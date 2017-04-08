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Во Владивостоке интегрированная студия "Открытая дверь" отправилась "За синей птицей"
Инклюзивный театр «Благого дела» порадовал зрителей премьерой первого спектакля
Во Владивостоке интегрированная театральная студия «Открытая дверь» впервые показала свой спектакль зрителям. Представление прошло «на ура», зал устроил овации самодеятельным артистам.
Спектакль «За синей птицей» по всеми любимой пьесе Мориса Метерлинка поставила режиссер Ольга Таран в рамках театрального пространства АНО «Благое дело». В театральном действии, рассказывающем удивительную историю Тильтиль и Митиль, которые отправились в долгую дорогу в поисках своего счастья, заняты как здоровые дети и взрослые, так и артисты с ограниченными возможностями по здоровью. Все играют очень увлечённо, спектакль красиво и изобретательно оформлен, интересные костюмы, музыка, танцы — все создаёт атмосферу волшебства, чудесной трогательной сказки. Конечно, особенно в восторге были зрители-дети.
Светлана Князева, руководитель первомайского отделения «Благого дела» при Обществе инвалидов Владивостока, участвует в спектакле вместе со своим сыном Ильей, ментальным инвалидом. Она играет душу Сахара, а сын – душу Солнца.
«Он сам выбрал себе эту роль, — рассказывает Светлана. — У нас роли распределены таким образом, что больного ребенка поддерживает родной человек, например, мама или бабушка. Особенным детям все же иногда сложновато приходится, а при поддержке родных они легче справляются с задачей».
Кроме ментальных инвалидов есть в театральном коллективе «Открытая дверь» и слепые люди, и с ДЦП. «Мы никого не гоним, — говорит Светлана, — Мы и до театра собирались и занимались творчеством, лепили, делали поделки, устраивали чаепития. Когда к нам пришла режиссер Ольга Таранова и предложила поставить спектакль, мы сели, тщательно все обсудили и решили, почему бы не попробовать. И сразу родилось название – «Открытая дверь». Год готовились, еще около года шли репетиции. Это наш первый спектакль и первое выступление на публике. Самое важное, что работа над спектаклем нашим ребятам дала очень хорошую динамику. Вот, например, Саша, который играет роль Пса. Раньше он был очень замкнут, даже не здоровался ни с кем, а сейчас он раскрылся, стал общаться, может даже пошутить. Это удивительное преображение. Андрей Пермяков, который исполняет сложную и большую роль Кота, тоже стал намного более открытым, раскрепощенным. Он у нас ещё и спортсмен, играет в настольный теннис и побеждает в соревнованиях, так он и в спорте стал ещё успешнее. С ним вместе играет его мама, поддерживает его. Юные артисты быстро выучили свои роли, играют без запинки, чего я, например, не могу сказать о себе".
Интегрированная студия «Открытая дверь» — один из трёх театральных проектов некоммерческой организации содействия социальной адаптации инвалидов «Благое дело». Ее руководитель Геннадий Антропов рассказал, что «Открытая дверь» стала первой площадкой, которая начала работу в 2015 году под руководством режиссера театра «Балаганчик» Ольги Таран. В 2016 году «Благое дело» получило грант от фонда Константина Богданенко на постановку спектакля «За синей птицей». В этом же году заработали еще два проекта: инклюзивная детская театральная студия «Во Имя Добра» при поддержке фонда Александра Монастырёва и Театра Молодёжи на средства президентского гранта, и инклюзивная театральная студия «Смотри…» совместно с театром «ТАН» Андрея Нартова.
«Сейчас мы работаем над единым театральным пространством «Благого дела», где люди с ограничениями по здоровью смогут социализироваться и попробовать себя в качестве актеров. Следом за премьерой студии «Открытая дверь» мы увидим новеллы от театральной студии «Смотри», — пообещал Геннадий Антропов.
А пока артисты принимают поздравления и начинают готовится к новым спектаклям.
Досье "Золотого Рога": Автономная некоммерческая организация "Содействие реабилитации и социальной адаптации инвалидов "Благое дело" была зарегистрирована во Владивостоке 25 марта 2008 года и отметила в этом году свое 7-летие. Это социальный добровольческий проект, все работы участники проекта проводят на безвозмездной основе. Проект объединяет команду специалистов (керамистов, художников и дизайнеров, режиссеров, актеров), которые занимаются разработкой программ для развития творческих способностей людей с ограниченными возможностями. Приоритетным направлением является социально-психологическая адаптация инвалидов по зрению, детей и взрослых с отставанием развитии, поддержка семей, воспитывающих детей с ментальной инвалидностью, а также по развитию доступной арт-среды для людей с ограничениями по здоровью.
Ульяна СТАРОСТИНА, ученица 11-а класса 53 средней школы Владивостока. Фото автора.
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