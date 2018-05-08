Каждую погоду предсказать

Оперативная информация Примгидромета стала важным инструментом в быту и хозяйственной деятельности приморцев

Для нашего региона характерны различные природные катаклизмы, и поэтому огромное значение имеет своевременное предупреждение о них. Хороший прогноз позволяет минимизировать потери и правильно выстраивать тактику хозяйственной деятельности, планировать действия в широком смысле нашего бытия.

Государственная программа «Охрана окружающей среды Приморского края» на 2013-2020 годы требует от синоптиков повышения качества прогнозов, что крайне необходимо для полного исключения из нашей жизни природных неожиданностей. Все очень важно - предвидеть.

«Катастрофические» предсказания

- Из года в год наши специалисты непрерывно отслеживают синоптическую ситуацию и своевременно предупреждают жителей края, и не только их, о грядущих природных катастрофах. И одним из главных критериев качества нашей работы была и остается - точность прогнозов погоды, заблаговременность штормовых предупреждений, - отмечает начальник Гидрометцентра Примгидромета Татьяна ЦУРИКОВА - Чего мы в этом достигли, можно судить по показателям, достигнутым нами в минувшем году.

Компьютерная оценка показывает, что оправдываемость краткосрочных метеорологических прогнозов погоды, предсказанных синоптиками края, в 2017 году достигла 98,2%, а по Владивостоку - 95,8%. Это является высоким показателем, соответствующим мировому уровню.

В минувшем году в Приморье было зафиксировано 23 опасных природных явлений (ОЯ), распространявшихся на значительную территорию региона. Они должны сопровождаться предварительными докладами для губернатора края, органов территориальной подсистемы РСЧС и руководителя Росгидромета и - штормовыми предупреждениями с заблаговременностью от 24 часов до 5 суток. Оправдываемость этих предупреждений в минувшем году составила 100%.

Средняя оправдываемость морских метеорологических прогнозов синоптиков Примгидромета составила 98,8%, морских гидрологических прогнозов - 99%. А оправдываемость предупреждений на неблагоприятные погодные явления (НЯ) была: по метеорологическим - 94% и гидрологическим - 100%. По морской зоне ответственности Примгидромета наблюдалось 14 ОЯ, и оправдываемость предупреждений по ним составила 100%.

Краткосрочные гидрологические прогнозы Примгидромета за период открытого русла рек 2017 года показали среднюю оправдываемость 98%. В период прохождения паводков было дано 8 предупреждений об угрозе ОЯ и 17 предупреждений об угрозе НЯ, которые сбылись на все 100%. А оправдываемость 877 краткосрочных прогнозов по уровням воды составила 96%.

Прогноз познается в сравнении

Как отмечает пресс-секретарь Примгидромета Виктор ЧУЛКОВ, приморские синоптики в соответствии с российским законодательством ведут сравнительный анализ точности своих прогнозов погоды с прогнозами ряда других погодных центров, получаемых из открытых источников и сайтов. Такая сравнительная работа является независимой и проводится исключительно в целях оценки собственных прогнозов и мотивации коллектива в повышении их качества.

Оценка проводится в соответствии с действующим Наставлением по краткосрочным прогнозам общего назначения, по специально разработанной методике, принятой во многих странах, согласно которой прогнозы погоды оценивают раздельно для дня и ночи. Оправдываемость суточного прогноза определяется как среднее из значений оправдываемости прогнозов на ночь и день. Определение качества прогноза включает установление сначала показателей качества прогноза каждой метеорологической величины и каждого явления в отдельности по пункту, а затем - сводного показателя качества прогноза погоды по этому пункту.

Оценка прогноза температуры производится путем сравнения фактической температуры с прогнозируемой отдельно - максимальная для дня, и минимальная для ночи. При оценке прогноза осадков оценивается только их количество.

И сегодня сравнительные данные показывают, что качество прогнозов Примгидромета для Приморья и Владивостока наиболее высокое.

Ошибки не исключаются

Безусловно, в прогнозе могут быть погрешности и ошибки. Природа таит в себе массу непознанного и множество сюрпризов. Тем не менее, предвидение синоптиками ситуации с каждым годом становится точнее.

Татьяна Цурикова отмечает, что за последние десятилетия мировое метеосообщество достигло значительных успехов в развитии технологий численного прогноза погоды. Так прогнозы на трое суток вперед для приземного давления сегодня уже настолько же успешны, как прогнозы на сутки 20 лет назад. Но полностью избавиться от ошибок в прогнозах невозможно. И причин этому несколько:

Во-первых, сказывается неполнота и неточность наших знаний о текущем состоянии атмосферы. Для качественного прогноза, прежде всего, надо знать, что в ней происходит непосредственно сейчас - в начальный момент времени. Данные гидрометеорологических наблюдений - это «сырье» для расчета прогноза погоды. И, чтобы подготовить его на два дня вперед, надо иметь данные о фактической погоде на территории с расстояниями в несколько тысяч километров. А для прогноза на неделю и более требуется информация о том, что творится с погодой на всем земном шаре.

Для долгосрочного прогноза приходится рассматривать практически всю климатическую систему планеты - состояние атмосферы, Мирового океана и верхнего слоя суши.

Но текущее состояние атмосферы известно лишь приблизительно, поскольку наблюдения за ней остаются все еще недостаточно полными и точными. Многие обширные области планеты, включая океаны, высокие и тропические широты, слабо представлены данными наблюдений. Плотность и оснащенность наблюдательной сети на территории нашей страны тоже еще невысока. Сбор информации можно повышать, и этим уменьшать погрешности измерений, но это невозможно бесконечно, и наше знание текущего состояния атмосферы, стремясь к совершенству, никогда не будет полным.

Во-вторых, качество прогноза сталкивается с несовершенством используемых сегодня прогностических методов и моделей.

Основным прогностическим инструментом сегодня становятся численные модели атмосферы, которые успешно воспроизводят многие ее свойства и становятся все более совершенными.

Современная прогностическая модель атмосферы - это сложный программный комплекс, который решает систему множества уравнений, описывающих эволюцию атмосферы. Комплекс рассчитывает температуру, влажность, ветер и другие параметры на разных высотах в различных точках земного шара. В модели при расчетах учитываются процессы термогидродинамики, преобразований влаги, радиационно-облачные взаимодействия, сложные процессы в пограничном слое атмосферы и на границе с ее подстилающей поверхностью и т.д. Но некоторые процессы в моделях не учитываются, поскольку мало влияют на качество прогноза, другие - «огрубляются» в меру «достаточности», третьи - остаются «за кадром», потому что знаний по ним пока недостаточно.

Конечно, прогноз на основе более-менее важных факторов в целом достаточно точен. Однако учет при моделировании погоды множества «мелочей» со временем даст новое качество прогнозов, к которому надо стремиться.

К сожалению, автоматизированные прогностические технологии пока не способны прогнозировать некоторые погодные явления, включая и опасные, имеющие локальный характер и сложную природу образования. Они затруднительны для их полной автоматизации прогноза с приемлемым уровнем точности. По этой причине, такие явления, как туманы, гололед и другие, прогнозируются в основном специалистами на местах на основе знаний условий их образования и развития в конкретном регионе. А результаты модельных расчетов синоптики используют за основу для составления окончательных, «официальных» прогнозов погоды, предполагающих синтез опыта специалистов-прогнозистов и результатов различных прогностических технологий.

В-третьих, для точности прогноза очень важно решение проблемы предсказуемости.

Еще в 1950-х годах было выявлено, что сколь угодно малые ошибки задания начальных данных для расчета прогноза с течением времени трансформируются в большие ошибки. И уже за пределами срока примерно двух недель ошибки детализированного по дням модельного прогноза вырастают до уровня ошибок случайного прогноза. Таким образом, проявляются объективные, вне зависимости от квалификации прогнозистов, ограничения на возможность точно прогнозировать конкретный ход эволюции атмосферных процессов на значительный срок. Практическая предсказуемость поведения атмосферы зависит от целого ряда факторов, и в некоторых случаях развитие погодных процессов удачно «просматривается» на несколько суток вперед, а в других - даже прогноз на завтра может быть ненадежным.

- Все это не означает, что мы ничего не можем сказать с достаточной точностью о будущем атмосферы за пределами пары недель, - считает руководитель Гидрометцентра. - Можем. Но прогнозы на долгие сроки даются в другой форме, и требования к ним иные. Для них используются вероятностная формулировка и представление результатов в средних за месяц или сезон величинах. И эти прогнозы необходимо основывать на данных обеспеченных реальными возможностями современных прогностических технологий.

КСТАТИ

Качество опирается на базу

- Примгидромет сегодня ориентирован на использование в своей работе самых передовых прогностических и информационных технологий, что позволяет ему быть одним из лидеров среди поставщиков гидрометеорологической информации, - отмечает начальник Центра специализированного облуживания Примгидромета Александра ВАСИЛЕВСКАЯ.

В настоящее время Примгидромет имеет статус экспериментальной площадки, на которой отрабатываются различные новшества. Его техническая база, благодаря модернизации, прошедшей в рамках совместной программы Всемирного Банка Реконструкции и Развития и Правительства РФ, стала одной из самых передовых в стране. В повседневной работе приморских синоптиков используются новейшие технологии и гидрометеорологические схемы от отечественных и зарубежных ученых и производителей. Так, недавно в своей оперативной работе они взяли на вооружение данные японского метеорологического спутника «Химавари-8».

Техническое и технологическое перевооружение Примгидромета осуществлено путем широкого внедрения автоматизированных и автоматических комплексов гидрометеорологических наблюдений, современных средств связи, вычислительной техники и информационных технологий сбора, обработки, хранения, визуализации и доставки информации до потребителей. Важным фактором является и непрерывное повышение квалификации специалистов.

На фото: Весна приготовила приморцам малоприятную погоду, но благодаря синоптикам она не стала неожиданностью.

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