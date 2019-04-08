Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
В Приморье прошла Всероссийская акция "#СохранимЛес"
Старт акции в воскресенье, 7 апреля, дал Владивосток, где в пяти точках сбора начали прием макулатуры. Присоединиться и внести свой вклад в сохранение леса смог любой желающий.
«СохранимЛес» – это всероссийская акция «Молодежки ОНФ» по сбору макулатуры для сохранения целостности «Зеленого щита», который является природным каркасом городов. В него входят реки, леса, береговые линии, озера и пруды.
Как отмечают организаторы, у акции нет никаких возрастных ограничений. Принять участие может любой желающий, как сам, так и собрав команду единомышленников. Бумага сдается на безвозмездной основе.
По итогам акции на официальном сайте будет опубликован рейтинг регионов. Кубок рекордсмена вручат топ-3 регионам России по сбору.
Команда или индивидуально сдавший самый большой объем макулатуры также получат ценные призы.
Новости тематики
- В Приморье прошла Всероссийская акция "#СохранимЛес"
- Учебный фрегат "Паллада" отправился из Владивостока в Нагасаки и Циндао
- У детей Приморья будет новый защитник
- Приморский художник создает новые специальные призы фотоконкурса LookAtVladivostok.ART
- ДВФУ вышел на зарядку в честь XXIX Всемирной зимней универсиады
- Более 1000 спортсменов и любителей легкой атлетики пробежали по льду Японского моря в Приморье
- "Солдаты недовольны нашим постоянным отступлением…"
- Во Владивостоке прапорщик Комаров вновь сойдет на берег Золотого Рога
- Владивосток начинает готовится к Тотальному диктанту
- В Приморье детский центр "Альбатрос" получил престижные награды
Новости раздела
- Киноновелла абонента Tele2 вышла на экраны Владивостока
- В Приморье прошла Всероссийская акция "#СохранимЛес"
- Великий эколог и океанограф Кусто лично бил дельфинов гарпунами
- В Приморье начал работу Общественный совет по земельным вопросам
- На востоке страны замминистра обороны за двое суток преодолел более 20000 километров
- Дураков нема: дальневосточники продолжают стремительно покидать регион
- Новый уполномоченный по правам человека, увеличенные субсидии и новый праздник появятся в Приморье
- Медуниверситет открыл двери
- Жителям Владивостока придется подумать, чем заняться на субботнике 20 апреля
- Учебный фрегат "Паллада" отправился из Владивостока в Нагасаки и Циндао
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Крупнейший инвестор покидает Артем
- Чуркин: По ту сторону Золотого моста
- Дураков нема: дальневосточники продолжают стремительно покидать регион
- Еще 378,5 тысячи дальневосточников могут улететь на льготных условиях
- На авиарейсах внутри Сахалинской области начал действовать единый тариф
- На Камчатке выбирают эскиз оздоровительного комплекса с бассейном
- Авария, "унесшая" под землю Nissan, доставила неудобства тысячам владивостокцев (Фото)
- За державу по-прежнему обидно
- Стремительно беднеющие россияне отказываются рожать даже за деньги
- Из Владивостока можно будет улететь прямиком на популярные российские курорты