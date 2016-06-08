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Браконьеров будут ловить гаишники
08 Июня 2016, 11:42 | Приморье
Дополнительные посты ДПС будут дежурить на дорогах края на период нереста лососевых, чтобы пресечь браконьерский трафик, сообщает пресс-служба администрации Приморья, пишет Деловая газета "Золотой Рог".
«Чтобы пресечь браконьерский трафик, на период нереста лососевых нужно направить дополнительные экипажи ДПС для патрулирования дорог. А также активизировать работу по пресечению незаконной торговли рыбой в Тернейском, Надеждинском, Хасанском, Кавалеровском и Ольгинском районах», - говорится в сообщении.
По словам заведующего лабораторией в «ТИНРО-Центре» Евгения БАРАБАНЩИКОВА, в 2016 году на реках края ожидаются урожайные подходы горбуши и кеты. Также он отметил, что количество симы в Приморье продолжает снижаться, поэтому на этот год выделены небольшие объемы - 10 тонн на все виды рыболовства.
«В этом году планируется пропустить на нерестилища 1 680 тонн горбуши, на возможный вылов выделено 1 710 тонн. Кеты должны пропустить на нерестилища 357 тонн, на возможный вылов - 390 тонн», - сообщил Барабанщиков.
По словам начальника отдела по организации государственного контроля в сфере охраны морских биологических ресурсов Александра МАШОНКИНА, районы наиболее вероятного браконьерского промысла будут патрулироваться при помощи наземной техники и маломерных судов.
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Теги: экология браконьеры
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