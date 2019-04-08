В Приморье прошла Всероссийская акция "#СохранимЛес"

Старт акции в воскресенье, 7 апреля, дал Владивосток, где в пяти точках сбора начали прием макулатуры. Присоединиться и внести свой вклад в сохранение леса смог любой желающий.

«СохранимЛес» – это всероссийская акция «Молодежки ОНФ» по сбору макулатуры для сохранения целостности «Зеленого щита», который является природным каркасом городов. В него входят реки, леса, береговые линии, озера и пруды.

Как отмечают организаторы, у акции нет никаких возрастных ограничений. Принять участие может любой желающий, как сам, так и собрав команду единомышленников. Бумага сдается на безвозмездной основе.

По итогам акции на официальном сайте будет опубликован рейтинг регионов. Кубок рекордсмена вручат топ-3 регионам России по сбору.

Команда или индивидуально сдавший самый большой объем макулатуры также получат ценные призы.