Забронировать Владивосток

Сегодня индивидуальный турист может полностью составить свой маршрут в Приморье в электронном пространстве

Устойчивое представление о России как о стране, сложной для въезда туристов, постепенно меняется, начиная с Приморского края. Именно здесь, в августе 2017 года, был введен упрощенный визовый режим, позволяющий в электронном порядке получить визу для въезда в Россию через Свободный порт Владивосток. И, хотя туриндустрия Приморского края ожидала большего от нововведения, все же эксперты признают, что упрощенный режим существенно изменил рынок в лучшую сторону.

- Россия всегда вызывала у туристов настороженное отношение. К нам всегда было не так уж просто попасть, не так уж просто получить визу – для этого надо было пройти через несколько этапов, потратить деньги и относительно долго ждать, - говорит президент ДВ-ассоциации рестораторов и отельеров, член Экспертного совета по развитию туризма в Приморье Роман ИВАНИЩЕВ. - Сейчас, когда приняты первые шаги в сторону упрощения въезда для туриста, нужно в первую очередь радоваться тому, что это должно изменить наш имидж: со временем, если тенденция сохранится и будет поддерживаться на государственном уровне, мы станем более открытыми в глазах туристов, а значит и более расположенными к приезду гостей. Изменится наш суровый, нерадушный образ. Конечно, мы ожидали, что туристы смогут въезжать к нам вообще без визы, но и благодаря электронной визе видно, что активность туристов возросла.

Китайцы и японцы распробовали электронную визу

Напомним, что для того, чтобы получить электронную визу, иностранный турист должен совершить простое действие – оформить заявку на получение визы на сайте evisa.kdmid.ru не позднее, чем за четыре дня до запланированного дня визита, и дождаться положительного решения в течение 2-4 дней.

При этом ранее между Россией и Китаем уже действовал договор о безвизовом обмене туристическими группами, но с вводом упрощенного визового режима дополнительную мотивацию получили индивидуальные туристы, предпочитающие самостоятельные путешествия. Чаще всего это представители китайской молодежи, а также семьи.

По информации департамента туризма Приморского края, сегодня более 6,5 тыс. зарубежных путешественников уже познакомились с регионом благодаря новому механизму электронной визы, и около 10 тыс. гостей в целом оформили соответствующее право. Из 6557 человек, уже въехавших в Приморский край, большинство – граждане Китая (4356 человек), а также Японии (2049 человек). Кроме этих стран в перечень государств, граждане которых могу въехать в Россию по упрощенной визе, входят еще 16 стран - это Алжир, Бахрейн, Бруней, Индия, Иран, Катар, КНДР, Кувейт, Марокко, Мексика, ОАЭ, Оман, Саудовская Аравия, Сингапур, Тунис, Турция.

Неизвестно, дополнится ли этот список когда-нибудь странами Старого света и США, зато пунктов пропуска для иностранных туристов, въезжающих на Дальний Восток по электронной визе, становится все больше и больше. Так, если до 1 января этого года въезжать в регион по упрощенной визе можно было только через Международный аэропорт Кневичи и морской пункт пропуска Владивосток, то сегодня работают еще семь «ворот» на территории края – железнодорожные пункты пропуска «Пограничный», «Хасан», «Махалино», пункты автомобильного пропуска «Полтавка» и «Турий Рог», а также морские пропускные пункты «Зарубино» и «Посьет».

Кроме того, Приморский край хотя и не перестал быть первым, но перестал быть единственным регионом, через который турист может въехать в ДФО. С начала 2018 года для упрощенного въезда открылась граница в Сахалинской области и Камчатском крае – через морские пункты пропуска «Корсаков» и «Петропавловск-Камчатский», которые входят в СПВ, тоже можно попасть на Дальний Восток и далее в Россию. В ближайшем будущем механизм также планируют распространить на все международные аэропорты Дальнего Востока – этот законопроект уже одобрен правительством России, в данный момент прорабатываются детали.

Гостиницы завлекают как могут

Взаимодействие с туристом в электронном формате, или, проще говоря, позиционирование и продажа турпродуктов принимающего региона в Интернете – не менее важный аспект развития туризма, чем упрощенный въезд по электронной визе.

Особенно важно это, по словам экспертов, при взаимодействии с индивидуальными туристами, которые привыкли самостоятельно планировать путешествия, пользуясь популярными международными сервисами типа Booking.com. Сегодня любая компания, так или иначе заинтересованная в увеличении турпотоков – будь то ресторан, гостиница или сувенирный магазин – просто обязаны выгодно позиционировать себя в интернете, давать гостям возможность электронного бронирования и покупки.

Сегодня практически все гостиницы и рестораны Приморского края ведут активную рекламную политику на популярных сервисах для путешественников, а АНО «Туристско- информационный центр Приморского края» не только продвигает имидж Приморья в интернет-пространстве, но и оказывает туристам помощь, в том числе и в электронном формате на нескольких языках, что отвечает требованиям государственной программы «Развитие туризма в Приморском крае» на 2013-2020 годы. В 2017 году АНО «ТИЦ» Приморья проконсультировал свыше 125 тыс. туристов.

Однако не только иностранные туристы важны для региона: не меньшее значение имеют электронные тур-услуги для жителей отдаленных районов Приморья, которые приезжают во Владивосток, чтобы провести здесь выходные, сходить в Мариинский театр и в Океанариум. Сегодня такие туристы, во-первых, могут в считанные часы добраться до Владивостока, купив электронный билет на самолет, например, из Тернея в столицу Приморья. Ранее, до возрождения малой авиации в крае, этот путь мог бы занять около 10 часов. В электронном порядке сегодня можно купить и билеты в Океанариум, Мариинку, кинотеатры Владивостока на соответствующих сайтах, а также забронировать гостиницу и столик в ресторане. По прибытии во Владивосток приморцу останется только отдыхать и никуда не торопиться.

На фото: Туристам из Европы визу приходится получать по старинке.

Фото Юрия НУРМУХАМЕТОВА.