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Во Владивостоке разгар работ по благоустройству
Во Владивостоке продолжаются работы по благоустройству городских территорий: озеленению, замене ливневых решеток и канализационных люков, ремонту лестниц и дорог. Работы ведутся во всех районах приморской столицы, пишет Деловая газета "Золотой Рог".
В числе главных работ по озеленению Владивостока - высадка цветов на городских клумбах, формовочная обрезка кустарников, покос травы на газонах. Все эти работы ведутся специалистами муниципального предприятия «Содержание городских территорий» в ежедневном режиме.
Не прекращаются в краевом центре и работы по замене люков и решеток ливневой канализации, а также прочистке и ремонту сетей. В частности, только на минувшей неделе новые решетки и люки появились на Народном проспекте, ул. Печорской, Днепровской, Мельниковской, Нейбута, Русской, Стрелковой и по другим адресам.
Помимо работ по замене решеток и люков системы ливневой канализации, специалисты МУП «Содержание городских территорий» занимаются благоустройством прилегающих территорий.
Также в городе продолжаются ремонт и реконструкция лестниц. В настоящее время силами подрядных организаций работы ведутся сразу по 13 адресам: на ул. Кирова, 42, Русской, 59/4, Крыгина, 80, Шошина, 9, Острякова, 4б, Нейбута, 15, Адмирала Юмашева, 11, Днепровской, 7, Ильичева, 11 и т. д.
Отметим, что работы по ремонту и реконструкции лестниц в приморской столице проводятся в жилых микрорайонах, рядом с остановками общественного транспорта, учреждениями образования, культуры, здравоохранения и другими объектами.
Ну и, конечно же, во Владивостоке не прекращаются дорожные работы. При этом бригады дорожников ремонтируют проблемные участки городских улиц преимущественно в ночное время, когда спадает интенсивность движения автотранспорта.
Как сообщили в управлении дорог и благоустройства, только за одну прошлую неделю было отремонтировано свыше 5 600 квадратных метров дорожного полотна и уложено более 680 тонн нового асфальтобетона.
За последние дни аварийно-восстановительный ремонт участков городских дорог был проведен на ул. Выселковой, в микрорайоне Снеговая Падь, на ул. Извилистой, Бородинской, Магнитогорской и по ряду других адресов.
Сейчас дорожники уже приступили к ремонту участков дорог на ул. Кирова, Всеволода Сибирцева, Иртышской и других. Здесь при помощи спецтехники частично демонтируется старое покрытие и готовится к укладке новое полотно.
Светлана СМИРНОВА.
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