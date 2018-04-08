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Приморье встречает Светлое Христово Воскресение

08 Апреля 2018, 11:18 | Приморье

Православные приморцы отмечают праздник Светлой Пасхи

Сегодня – самый строгий день поста, время, когда нужно прощать все обиды и проводить время с близкими. В этом году праздник совпал со Страстной (Великой) субботой, что бывает крайне редко.


 

Ночные пасхальные богослужения прошли в церквях и храмах Приморья. В них приняли участие тысячи жителей края.

Митрополит Владивостокский и Приморский Вениамин провел литургию в Соборе Покрова Пресвятой Богородицы (Покровском Кафедральном Соборе) во Владивостоке. На пасхальном богослужении вместе с жителями и гостями города присутствал врио губернатора Приморья Андрей Тарасенко с супругой Светланой.

Основные мероприятия Пасхи проходят в воскресенье днем. После полуденных богослужений во многих муниципалитетах проходят крестные ходы, которые завершатся праздничными гуляниями. На Спортивной набережной будут работать 10 тематических локальных площадок. Здесь же будут расположены тематические фотозоны. Также в программе праздника – освящение и раздача 2 тысяч пасхальных яиц.


 

Напомним, по поручению врио губернатора края на время богослужений на входах в крупные церкви и храмы установлены арочные металлодетекторы.

Андрей Тарасенко подчеркнул, что во время проведения массовых мероприятий люди должны себя чувствовать в полной безопасности.

Поздравление врио Губернатора Приморья Андрея Тарасенко с православной Пасхой

Дорогие жители Приморского края!

От всей души поздравляю всех православных христиан и тех, кому дороги российские традиции, со Светлой Пасхой!

Этот праздник символизирует мир, добро, объединяет людей, призывает жить в любви и согласии, проявлять милосердие и сострадание.

Пусть в вашем доме всегда будет тепло и уютно, в семье царит мир и взаимопонимание. Желаю здоровья и счастья вам и вашим близким!

Врио Губернатора Приморского края А.В. Тарасенко.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.



 

 

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Теги: светлая пасха  собор  христос  вера  богородица  приморский край  крестный ход  православие  молитва  воскрес  церковь  губернатор  владивосток 



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