Экология вершин

Интерес туристов к альпинизму в Приморье ставит на повестку дня вопрос об охране экосистемы гор

Море – не единственный ресурс Приморского края, интересный туристу. Здесь есть еще горы, пусть не такие высокие, как на Камчатке, но покорив десять из них, альпинист получит Приморского барса – почетный знак, который разработали для альпинистов в Приморье еще в 1998 году.

Пожалуй, начинающему покорителю гор стоит начать именно с вершин Приморского края: по сравнению с пятикилометровым кавказским Эльбрусом горы Приморья не так уж высоки, поэтому здесь почти нет риска испытать на себе горную болезнь. Однако недооценивать горы края все же не стоит: тропы, ведущие к их вершинам, не так уж просты. Зачастую они пролегают через тайгу, ведут по камням, болотам и изматывают путников даже сильнее, чем восхождение на голые камчатские хребты.

Но, как пел Высоцкий, «кто здесь не бывал, кто не рисковал – тот сам себя не испытал, пусть даже внизу он звезды хватал с небес: внизу не встретишь, как не тянись, за всю свою счастливую жизнь десятой доли таких красот и чудес».

Топ-10 приморских вершин

Самая высокая вершина Приморья – потухший вулкан Аник, входящий в горную цепь Сихотэ-Алинь. Высота Аника – 1933 метра над уровнем моря, однако гора лишь частично расположена в Приморском крае, другая ее часть лежит на территории Хабаровского края. Именно поэтому Аник не входит в десятку гор, которые нужно покорить, чтобы получить Приморского барса. Тем не менее, желающим взойти на вершину могут помешать разве что суровые погодные условия, которые в тех краях отличаются особым холодом.

Вторая по высоте, и полностью приморская вершина края – гора Облачная высотой 1854 метра. Она вторая по высоте гора Приморья, и первая в списке вершин Приморского барса. Находится Облачная в долине реки Уссури, в Национальном парке «Зов тигра» в Чугуевском районе. Восхождение на нее займет 4-5 часов.

Чтобы точно получить Приморского барса, покорителю гор необходимо сфотографироваться на каждой вершине рядом с контрольной точкой. На горе Облачная эта точка представляет собой деревянный крест с памятными досками.

Следующая гора из списка – Снежная, высотой 1684 метра. Здесь нужно сфотографироваться у тригопункта. Вершина также является одной из точек горной системы Сихотэ-Алинь и располагается в центральной части Приморского края. Чтобы добраться сюда, придется потратить около 4 часов.

Третья гора, Сестра, высота которой составляет всего 318 метров, считается одной из самых простых для восхождения. Находится вершина недалеко от города Находка в устье реки Партизанская. Чтобы сдать зачет, путнику необходимо сделать фото на фоне обелиска и тригопункта, расположенных на Сестре. Дойти до вершины можно за час, а то и меньше.

Четвертая гора – Ольховая, высотой 1669 метров над уровнем моря. Ольховая – одна из вершин Алексеевского хребта горной системы Сихотэ-Алинь. Здесь туристу нужно сфотографироваться у тригопункта и большого озера Алексеевское, которое находится на высоте 1600 метров. Путь до озера и до вершины займет около 4-5 часов.

Чтобы попасть на вершину пятой по списку горы Голец, высота которой 1604 метра, нужно для начала доехать до Партизанского района, где она расположена. Как рассказывают опытные альпинисты, эту гору посещает не так уж много туристов, ведь она не такая уж простая для восхождения. Голец – крутая, остроконечная гора, усыпанная камнями и стоящая посреди почти не тронутой тайги неподалеку от села Молчановка. Путь сюда занимает разное время у разных путешественников, в зависимости от их подготовки: можно взбежать и за 2-3 часа, а можно растянуть восхождение и на 5-6 часов. Добравшись сюда, нужно сфотографироваться у тригопункта с южной стороны вершины.

Шестая гора Приморского барса, Лысая, в высоту составляет 1560 метров и также относится к горной системе Сихотэ-Алинь. Она находится в юго-восточной части Приморского края и входит в природный парк «Зов тигра». Путь на каменистую вершину займет в среднем 3-4 часа, а чтобы восхождение зачлось, нужно сфотографироваться у тригопункта на фоне насыпи.

Седьмая гора, Ливадийская, или Пидан, самая популярная вершина у приморцев и гостей края. Ежегодно на гору, входящую в состав Ливадийского хребта горной системы Сихотэ-Алинь, поднимаются тысячи путников. Высота горы – 1 332 метра над уровнем моря. Пидан располагается в Шкотовском районе Приморья, путь на его вершину занимает около 3-4 часов. Желающие получить Приморского барса должны сфотографироваться у обелиска на вершине горы.

Восьмая гора – Литовка, или Фалаза, также очень популярна у туристов. Ее высота – 1279 метров над уровнем моря. Добраться до подножья, от которого начинается путь на вершину Фалазы, не так уж сложно: здесь, в часе пешего пути от платформы электрички в селе Анисимовка, располагается горнолыжная база Грибановка. Если начать восхождение с этой точки, можно добраться до вершины всего за 2-3 часа. Сфотографироваться для зачета нужно у деревянного креста, который находится на Фалазе.

Десятая вершина, гора Воробей, или Туманная, не так уж высока – 1230 метров, зато считается одной из самых сложных для восхождения. В отличии от популярных гор Пидана и Фалазы, у ее подножья нет баз отдыха, и добраться сюда непросто. В Приморье также сложно найти турфирму, готовую организовать выезд к горе Воробей, а также сопровождать туристов при подъеме. Наверное, потому, что тропа для восхождения очень длинная, идти по ней долго, так что может возникнуть необходимость ночевать в палатке после вечернего спуска к подножью. Начинать же восхождение лучше из села Анисимовка. Вообще-то вершин у Туманной три – Воробей-1, Воробей-2 и Воробей-3, но для зачета нужна самая высокая вершина – вторая. Именно к ней нужно пройти тропой, тянущейся вдоль реки, и сфотографироваться у тригопункта.

Ущерба на миллионы

Конечно же, горный туризм в Приморье можно отнести к экологическому, вот только самой экологии гор от такого туризма нездоровится: из года в год туристы приносят на самые популярные вершины края – Пидан, Фалаза и другие – не только свое восхищение, но еще пластиковые бутылки, фантики, а также ленточки, которые они повязывают на ветках деревьев на вершинах, чтобы исполнились их желания. К слову, ленточек с каждым годом становится больше, ведь в регионе действует государственная программа «Развитие туризма в Приморском крае» на 2013-2020 годы, благодаря которой турпотоки в край растут.

В 2017 году на всероссийском форуме «Природа без границ» поднималась проблема разрушения туристами экосистемы горы Пидан. Так, выяснилось, что рекреационная нагрузка на вершину в Приморье превышает норму в 500 раз. Тогда, на форуме, доцент кафедры географии и устойчивого развития геосистем Школы естественных наук (ШЕН) ДВФУ Андрей САЗЫКИН отмечал, что оборот горы Ливадийской в день пиковой нагрузки в октябре 2017 года составил около 3,4 млн.

Между тем, в уборке вершин заинтересованы разве что волонтеры и представители турфирм, организующих туристам подъемы на вершины. Так, турфирма «Пять звезд» с каждой проданной путевки на Пидан отчисляет по 50 рублей в фонд «ЧИСТЫЙ ПИДАН». При этом путевка в составе группы стоит 2 тыс. рублей, а индивидуальные туры для отдельных групп стоят дороже – около 10-15 тыс. рублей.

В 2016 году акция по уборке горы Пидан собрала в мае более 100 человек. Волонтеры обычно сопровождаются опытными инструкторами во избежание травм. На деньги из фонда энтузиасты получают мусорные мешки и перчатки, добравшись до вершины горы, а спускаясь с нее, зеленые туристы собирают мусор и выносят его к грузовикам турфирмы. За это помощники Пидана получают памятный знак – «хранитель Пидана».

В 2018 году такая акция должна пройти 13 мая. Для участия в ней турфирма приглашает 30 физически крепких мужчин.

- На вершине волонтеры срезают ленты, собирают пластиковые бутылки и прочий бытовой мусор, - отметили в пресс-службе турфирмы «Пять звезд». – Стоит отметить, что в год вершину посещает около 10 тыс. человек, многие из которых оставляют мусор. Акция «Чистый Пидан» будет проходить уже третий раз, до этого мы смогли хорошо убрать подножье горы и тропы, ведущие к вершине. В этом году нужно убрать саму вершину.

Волонтер в гору не пойдет

К сожалению, такого пристального внимания волонтеров в Приморье удостоена разве только самая популярная вершина Приморья – Пидан. С другой стороны, именно эта вершина терпит наибольший ущерб со стороны туристов. Уборку других вершин проводят реже: в основном, турбазы, расположенные у подножия гор, за этими подножьями и следят. Дело в том, что организовать уборку вершины сложнее, чем, например, уборку пляжа. Последняя практика, кстати, в Приморье распространена. Например, волонтерский проект ПОВС «Остров Мечты» каждый год летом привлекает волонтеров со всей России и из разных страны для уборки пляжей на острове Рейнеке, где администрацией города механизм уборки не налажен.

- Гору, конечно, тяжелее убирать, как и любое место вне транспортной доступности, - отметила руководитель проекта «Остров Мечты» Наталья ЯКУНИНА. - Просто потому, что тащить все собранное придется вручную, на себе, а пока будешь нести мешок с мусором через кусты, он порвется десять раз. На мой взгляд, с горы много мусора не утащишь. Максимум по два мешка на человека коромыслом. Физически подготовленные волонтеры, конечно, справятся, но необходим серьезный контроль со стороны организаторов, чтобы не было травм как при подъеме, так и при спуске. И медик в команде – обязательно.

КСТАТИ

Простой маршрут

В Партизанском районе Приморского края располагается девятая вершина из списка Приморского барса – гора Скалистая, или Читинза. Ее высота – 1239 метров над уровнем моря. Если нет личного автомобиля, добраться сюда можно и общественным транспортом, в частности – на электричке, следующей в Находку или в Партизанск. Выйти нужно на станции «Красноармейская», и уже здесь, по одной из тропинок, добраться до подножья Читинзы.

Путь наверх несложный: гора считается одной из самых простых в Приморье для восхождения, поэтому добраться до вершины можно за считанные часы. Зато за время пути турист проследует как через густую тайгу, так и через солнечные широколиственные леса, прогуляется по альпийским лугам и при желании заглянет в ущелья. Для зачета нужно сфотографироваться у тригопункта на вершине горы.

На фото: Вот она какая, самая популярная вершина Приморья.

Фото Натальи КОМИССАРОВОЙ.

Любовь ХМЕЛЕВСКАЯ. Газета "Золотой Рог", Владивосток.