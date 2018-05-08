Теплотрассы ждут своего часа

В Приморье уже началась подготовка к следующему отопительному сезону

В конце апреля – начале мая в большинстве муниципалитетов Приморского края завершился отопительный сезон. Несмотря на временные сложности с поставкой топлива в конце осени – начале зимы, ОС был пройден в штатном режиме, а количество неполадок в работе оборудования снизилось. Об итогах завершившегося отопительного сезона и подготовке к следующей зиме представители администрации Приморья и теплоснабжающих предприятий региона рассказали в ходе пресс-конференции.

26 апреля завершился отопительный сезон во Владивостоке, 27 апреля – в Артеме, 2 мая – в Партизанске. В некоторых муниципальных образованиях на северо-востоке Приморья, а также в городском округе Большой Камень отопительный сезон еще продолжается. Кстати, в соответствии с изменившимся несколько лет назад законодательством, решение о завершении отопительного сезона принимается не руководством теплоснабжающих предприятий, а главами муниципалитетов. Однако батареи не должны остывать раньше, чем среднесуточная температура воздуха на протяжении пяти дней будет держаться выше отметки в 8 градусов. Традиционно, последними от теплоснабжения отключат объекты соцкультбыта в Тернейском районе края.

Сложности преодолены





- Отопительный сезон пройден в штатном режиме, несмотря на то что зима была очень холодной. Обращений от граждан, связанных с теплоснабжением, стало фиксироваться меньше: количество технологических нарушений и неполадок в работе оборудования уже несколько лет последовательно снижается благодаря профилактике в межотопительный период, - отметила директор департамента по жилищно-коммунальному хозяйству и топливным ресурсам Приморского края Елена ПАРХОМЕНКО.

По словам директора департамента, сложности с обеспечением котельных в ряде районов топливом, возникшие в конце осени 2017 года, были обусловлены переходом на закупки мазута и угля в соответствии с требованиями федерального закона №44-ФЗ – это увеличило время проведения конкурсных процедур. Кроме того, в период пиковых нагрузок на котельных использовался не только приморский бурый уголь, но и каменный, который поставляется из других регионов России. В то же время, вмешательство в ситуацию руководства Приморья и лично врио губернатора Андрея ТАРАСЕНКО помогло систематизировать поставки топлива на объекты энергетики.





В свою очередь, недавно приступивший к обязанностям генерального директора КГУП «Примтеплоэнерго» Анатолий ПОПОВ уточнил, что уже сейчас в системе «Госзакупки» размещается конкурсная документация на поставку топочного мазута и угля к отопительному сезону 2018-2019 годов. Составляются графики завоза топлива, продумывается система его хранения – например, уголь нельзя хранить на складах в течение всего лета. К началу отопительного сезона в Приморье гарантированно создадут запас топочного мазута на 15 суток, а угля – на два месяца вперед. Дальнейшие поставки будут осуществляться в соответствии с заранее определенным графиком.

- В целом отопительный сезон 2017-2018 годов пройден хорошо, и это целиком и полностью является заслугой работников «Примтеплоэнерго» на местах. Хотелось бы поблагодарить этих людей за их труд в течение всего года, - добавил Анатолий Попов.





- Этой зимой даже на юге Приморья отмечались температуры ниже минус 30 градусов. В регионе был побит исторический максимум по выработке электроэнергии, - рассказал главный инженер филиала «Приморская генерация» АО «Дальневосточная генерирующая компания» (обеспечивает теплом и горячей водой абонентов Владивостока, Артема и Партизанска) Евгений НОВИКОВ. – Все станции и теплосистемы отработали в штатном режиме. Аварий, связанных с отключением потребителей, не зафиксировано.

Ремонты по плану и по необходимости

После завершения отопительного сезона сотрудники теплоснабжающих предприятий традиционно приступают к проведению ремонтных мероприятий. КГУП «Примтеплоэнерго» планирует израсходовать на ремонтную программу-2018 более 1 млрд рублей – это как собственные средства предприятия, так и средства из краевого бюджета. Деньги пойдут на замену «слабых звеньев» в системах теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения в зоне ответственности «Примтеплоэнерго». Программа корректируется по итогам гидравлических испытаний. Большое внимание уделяется и замене изоляции наружных теплосетей – только за последнее время работниками «Примтеплоэнерго» восстановлена изоляция более 200 км трубопроводов различного диаметра. Для ускорения производства и монтажа изоляционного материала предприятием приобретены специальные станки, уточнил гендиректор КГУП Анатолий Попов.

Филиал «Приморская генерация» АО «ДГК» в рамках ремонтной программы планирует провести капитальный ремонт 6 котлоагрегатов, 4 турбоагрегатов, 3 турбогенераторов, а также замену 6 км теплосетей и 15 км тепловой изоляции. Общая стоимость данных работ составит 1,1 млрд рублей. Гидравлические испытания во Владивостоке запланированы на период с 14 мая по 20 июня. Проводить их планируется в ночное время – это позволяет минимизировать риск повреждения имущества в случае порыва теплотрасс.

Представители двух теплоснабжающих организаций акцентировали внимание на необходимости усилить работу по борьбе с должниками. На сегодня долг физлиц перед КГУП «Примтеплоэнерго» составляет 2,5 млрд рублей, долг населения перед «Приморскими тепловыми сетями» превышает 2 млрд рублей. Как отметили представители обеих компаний, неплатежи негативно влияют на финансовое состояние предприятий, усложняют подготовку к очередному отопительному сезону.

Добавим, что 81 млн рублей из бюджета Приморья в 2018 году выделен муниципалитетам на ремонт теплосетей в качестве субсидий. По словам директора профильного департамента Елены Пархоменко, продолжится и планомерная работа по строительству и модернизации объектов водоснабжения и водоотведения в рамках подпрограммы «Чистая вода» государственной программы «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами ЖКХ населения Приморского края» на 2013-2020 годы – сумма краевого софинансирования по данным мероприятиям в 2018 году составит 200 млн рублей.

На фото: Этой зимой даже на юге Приморья отмечались температуры ниже минус 30 градусов. В регионе был побит исторический максимум по выработке электроэнергии.

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