Дело вредителей

Россельхознадзор предупреждает, что привозные вредители могут лишить край не только урожая, но и приморцев - цветов на подоконнике

Природное биоразнообразие территорий складывалось многие сотни лет. Оно хрупко и ранимо. И порой одного неосмотрительного шага достаточно, чтобы вызвать биокатастрофу, которая затронет не только конкретную семью, но и целый регион. В рамках государственной программы «Охрана окружающей среды Приморского края» на 2013-2020 годы осуществляются меры по контролю, предотвращению и борьбе с последствиями ввоза в край объектов, способных причинить серьезный вред.

Однако в этом деле особо важна бдительность его жителей, считает в интервью Деловой газете «Золотой Рог» начальник отдела карантинных растений Управления Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области Инна ПЛИС.

- Инна Алимовна, наши туристы иногда пытаются привезти из-за границы семена, клубни, чтобы вырастить что-то диковинное у себя дома. Насколько это уместно?

- Ввоз семенного посадочного материала в ручной клади туристов запрещен законом. Можно привезти с собой не более 5 килограмм плодоовощной продукции и цветочную срезку не более 3 букетов, до 15 цветов каждый.

Все остальное - семена, саженцы, горшечные растения, рассаду, черенки, луковицы, клубни-луковицы, картофель - нельзя. Такой материал, который является продукцией высокого фитосанитарного риска, и к которому предъявляются особые требования, может быть ввезен лишь при наличии фитосанитарного сертификата. На него должны быть фитосанитарные документы, подтверждающие, что он не несет в себе угрозы для территории РФ, в нем нет никаких карантинных организмов. Семенной посадочный материал обязательно должен сопровождаться документами, подтверждающими посадочные качества растений.

Для граждан, которые выезжают за границу на экскурсионные туры, получить такие документы нереально. Но люди часто привозят семена «в карманах», а это чревато тем, что можно занести какую-нибудь заразу, которая затем сильно распространится у нас по территории.

- Насколько это серьезно?

- С горшечными и другими живыми растениями, с различными семенами возможно внесение на территорию РФ карантинных объектов. Есть их перечень, принятый ранее Таможенным Союзом, а сегодня ЕврАзЭС, в котором порядка 200 карантинных объектов. И около половины из них могут быть внесены семенным и посадочным материалом.

Очень часто бывают случаи, когда привезенное «себе домой» попадает в оранжереи, тепличные комплексы, офисы, связанные с предприятиями сельского производства, либо с цветочными магазинами. Постепенно это попадает в окружающую среду, и у нас возникают эпизоотии или эпифитотии, то есть вспышки заболеваний растений, развитие вредителя, либо распространение сорняков, очаги которых затем очень сложно ликвидировать по той причине, что все эти объекты, занесенные к нам с территории другой страны в 90% случаев очень хорошо приживаются. Они развиваются и распространяются в силу отсутствия факторов, которые могут привести к остановке их развития.

Когда чужеродный организм - вредитель, сорняк, болезнь - попадает на благоприятную для него территорию, он развивается в катастрофических масштабах.

Например, колорадский жук. Наш край для него достаточно благоприятен. От Европы до Урала наша страна уже сильно им покрыта. В Приморье его не было. Но однажды кто-то привез зараженные клубни картофеля из другого региона, и теперь этот жук есть уже в Арсеньеве, Артеме, Шкотовском районе, Уссурийском ГО. Он замечательно перезимовывает и живет у нас, и мы с ним уже ничего не можем сделать.

Приблизительно таким же способом из США в край попала амброзия полнолистная, вызывающая тяжелейшие формы поллинозов. И с этим сорняком бороться тоже уже бесполезно, хотя мы воюем. Он у нас уже повсеместно. Молодое растение очень красивое, и иногда люди оставляют амброзию на клумбе, выпалывая все остальное.

- Мы покупаем комнатные растения, передаем их друг другу…

- И способствуем распространению вредных организмов, а потом удивляемся: откуда они?

Если у вас дома на растении появились какие-то жучки-червячки, бляшки или оно стало хиреть и пропадать, что в этой ситуации надо делать? Некоторые пытаются бороться, обрабатывают растение ядохимикатами, но в 90% случаев это заканчивается тем, что оно погибает и его выбрасывают.

И если спасти домашнее растение уже нельзя, то и просто выбросить тоже нельзя. Чтобы не допустить распространения вредного объекта, который развивался на растении, его, минимум, надо обработать кипятком, провести какую-то санитарную обработку, прежде чем бросить в мусорное ведро или контейнер. Но обычно просто выносят горшок к мусоропроводу.

- Некоторые пересаживают домашние растения «пожить» месяц-другой на свежем воздухе.

- Практически всю «горшечку» летом можно высаживать на улицу. Но все, что есть на этом растении, тогда попадает в окружающую среду.

Природа дает каждому конкретному объекту определенные характеристики для жизни. Насекомые, вирусы, болезни - очень пластичны к условиям обитания. Те же сорняки умеют хорошо приспосабливаться. Или насекомое: если оно две-три зимы перезимует в наших условиях, то может адаптироваться. И это проблема, которая связана с горшечкой.

Бывает, что люди не высаживают, а просто выносят цветок на улицу, потому, что он им мешает, не вписывается в обстановку. Но чаще - потому что растение больное или на нем вредитель.

- Лучше не брать?

- Да. Если взять цветок с улицы, то можно принести домой какую-

нибудь заразу. Для человека это не будет опасно. Хотя может быть аллергическая реакция на само это больное растение, споры грибов, экскременты насекомых. Реакция может проявляться даже на коже. Но это сугубо индивидуально, как и на запах цветов - все зависит от здоровья человека, его иммунитета.

Лучше приобретать растения в магазинах и внимательно смотреть, что берем. Ведь они тоже в большом количестве везут цветы из-за рубежа.

С растениями, и не только с тропическими, можно занести очень обширный перечень объектов, которые могут распространиться на нашей территории. Причем не только карантинные. Помимо перечня карантинных объектов, есть и просто вредные объекты, среди которых тоже - вредители, болезни, вирусы и сорняки.

То есть, с посадочным материалом из-за пределов края можно привезти запретные и вредные объекты. Естественно, по каким-то растениям их может быть больше, по каким-то меньше, потому что на каждом из них может развиваться лишь определенный «букет».

- В домашних условиях это не определить?

- Нет. Установить, что на растении что-то есть, может только специалист. Но даже человек с биологическим образованием может что-нибудь просмотреть.

Практически у всех организмов, относящихся к фитопатологии или энтомологии, есть скрытая стадия развития. Например, семейство трипсов - мушек, размером меньше миллиметра, которых привозят чаще всего с горшечными растениями. Чем больше на растении этих насекомых, тем оно хуже выглядит. Я, как специалист, увижу признаки наличия их на растении, найду их, но не в скрытой стадии - яйцо внутри листа разглядеть нельзя. А когда из яиц начинают выходить трипсы, то они очень быстро развиваются и разлетаются.

У насекомого есть промежуточные стадии, которые живут в почве. Можно посмотреть на растение и понять, что с ним что-то не так, но при этом не увидеть вредителя, который в этот период развития находится в почве, из которой его никогда не вывести.

Вредный организм живет до тех пор, пока живет растение, и если не найдет другое, подходящее для питания, то погибает. Но, благодаря своей пластичности, вредители почти всегда находят новый объект, чтобы продолжать жить. А заболевания растений пластичны практически все.

Есть другой очень распространенный объект - семейство щитовок. Это насекомое, которое тоже можно увидеть не сразу: ее бродяжки микроскопические. А из одного маточного яйца щитовки выходит до трех тысяч бродяжек. И ими можно легко заразить в квартире почти все комнатные растения, не понимая, что происходит.

- То есть, домашний ботсад может легко погибнуть?

- Может пропасть все, за редким исключением. С трипсами даже серьезней. Если они сядут на вас, то вы этого не заметите - пройдете в другую комнату, заглянете к соседям, поедете в гости. И насекомые либо по пути пристроятся на удачную территорию, либо останутся у соседей и в гостях.

Когда хозяйка ухаживает за растениями, то работает одной и той же тряпочкой, лопаткой, ковшиком, в одной и той же одежде. Через них бродяжки щитовки появляются на всех окнах и растениях в квартире. Единственно, защищено может быть растение с сильно опушенными листьями.

Шанс развития всевозможных занесенных к нам вредителей - очень большой. Если это происходит у вас на подоконниках, то вы можете с этим побороться, выбросить пропавшее растение, хотя жаль потерянных денег, поскольку оно было куплено или провезено контрабандой.

Когда же речь идет об открытом грунте - приусадебном участке, территории города, то развитие вредного объекта видно, когда его становится очень много, и он начинает развиваться неконтролируемо. А появление растения-носителя вредного объекта в домашних цветах, теплицах, оранжереях, в коллекциях ботанического сада, где закрытый грунт - это настоящая катастрофа, потому что там может быть поражено все, и справиться с этим окажется практически нереально.

Зараженные трипсами и щитовкой растения спасти фактически невозможно. А с хризантемами к нам иногда попадает «белая ржавчина хризантем», которую тоже вылечить нельзя, и такие растения тоже надо уничтожать. Надо отдавать отчет, если это болезнь, и проблема связана с наличием вируса или какого-либо бактериозного, либо вирусного, грибкового заболевания, то спасти растение нельзя. Надо уничтожать.

Поэтому карантинный период - это одно из незыблемых правил работы всех ботсадов, дендрариев и теплиц. Вновь прибывшие растения ни в коем случае нельзя помещать в среду имеющихся, они должны проходить определенный карантин.

А если растения выращиваются из семян в открытом грунте, то надо проверять: что с ними в пакетиках.

- Что же можно считать для домашних растений наименее проблемным?

- Есть заболевания растений, проявляющиеся из-за их физиологических особенностей или минерального голода. В таком случае спасти можно. Выполняется комплекс мероприятий - меняется почва, проводятся подкормки. Но это особая тема.

ВОПРОС РЕБРОМ

- Насколько сильно эти опасности затрагивают растения, культивируемые в помещениях, комнатных условиях?

- Конечно, все эти вредители, болезни, сорняки в условиях помещений распространяются, развиваются и размножаются очень активно. Особенно, если попадают к нам из тропиков. До 90% из них в условиях более сурового климата могут жить только в помещениях. Но бывают исключения. Например, белокрылка, которая была завезена на горшечных растениях, но затем адаптировалась, потому что у нее появилась зимующая стадия. Теперь она нормально живет у нас в природе.

На фото: Начальник отдела карантинных растений Управления Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области Инна Плис считает, что главная проблема биобезопасности - просвещение населения.

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