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Во Владивостоке впервые провели Победный заплыв
8 мая во Владивостоке на акватории Водной станции ТОФ впервые состоялся массовый заплыв на 500 метров в холодной воде, посвященный празднику Победы.
В морских состязаниях, организованных Спортивным комитетом ТОФ и Приморской федерацией подводных видов спорта приняли участие действующие военнослужащие, члены их семей, ветераны ТОФ и спортивная общественность города Владивостока. Всего в заплыве приняли участие более 50 человек, сообщил газете "Золотой Рог" Роман Мартов, капитан 1 ранга, начальник отдела информационного обеспечения (г. Владивосток) пресс-службы ВВО .
По словам помощника командующего ТОФ по физической подготовке подполковника Сергея Беневоленского, участники заплыва в холодной воде не соревновались на скорость, им нужно было выдержать эту трудную дистанцию, ведь температура воды была около десяти градусов.
Подобные массовые заплывы начали проводиться во Владивостоке краснофлотцами перед Великой Отечественной войной. Тогда в конце 30-х, в начале 40-х, на водной станции флота в них принимали участие военные моряки, обладатели значков ГТО и жены командного состава.
По окончании исторического заплыва всем участникам были вручены памятные награды и значки «Воин-спортсмен».
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