Туристам предлагают пройти экологическими тропами

Экологический туризм – один из самых популярных видов туризма в мире. Ведь путешествие по заповедным тропам позволяет вернуться к гармонии с окружающим миром, погрузиться в историю территории и даже познакомиться с культурными традициями коренных народов. Благодаря государственной программе «Развитие туризма Приморского края» на 2013-2020 годы, количество туристических маршрутов особо охраняемых территорий ежегодно увеличивается.

Жизнь на лоне природы

Национальные парки Приморского края сохраняют не только природные объекты, но и образ жизни коренных народов. Их традиционный уклад тесно связан с первозданной природой, а промысел основан на охоте и рыбалке. В национальном парке «Удэгейская легенда» туристы смогут познакомиться поближе с представителями народа удэге, численность которого едва превышает 1 тыс. человек. Гости национального парка узнают о культурных традициях удэгейцев, смогут принять участие в традиционных ритуалах, а также попробуют вкуснейшие национальные блюда. С собой туристы увезут не просто сувениры, а настоящие магические подарки коренного народа, изготовленные вручную, которые долго будут напоминать о духах бескрайней тайги.

Тишина Сихотэ-Алиня

Более 400 тысяч гектаров заповедной территории раскинулись на севере Приморского края – в Сихотэ-Алинском государственном заповеднике. Вступая на заповедную землю, турист должен помнить, что он находится в царстве животных, и знакомиться с жизнью тайги ему можно только на экологических тропах. Деревянные настилы тропы органично вплетаются в жизнь леса и защищают хрупкие экосистемы заповедника от вмешательства людей. В Сихотэ-Алинском заповеднике для туристов доступны четыре маршрута: «Урочище Ясная», «Озеро Благодатное», «Ключ Кабаний» и «мыс Северный».

Сихотэ-Алинский заповедник отличается удивительным разнообразием флоры. Здесь обитают представители тундры и тайги: на живописных землях заповедника можно встретить и альпийские эдельвейсы, и краснокнижный женьшень. А на песчаных пляжах особо охраняемой территории туристы смогут изучить следы животных, приходящих на берег моря. Здесь можно часто увидеть отпечатки лап тигров и рысей, среди которых есть даже пятипалая.

По просторам Морского заповедника

По заповедным тропам Приморья можно не только пройти, но и прокатиться на катере, поскольку некоторые маршруты пролегают по водным просторам. Наиболее широкий перечень таких путешествий предлагает единственный в России Дальневосточный Морской биосферный заповедник. Его 63 тыс. гектаров расположились в наиболее красивых бухтах залива Петра Великого. Территория разделена на четыре участка, соответствующих сторонам света. И каждый из них предложит туристам уникальный набор объектов показа.





Южный участок оберегает самую южную точку России – остров Фуругельма, который часто называют птичьим островом. Здесь гнездится самая большая в мире колония чернохвостых чаек, которая мирно соседствует с батареей, принимавшей участие во Второй Мировой войне. На территории Восточного участка туристы могут насладиться видами берега поющих сосен, которые глубокими корнями врезаются в скалистые склоны. Весной этот вид становится еще величественнее, поскольку зацветающий рододендрон оттеняет зелень стройных красавиц. Западная часть заповедника хранит одну из красивейших бухт полуострова Краббе – бухту Миноносок, а северный участок занимает часть острова Попова, где туристы смогут пройти шестью экологическими маршрутами и заглянуть в музей.

Фото Анны МАЦОВСКОЙ.