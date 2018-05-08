www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 62.71 р. 100 JPY: 57.41 р.
EUR: 74.81 р. 10 CNY: 98.53 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Общество
Знай наших!
Распечатать

Владивосток готовится к Дню Победы

08 Мая 2018, 18:00 | Приморье

В городе пройдут торжественные мероприятия

 

В преддверии Дня Победы во Владивостоке ветеранам Великой Отечественной войны вручают подарки - сертификаты на сумму 5 тыс. рублей для покупки домашней бытовой техники. Всего в этом году подарки получат 368 ветеранов. Также в городе проходит множество памятных и торжественных мероприятий, организованных администрацией Владивостока. Цель таких акций - поблагодарить ветеранов за Победу, старшему поколению - напомнить о военных событиях, а юному - рассказать о неизвестных им пока страницах истории.

Так, памятные акции проходят в эти дни для школьников и молодежи: выставки детских рисунков, уроки мужества, показ кинофильмов о войне, концерты в детских школах искусств, литературно-музыкальные вечера в библиотеках. Концертные программы проходят на открытых городских площадках. В крупных торговых центрах волонтеры раздали всем желающим 35 тысяч георгиевских ленточек. На рекламных конструкциях Владивостока размещены портреты участников Великой Отечественной войны - как знак благодарности, и для того, чтобы жители видели и узнавали героев в лицо.

С 6 по 8 мая проходит также патриотическая акция «Вахта Памяти», в рамках которой студенты и курсанты, сменяя друг друга, стоят в почетном карауле у Вечного огня мемориала «Боевая слава Тихоокеанского флота». Накануне Дня Победы молодые волонтеры навели порядок в местах захоронения участников войны.

Также на Стене Памяти мемориала «Боевая слава ТОФ» открыта мемориальная доска с именами семи владивостокцев, погибших на полях сражений - места их гибели и имена установлены в последние годы. Эти имена дополняют тот список павших героев, чьи имена высечены на Стене Памяти.

Большая праздничная программа ждет жителей Владивостока 9 Мая. В городе состоится парад войск и боевой техники. А сразу после парада по главным улицам Владивостока вновь пройдет Бессмертный полк.

Затем на центральной площади Владивостока состоится праздничная программа - дневная и вечерняя. Здесь выступят творческие коллективы, прозвучат фронтовые песни, жителей и гостей угостят солдатской кашей.

В 22 часа небо Владивостока раскрасит праздничный салют.

Фото из архива.

Евгений СИДОРОВ. Газета "Золотой Рог", Владивосток.

 

Автор:
Теги:



Новости тематики











Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru