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В Приморье судебный пристав по ОУПДС спас человеку жизнь
ПРИМОРЬЕ, 8 июня, ZRPRESS. На имя руководителя УФССП России по Приморскому краю А. М. Углова пришло письмо от женщины, которая благодарит судебного пристава по ОУПДС отдела судебных приставов по Тернейскому району П. В. Шевчука за оказанную помощь, в результате которой была спасена жизнь.
«Здравствуйте, хочу поблагодарить Вашего сотрудника, который спас мне жизнь. Это судебный пристав нашего района, Шевчук Павел Викторович, который оказал мне первую медицинскую помощь. Благодаря ему я сейчас могу жить и радоваться. Я находилась в суде, была ответчицей. Во время суда мне стало плохо – я потеряла сознание, и у меня начался приступ эпилепсии. Пока люди бегали, вызывали скорую помощь, Шевчук Павел Викторович не растерялся, он быстро среагировал и грамотно оказал мне доврачебную помощь. Уже в больнице, когда я пришла в сознание, я узнала от врача, что вовремя оказанная помощь спасла мне жизнь. Поэтому еще раз хочу поблагодарить Вас за то, что в службе судебных приставов работают такие надежные и отзывчивые сотрудники».
Стоит добавить, что подобный случай далеко не первый в Приморском крае. Судебные приставы по ОУПДС, находясь на посту, обеспечивают безопасность судей и участников судебных заседаний и всегда готовы прийти на помощь каждому, чьей жизни в той или иной степени угрожает опасность.
«Золотой Рог».
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