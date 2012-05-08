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В Фокино реконструируют мемориал погибшим бойцам Тихоокеанского Флота
Мемориальный комплекс, посвященный бойцам и командирам 355-го Отдельного батальона, погибшим в ожесточенных боях по освобождению северокорейского порта Сейсин от японских захватчиков, возведут в городе Фокино.
В центре мемориала будет располагаться памятник Герою Советского Союза Марии ЦУКАНОВОЙ, установленный на одноименной улице в 1979 году.
Мария Цуканова стала примером самоотверженности и смелости. Ей было всего 18 лет, когда она санинструктором служила в Отдельном, 355-м батальоне морской пехоты и участвовала в операции по освобождению северокорейского порта Сейсин. Более 50 раненых бойцов вынесла Мария с поля боя. «Эта юная девушка стала, в некотором смысле, символом российско-корейских отношений, и, несмотря на неровные отношения с КНДР, уважение корейцев к ней сохранено. Поэтому нам Бог велел с уважением и с почтением относиться к этим людям», - сказал Виктор Горчаков, вручивший ветеранам Фокино почетную грамоту Законодательного Собрания с денежными средствами на финансирование части работ по созданию комплекса.
Алексей Михайлович Строганцев, служивший в то время в бригаде 185-го Отдельного батальона поделился воспоминаниями о встрече с Марией Цукановой во время совместных учений десантников в Шкотовском районе: «Это была чудесная девчонка, которая при своих 42 килограммах тащила на плащ-палатке бойцов вдвое тяжелее себя, была смелой, озорной, из-под пуль вытаскивала раненых». Даже когда ранило её саму, не покинула поле боя. От потери крови Цуканова потеряла сознание, и её захватили японцы. Над девушкой издевались, пытаясь выведать нужную информацию о расположении войск. Ей выкололи глаза и истерзали тело ножом. Юная санитарка ничего не сказала.
На мемориальных плитах возводимого комплекса будут увековечены имена 66 десантников, погибших во время освобождения Сейсина. Все они похоронены в братской могиле города Чхонжин. Установить мемориальный комплекс планируют к 2 сентября, Дню окончания Второй мировой войны на Тихом Океане. Накануне праздника Победы многие муниципалитеты Приморья обратились к губернатору края с просьбой помочь им с реконструкцией монументов, воздвигнутых в 70-80-е годы: многие со временем изрядно обветшали.
Между тем, накануне 9 мая прошли праздничные торжества на территории музея «Владивостокская крепость». После полуденного выстрела из крепостного орудия к ветеранам со словами благодарности обратились юные защитники Отечества: ребята из детского морского клуба «Меридиан», клуба «Юный патриот Родины» прочитали стихи и исполнили песни. Ветераны не смогли сдержать слез.
- Я дошел до Берлина, до Праги, а от Праги уже пешком на Родину в составе полка мы шли. Если бы сегодня России угрожала опасность, я считаю, новое поколение смогло бы отстоять Родину, - сказал ветеран Великой Отечественной войны, Почетный гражданин города Владивостока Иосиф ШУТОВ.
Встреча поколений стала возможной благодаря усилиям Владивостокского клуба «Город воинской славы», Всероссийской общественной организации по охране памятников истории и культуры, музея «Владивостокская крепость» при поддержке городской Думы и ветеранов города Владивостока. По словам руководителя музея Наталии ПОЛОЗОВОЙ, это мероприятие, направленное на патриотическое воспитание молодежи, постепенно станет традицией.
Кристина САМУТИНА, «Золотой Рог».
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