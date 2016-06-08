Браконьеров будут ловить гаишники

Дополнительные посты ДПС будут дежурить на дорогах края на период нереста лососевых, чтобы пресечь браконьерский трафик, сообщает пресс-служба администрации Приморья, пишет Деловая газета "Золотой Рог".

«Чтобы пресечь браконьерский трафик, на период нереста лососевых нужно направить дополнительные экипажи ДПС для патрулирования дорог. А также активизировать работу по пресечению незаконной торговли рыбой в Тернейском, Надеждинском, Хасанском, Кавалеровском и Ольгинском районах», - говорится в сообщении.

По словам заведующего лабораторией в «ТИНРО-Центре» Евгения БАРАБАНЩИКОВА, в 2016 году на реках края ожидаются урожайные подходы горбуши и кеты. Также он отметил, что количество симы в Приморье продолжает снижаться, поэтому на этот год выделены небольшие объемы - 10 тонн на все виды рыболовства.

«В этом году планируется пропустить на нерестилища 1 680 тонн горбуши, на возможный вылов выделено 1 710 тонн. Кеты должны пропустить на нерестилища 357 тонн, на возможный вылов - 390 тонн», - сообщил Барабанщиков.

По словам начальника отдела по организации государственного контроля в сфере охраны морских биологических ресурсов Александра МАШОНКИНА, районы наиболее вероятного браконьерского промысла будут патрулироваться при помощи наземной техники и маломерных судов.