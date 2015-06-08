Русфонд и газета "Золотой Рог" продолжают благотворительный проект

Из свежей почты Русфонда. Приморский край

Матвей КОВАЛЬ, 8 лет, сахарный диабет 1 типа, требуется инсулиновая помпа и расходные материалы к ней. 199 676 руб.

5 700 руб. собрали наши читатели.

Не хватает 193 976 руб.





- В январе этого года сын перенес сильную простуду. После этого стал постоянно просить пить. Мы сразу же обратились в поликлинику. Нас направили во Владивосток, в краевой центр диабета и эндокринных заболеваний. Анализы показали, что уровень сахара в крови у Матвея оказался в три раза выше нормы. Врачи диагностировали сахарный диабет и подобрали дозу инсулина. Нам приходится делать до десяти инъекций в сутки и постоянно измерять показатели глюкозы. Болезнь протекает тяжело, у Матвея часто бывают приступы слабости, резко меняется настроение, он почти перестал есть. Врачи рекомендуют как можно скорее установить сыну инсулиновую помпу. Но в получении помпы за счет бюджетных средств мне отказали. А оплатить ее самостоятельно мы не можем, так как растим троих детей, у старшего сына тоже диабет, живем на небольшую зарплату мужа. Помогите нам, пожалуйста!

Наталья КОВАЛЬ, г. Уссурийск.

Детский эндокринолог Приморского краевого центра диабета и эндокринных заболеваний Наталья ПАВИНА (г. Владивосток):

- У Матвея высокая потребность в инсулине. Мальчику необходима помповая инсулинотерапия, это единственная возможность компенсировать заболевание и облегчить жизнь ребенка.

Коля ПОЛУСМАК, 8 лет, детский церебральный паралич, задержка психомоторного развития, требуется лечение. 199 740 руб.

Не хватает 199 540 руб.





- Сын родился раньше срока, сам не начал дышать, его положили в реанимацию, подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Только через месяц нас выписали домой. Коля заметно отставал в развитии. Он не держал голову, не интересовался игрушками. Когда сыну было девять месяцев, у него диагностировали детский церебральный паралич. Я много занимаюсь здоровьем Коли, вожу его на лечение в специализированные центры. И сын научился сидеть с поддержкой, говорить короткими предложениями. Однако Коля не ходит и не может посещать школу. Он на домашнем обучении, проходит программу второго класса. Из-за сильных спазмов рук сыну сложно дается письмо, но он успешно осваивает компьютер. Надо продолжать лечение, говорят врачи. Я обратилась в московский Институт медицинских технологий (ИМТ), где помогают детям с такими же проблемами, там готовы нас принять. Но оплатить лечение я не могу, так как одна воспитываю сына, муж ушел, живем на мое пособие и Колину пенсию по инвалидности. Прошу вашей помощи!

Светлана ПОЛУСМАК, г. Фокино.

Невролог ИМТ Елена МАЛАХОВА (Москва):

- Николаю требуется госпитализация для проведения восстановительного лечения, которое позволит уменьшить тонус мышц и научить мальчика самостоятельно вставать.

Миша БОНДАРЬ, 14 лет, синдром Дауна, системное недоразвитие речи, требуется курсовое лечение. 199 200 руб.

Не хватает 199 000 руб.





- В роддоме мне сказали, что сын безнадежен, будет как растение. Но, к счастью, прогноз не сбылся. Благодаря активному лечению к двенадцати годам Миша научился сам себя обслуживать, самостоятельно ходить и даже кататься на велосипеде. В 2013 году сын прошел несколько курсов лечения в московском Институте медицинских технологий (ИМТ), оплатить которые нам помогли читатели Русфонда. Спасибо всем огромное! Миша научился говорить фразами, сейчас учится в пятом классе коррекционной школы, помогает мне дома по хозяйству, сам ходит в магазин за продуктами. Лечение надо продолжить. Но у нас нет возможности его оплатить, так как воспитываем двоих детей, а весь доход нашей семьи – небольшая зарплата мужа и Мишина пенсия по инвалидности. Пожалуйста, помогите нам!

Наталья БОНДАРЬ, Надеждинский район.

Невролог ИМТ Ольга РЫМАРЕВА (Москва):

«Мише необходимо продолжить лечение. Мы разовьем диалоговую речь, расширим кругозор, улучшим память мальчика. Это поможет его максимальной социальной адаптации».

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Основные способы перевода пожертвований

1. Через банк

Прийти с реквизитами фонда (см. справку о Русфонде) в любой банк и сделать перевод. Внимание: Сбербанк не облагает переводы в Русфонд комиссией. В строчке «назначение платежа» обязательно укажите, какому ребенку конкретно вы хотите помочь (например: «Пожертвование на лечение Наташи и Милены Иващенко». НДС не облагается).

2. Через терминал QIWI (КИВИ)

Выберите кнопку «Оплата услуг», затем «Другие», затем кнопку «Благотворительность» и «Российский фонд помощи». Введите свой номер телефона и внесите пожертвование. Внимание: эта помощь безадресная. Если вы хотите, чтобы пожертвование поступило именно детям из Приморского края или конкретному ребенку, то после перевода сообщите его имя и фамилию нам по телефону: 8-914-790-93-31.

3. Через банковскую карту

Зайдите на приморскую страничку Русфонда rusfond.ru/vladivostok выберите раздел «как помочь» и отправьте деньги с банковской карты Visa или MasterCard.

4. Другие способы

На сайте rusfond.ru вы найдете и другие способы перечисления пожертвования и сможете выбрать для себя наиболее удобный. Например, получить и распечатать счет для оплаты в любом салоне связи «Евросеть», «Связной», МТС, «МобилЭлемент», «АльтТелеком», оплатить через кошелек Rbk Money, Webmoney, через систему «Яндекс.Деньги», Contact и «Лидер», получить квитанцию для перечисления через Почту России.

Для тех, кто впервые знакомится с деятельностью Русфонда

Русфонд (Российский фонд помощи) создан осенью 1996 года для помощи авторам отчаянных писем в газету «Коммерсантъ». Проверив письма, мы размещаем их в газетах «Коммерсантъ» (Москва), «Золотой Рог», на сайтах rusfond.ru, livejournal.com, «Эхо Москвы», Здоровье@mail.ru, в эфире «Первого канала», на телеканалах ГТРК «Владивосток», а также в 64 печатных, телевизионных и интернет-СМИ в различных регионах РФ.

Решив помочь, вы получаете у нас реквизиты фонда и дальше действуете сами либо отправляете пожертвования через систему электронных платежей. Возможны переводы с кредитных карт, электронной наличностью и SMS-сообщением, в том числе из-за рубежа (подробности на rusfond.ru). Мы просто помогаем вам помогать. Читателям и телезрителям затея понравилась: всего собрано $191,3 млн. В 2015 г. – 543 206 819 руб. Из них детям Приморского края – 2 292 578 руб.

Мы организуем и акции помощи в дни национальных катастроф. Фонд – лауреат национальной премии «Серебряный лучник». Президент Русфонда – Лев АМБИНДЕР, лауреат премии «Медиа-менеджер России» 2014 года в номинации «За социальную ответственность медиа-бизнеса».

Реквизиты: Благотворительный фонд «РУСФОНД», ИНН 7743089883, КПП 774301001, р/с 40703810700001449489 в АО «Райффайзенбанк» г. Москва, к/с 30101810200000000700, БИК 044525700.

Назначение платежа: Пожертвование на лечение фамилия и имя ребенка. НДС не облагается.

Адрес фонда: 125252, г. Москва, а/я 50; rusfond.ru; e-mail: rusfond@kommersant.ru.

Телефоны: в Москве 8-800-250-75-25 (звонок бесплатный, благотворительная линия МТС), факс 8-(495)- 926-35-63.

Русфонд в Приморском крае: 8-914-790-93-31, maik-dv@yandex.ru, бюро Русфонда в Приморском крае.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.