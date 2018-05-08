Владивосток готовится к Дню Победы

В городе пройдут торжественные мероприятия

В преддверии Дня Победы во Владивостоке ветеранам Великой Отечественной войны вручают подарки - сертификаты на сумму 5 тыс. рублей для покупки домашней бытовой техники. Всего в этом году подарки получат 368 ветеранов. Также в городе проходит множество памятных и торжественных мероприятий, организованных администрацией Владивостока. Цель таких акций - поблагодарить ветеранов за Победу, старшему поколению - напомнить о военных событиях, а юному - рассказать о неизвестных им пока страницах истории.

Так, памятные акции проходят в эти дни для школьников и молодежи: выставки детских рисунков, уроки мужества, показ кинофильмов о войне, концерты в детских школах искусств, литературно-музыкальные вечера в библиотеках. Концертные программы проходят на открытых городских площадках. В крупных торговых центрах волонтеры раздали всем желающим 35 тысяч георгиевских ленточек. На рекламных конструкциях Владивостока размещены портреты участников Великой Отечественной войны - как знак благодарности, и для того, чтобы жители видели и узнавали героев в лицо.

С 6 по 8 мая проходит также патриотическая акция «Вахта Памяти», в рамках которой студенты и курсанты, сменяя друг друга, стоят в почетном карауле у Вечного огня мемориала «Боевая слава Тихоокеанского флота». Накануне Дня Победы молодые волонтеры навели порядок в местах захоронения участников войны.

Также на Стене Памяти мемориала «Боевая слава ТОФ» открыта мемориальная доска с именами семи владивостокцев, погибших на полях сражений - места их гибели и имена установлены в последние годы. Эти имена дополняют тот список павших героев, чьи имена высечены на Стене Памяти.

Большая праздничная программа ждет жителей Владивостока 9 Мая. В городе состоится парад войск и боевой техники. А сразу после парада по главным улицам Владивостока вновь пройдет Бессмертный полк.

Затем на центральной площади Владивостока состоится праздничная программа - дневная и вечерняя. Здесь выступят творческие коллективы, прозвучат фронтовые песни, жителей и гостей угостят солдатской кашей.

В 22 часа небо Владивостока раскрасит праздничный салют.

Фото из архива.