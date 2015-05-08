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Во Владивостоке в Перинатальном центре открыли "Аллею памяти ветеранов"
Двенадцать елей высадили на территории Приморского краевого перинатального центра сотрудники медучреждения, а также бывшие и нынешние пациенты. Акцию приурочили к 70-летию Великой Победы.
На «Аллее памяти ветеранов» также состоялась закладка мемориального камня. Все желающие смогли возложить к нему цветы и почтить память ветеранов Великой Отечественной войны, которые не дожили до нынешних дней.
«Аллея памяти ветеранов» - лишь та малая частичка, которую мы можем посвятить сегодня тем, благодаря кому мы сейчас живем в мирное и стабильное время. В преддверии 70-летия Победы, такой знаменательной даты, мы отдаем дань памяти тем ветеранам, кого с нами уже нет», - подчеркнула главный врач Перинатального центра Татьяна КУРЛЕЕВА.
Юрий РОГОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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