вокзала выстроено по проекту Н. В. Коновалова в 1912 году. Оно стало одним из лучших в те годы по всей Транссибирской магистрали. Для тех, кто впервые приезжал во Владивосток, облик здания своей живописностью напоминал многие шедевры русской архитектуры XVII века. В том, что здесь, на окраине России появился такой памятник, была своя символика, свидетельствующая о неотрывности русского Владивостока от центральных районов России, от древних традиций русской культуры.

Продолжение следует.

Часть первая. Не будем сокращать ни названия, ни знания

Как улицы обретают свои имена. Улица Анны Щетининой

Часть вторая. Главная улица Владивостока: от Американской до Светланской

Часть третья. Алеутская. Это там, где живут алеуты?

Часть четвертая. Улица Семеновская. В память о первом гражданском жителе Владивостока

Часть пятая. Улица Пушкинская. Дом Соллогуба

Ульяна СТАРОСТИНА, выпускница 11 класса школы N53, Владивосток. Автор фото - Софья ОКУЛОВСКАЯ, Александр ХИТРОВ.