Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Забронировать Владивосток
Сегодня индивидуальный турист может полностью составить свой маршрут в Приморье в электронном пространстве
Устойчивое представление о России как о стране, сложной для въезда туристов, постепенно меняется, начиная с Приморского края. Именно здесь, в августе 2017 года, был введен упрощенный визовый режим, позволяющий в электронном порядке получить визу для въезда в Россию через Свободный порт Владивосток. И, хотя туриндустрия Приморского края ожидала большего от нововведения, все же эксперты признают, что упрощенный режим существенно изменил рынок в лучшую сторону.
- Россия всегда вызывала у туристов настороженное отношение. К нам всегда было не так уж просто попасть, не так уж просто получить визу – для этого надо было пройти через несколько этапов, потратить деньги и относительно долго ждать, - говорит президент ДВ-ассоциации рестораторов и отельеров, член Экспертного совета по развитию туризма в Приморье Роман ИВАНИЩЕВ. - Сейчас, когда приняты первые шаги в сторону упрощения въезда для туриста, нужно в первую очередь радоваться тому, что это должно изменить наш имидж: со временем, если тенденция сохранится и будет поддерживаться на государственном уровне, мы станем более открытыми в глазах туристов, а значит и более расположенными к приезду гостей. Изменится наш суровый, нерадушный образ. Конечно, мы ожидали, что туристы смогут въезжать к нам вообще без визы, но и благодаря электронной визе видно, что активность туристов возросла.
Китайцы и японцы распробовали электронную визу
Напомним, что для того, чтобы получить электронную визу, иностранный турист должен совершить простое действие – оформить заявку на получение визы на сайте evisa.kdmid.ru не позднее, чем за четыре дня до запланированного дня визита, и дождаться положительного решения в течение 2-4 дней.
При этом ранее между Россией и Китаем уже действовал договор о безвизовом обмене туристическими группами, но с вводом упрощенного визового режима дополнительную мотивацию получили индивидуальные туристы, предпочитающие самостоятельные путешествия. Чаще всего это представители китайской молодежи, а также семьи.
По информации департамента туризма Приморского края, сегодня более 6,5 тыс. зарубежных путешественников уже познакомились с регионом благодаря новому механизму электронной визы, и около 10 тыс. гостей в целом оформили соответствующее право. Из 6557 человек, уже въехавших в Приморский край, большинство – граждане Китая (4356 человек), а также Японии (2049 человек). Кроме этих стран в перечень государств, граждане которых могу въехать в Россию по упрощенной визе, входят еще 16 стран - это Алжир, Бахрейн, Бруней, Индия, Иран, Катар, КНДР, Кувейт, Марокко, Мексика, ОАЭ, Оман, Саудовская Аравия, Сингапур, Тунис, Турция.
Неизвестно, дополнится ли этот список когда-нибудь странами Старого света и США, зато пунктов пропуска для иностранных туристов, въезжающих на Дальний Восток по электронной визе, становится все больше и больше. Так, если до 1 января этого года въезжать в регион по упрощенной визе можно было только через Международный аэропорт Кневичи и морской пункт пропуска Владивосток, то сегодня работают еще семь «ворот» на территории края – железнодорожные пункты пропуска «Пограничный», «Хасан», «Махалино», пункты автомобильного пропуска «Полтавка» и «Турий Рог», а также морские пропускные пункты «Зарубино» и «Посьет».
Кроме того, Приморский край хотя и не перестал быть первым, но перестал быть единственным регионом, через который турист может въехать в ДФО. С начала 2018 года для упрощенного въезда открылась граница в Сахалинской области и Камчатском крае – через морские пункты пропуска «Корсаков» и «Петропавловск-Камчатский», которые входят в СПВ, тоже можно попасть на Дальний Восток и далее в Россию. В ближайшем будущем механизм также планируют распространить на все международные аэропорты Дальнего Востока – этот законопроект уже одобрен правительством России, в данный момент прорабатываются детали.
Гостиницы завлекают как могут
Взаимодействие с туристом в электронном формате, или, проще говоря, позиционирование и продажа турпродуктов принимающего региона в Интернете – не менее важный аспект развития туризма, чем упрощенный въезд по электронной визе.
Особенно важно это, по словам экспертов, при взаимодействии с индивидуальными туристами, которые привыкли самостоятельно планировать путешествия, пользуясь популярными международными сервисами типа Booking.com. Сегодня любая компания, так или иначе заинтересованная в увеличении турпотоков – будь то ресторан, гостиница или сувенирный магазин – просто обязаны выгодно позиционировать себя в интернете, давать гостям возможность электронного бронирования и покупки.
Сегодня практически все гостиницы и рестораны Приморского края ведут активную рекламную политику на популярных сервисах для путешественников, а АНО «Туристско- информационный центр Приморского края» не только продвигает имидж Приморья в интернет-пространстве, но и оказывает туристам помощь, в том числе и в электронном формате на нескольких языках, что отвечает требованиям государственной программы «Развитие туризма в Приморском крае» на 2013-2020 годы. В 2017 году АНО «ТИЦ» Приморья проконсультировал свыше 125 тыс. туристов.
Однако не только иностранные туристы важны для региона: не меньшее значение имеют электронные тур-услуги для жителей отдаленных районов Приморья, которые приезжают во Владивосток, чтобы провести здесь выходные, сходить в Мариинский театр и в Океанариум. Сегодня такие туристы, во-первых, могут в считанные часы добраться до Владивостока, купив электронный билет на самолет, например, из Тернея в столицу Приморья. Ранее, до возрождения малой авиации в крае, этот путь мог бы занять около 10 часов. В электронном порядке сегодня можно купить и билеты в Океанариум, Мариинку, кинотеатры Владивостока на соответствующих сайтах, а также забронировать гостиницу и столик в ресторане. По прибытии во Владивосток приморцу останется только отдыхать и никуда не торопиться.
На фото: Туристам из Европы визу приходится получать по старинке.
Фото Юрия НУРМУХАМЕТОВА.
Любовь ХМЕЛЕВСКАЯ. Газета "Золотой Рог", Владивосток.
Новости тематики
Новости раздела
- Звездно-полосатый трал
- Забронировать Владивосток
- Экология вершин
- Туристам предлагают пройти экологическими тропами
- Каждую погоду предсказать
- Дело вредителей
- В Приморье готовятся отметить новый международный праздник
- Парламент Приморья принял ряд важнейших законов
- Вакансия не терпит пустоты
- Дальний Восток России хотят заселить староверами
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Стала известна реальная причина закрытия магазина "В-Лазер"
- Полпред Юрий Трутнев потребовал уволить пятерых приморских чиновников
- Китай обдирает приморский бизнес как липку
- Во Владивостоке под Золотым мостом построят рынок
- Азиатско-Тихоокеанская пирамида
- Президент Путин подписал очень важный указ
- Возможное новое назначение Кудрина может заставить рубль взлететь
- В списках новостроев не значится
- Первый международный туристическо-инвестиционный форум пройдет в Хабаровске
- Определен график гидравлических испытаний и отключения горячей воды во Владивостоке