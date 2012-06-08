В Приморье начинают работу летние лагеря

ПРИМОРЬЕ, 8 июня, ZRPRESS. С 8 июня в Арсеньеве начинают работу детские лагеря с дневным пребыванием. Лагеря откроются практически во всех учебных заведениях города – общеобразовательных школах, учреждениях дополнительного образования, спортивных школах, музыкальной школе, школе циркового искусства.

Школьников ждут развлечения, занятия спортом и творчеством, экскурсии. Дети будут получать двухразовое питание. Первая смена в лагерях продлится по 28 июня. Как отметили в городском управлении образования, лагеря прошли обязательную приемку и оборудованы всем необходимым для полноценного и безопасного отдыха детей.

В течение лета в Арсеньеве будут организованы разные формы детского отдыха и занятости. Школьники смогут отдохнуть в лагерях с дневным пребыванием, для них будут работать профильные площадки. Старшеклассники получат возможность заработать, трудоустроившись на предприятия города или в учебные заведения – такая возможность предоставлена центром занятости. Как всегда, примет ребят, желающих поработать летом, станция юных натуралистов.

Татьяна КУРОЧКИНА, «Золотой Рог».