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Киноновелла абонента Tele2 вышла на экраны Владивостока

08 Апреля 2019, 17:45 | Приморье

Посмотреть киноновеллу можно такжев кинотеатре «Уссури» во Владивостоке

Владивосток – Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, сообщает о выходе в прокат киноальманаха по итогам проекта компании Disney в России и СНГ «Счастье – это…». Одну из новелл снял победитель конкурса «Кино по другим правилам» Tele2 Николай Шишкин. Премьерный показ фильма состоялся 20 марта в Москве, а широкий прокат стартовал 1 апреля. При этом любой желающий сможет посмотреть его в кинотеатрах бесплатно.

Итогом социального проекта компании Disney «Счастье – это…» стали семь историй о счастье. Проект помог начинающим кинематографистам исполнить свою мечту – создать полнометражный фильм для большого экрана. Прокат киноальманаха проходит в уникальном некоммерческом формате – любой желающий сможет увидеть его бесплатно. Tele2 также организовал для своих клиентов 10 специальных показов в 5 городах России, где фильм представил победитель конкурса «Кино по другим правилам» Николай Шишкин. Посмотреть киноновеллу можно такжев кинотеатре «Уссури» во Владивостоке

Абонент Tele2 Николай Шишкин из Санкт-Петербурга принял участие в конкурсе со своей короткометражкой, снятой по «другим правилам», и стал сорежиссером одной из новелл. Выбирая лидера в своей номинации, Tele2 не требовала от участника наличия профессионального кинематографического образования. Однако победитель конкурса Tele2 оказался не чужд съемочному процессу: 24-летний Николай пишет сценарии рекламных роликов, но захотел попробовать себя в роли режиссера.

Николай Шишкин принял участие в съемках новеллы Allegro moderato – истории о кларнетисте, который одержим музыкой и мечтает попасть в европейский оркестр. Герою предстоит завоевать расположение маэстро со сложным характером, справиться с трудностями перевода и распутать интригу соперника. Съемки киноновеллы прошли в Санкт-Петербурге. За три съемочных дня народному режиссеру пришлось погрузиться в новую профессию и влиться в команду начинающих и опытных кинематографистов. Ведущие роли в новелле исполнили народная артистка РФ Лариса Удовиченко и заслуженная артистка РФ Дарья Мороз.

Инна Походня, директор по маркетингу Tele2:

«Мы выступили партнером Disney в этом проекте, потому что хотели дать возможность каждому абоненту Tele2 осуществить давнюю мечту – попробовать себя в роли режиссера. В стремлении стать для клиентов больше, чем просто оператором связи, мы поддерживаем и воплощаем в жизнь их начинания. Tele2 помогла раскрыть финалисту конкурса свой творческий потенциал – от него требовалось только нестандартно мыслить и быть готовым реализовать свои идеи на съемочной площадке. Мы рады, что наш абонент погрузился в атмосферу киномира и предложил одну из семи интерпретаций счастья, которая вскоре увидит свет».

Николай Шишкин, победитель конкурса Tele2 «Кино по другим правилам»:

«Участие в проекте стало для меня вызовом и первым шагом в индустрию серьезного кино. Мотивация участвовать в предложенном формате была высока: для меня режиссер – самая интересная роль на съемочной площадке. А когда удается поработать с профессионалами индустрии и увидеть в творческом процессе их, съемки пролетают быстро, но оставляют неизгладимое впечатление. Перед выходом фильма я вновь вспоминаю конкурс и понимаю, насколько ценный опыт получил. За эту возможность я благодарен Tele2 и Disney. Такое чувство, что я сам попал в одну из историй, которая называется "Счастье – это..."».

Проект Disney «Счастье – это…» стартовал во второй раз в июне 2017 года и включал пять конкурсов. В профессиональных состязаниях могли принять участие начинающие кинематографисты, а во всенародных – все поклонники кино. В ходе нескольких этапов эксперты отбирали лучших сценаристов, режиссеров и часть актерского состава для будущего фильма. Tele2 учредила собственную номинацию «Кино по другим правилам».

Чтобы принять участие в конкурсе оператора «Кино по другим правилам», абоненты Tele2 должны были выбрать на сайте проекта один из 50 сценариев, победивших на конкурсе компании Disney в России и СНГ. Tele2 предлагала снять на основе этой истории 5-минутное видео на смартфон. Авторитетное жюри проекта «Счастье – это…» отобрало пять лучших авторов в рамках конкурса оператора. Они прошли недельное обучение в Московской школе кино и защитили работы перед экспертами. Автор лучшей из них принял участие в съемках одной киноновеллы.

Работы всех участников проекта «Счастье – это…» оценивали мэтры киноиндустрии: Владимир Грамматиков, Федор Бондарчук, Сергей Лукьяненко, Павел Лунгин, Андрей Мерзликин, Анна Михалкова, Джаник Файзиев, Владимир Хотиненко и Оксана Карас. Интересы абонентов Tele2 представлял Андрей Патока, заместитель генерального директора компании по продукту, маркетингу и развитию федеральных клиентов.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

 

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Теги: Счастье – это…  tele2 



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