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Приморские приставы не только забирают детей, но и усыновляют их

08 Июня 2012, 15:28 | Приморье

ПРИМОРЬЕ, 8 июня, ZRPRESS. Две замечательные женщины, работающие судебными приставами-исполнителями в отделе судебных приставов по г. Арсеньев Приморского края, взяли на воспитание детей.

Судебные приставы по роду своей деятельности слишком часто сталкиваются с покалеченными детскими судьбами. Брошенных, голодных детей приходится видеть в семьях, в которых родители дорожат лишь одной жизненной ценностью- спиртными напитками . При передаче детей органам опеки судебным приставам приходится забирать детей из семей, в которых оставлять малышей просто опасно для жизни. Неравнодушие порождает лучшие человеческие качества, а участие в судьбе брошенных детей, сопереживание приводят к тому, что в конечном итоге дети обретают новые семьи, в которых чувствуют себя нужными, желанными и любимыми.

Семья судебного пристава-исполнителя, Олеси У., которая работает в службе судебных приставов уже 6 лет, воспитывает двух приемных детей - полуторагодовалого Ивана и Лизу, которой исполнилось три года, а Ирина Щ, работающая судебным приставом с 2007 г., удочерила маленькую Вику, которая родилась в январе этого года.

Обе мамы находятся сейчас в отпуске по уходу за ребенком, а коллеги по работе не забывают навещать их с подарками для малышей.

«Золотой Рог».

Автор: По сообщениям пресс-служб
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