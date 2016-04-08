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Из-за Приморья в России могут отменить 1 сентября

08 Апреля 2016, 08:49 | Приморье

В Госдуму 6 апреля внесен законопроект о переносе начала учебного года с 1 сентября на 1 октября, с документом можно ознакомиться в базе данных парламента, сообщает деловая газета "Золотой Рог" со ссылкой на РБК.

Законопроект внесли депутаты от ЛДПР Алексей Диденко, Михаил Дегтярев и Егор Анисимов. В пояснительной записке они объяснили, что их инициатива связана с климатическими особенностями России, а также заботой о развитии внутреннего туризма, пишет РБК.

«Предлагаемый настоящим проектом федерального закона перенос начала учебного года на 1 октября не только позволит более эффективно использовать теплое время года для полноценного отдыха детей, но и поможет развитию внутреннего туризма в России. В нашей стране сентябрь является «бархатным сезоном» и на Дальнем Востоке, и в Крыму, Краснодарском крае и других южных регионах России, когда погода является солнечной и теплой, созревают ягоды и фрукты. Например, даже в Приморском крае июнь, когда дети уходят на каникулы, является прохладным месяцем, напротив, сентябрь — жарким», — говорится в документе.

Далее депутаты ссылаются на опыт зарубежных стран. В Германии, пишут они, федеральные земли самостоятельно устанавливают даты начала учебного года и каникул. «В Индии и Японии учебный год начинается 1 апреля. В Испании установлена плавающая дата начала учебного года, но не позднее 1 октября. Точная дата начала учебного года отсутствует в США, Австрии, Италии и других странах», — пишут авторы инициативы.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Автор: РБК
Теги: школа  дата  образование  туризм 



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Комментарии

  • Хельга10:47, 08.04.2016#

    Владивосток и побережье - это не всё Приморье. В центральных районах Проморского края тепло приходит в конце мая - начале июня. Купальный сезон открывают в первых числах июня, а в конце августа уже прохладно. И год на год не приходится.

  • vasya20:32, 08.04.2016#

    Исключительно ворованного Крыма ради, а никак не из за Приморья.

  • vasya13:59, 09.04.2016#

    Очень приятно! А меня зовут vasya. :D

  • Второй фронт11:51, 08.04.2016#

    В Польше тоже отменили 1 сентября в 1939 году, чем кончилось, все знают.

  • Псевдоним21:31, 08.04.2016#

    А родителей спросить не пробовали, мне лучше с 1 сентября чтобы ребенок учился, а не с 1 октября

  • Другой родитель09:34, 09.04.2016#

    А мне как родителю, лучше с середины сентября.

  • Ger21:35, 08.04.2016#

    Когда коту делать нечего, он что делает? Правильно. . . Так и депутутаты. От нечего делать поигрывают переносом учебного года, принятым в России.

  • Zade08:21, 09.04.2016#

    Нужно каникулы делать с 1 июня по 1 октября!

  • уччитель09:32, 10.04.2016#

    Если дебилам делать больше нечего, занялись бы работой. В крае нищета, корупция, народ бежит. А они о бархатном сезоне. Вообще ох. . ли "слуги народные", только о народе и пекутся. Чтоб еще придумать, вот и пресловутый гектар, который никому не нужен т. к. люди в селах огороды бросают, большая часть полей заросла.

  • Псевдоним13:14, 10.04.2016#

    Лучше вернули зимнее летнее время обратно летом вообще невозможно после работы что то делать.

  • vasya23:30, 10.04.2016#

    Какое тебе ещё "летнее" время? Владивосток сейчас живет круглогодично по летнему времени. Для особо одаренных поясняю: географическая долгота Владивостока 132 градуса, что соответствует 9-му часовому поясу, а время у нас сейчас по 10 часовому поясу, т. е. оно на 1 час вперед от поясного. Такое время называется летним. Надо наоборот, на зиму отводить часы на 1 час назад, чтобы утром не вставать на работу ночью.

  • Псевдоним16:09, 10.04.2016#

    Да? А начало каникул тоже передвините на 1 июля?

  • юююююю09:21, 11.04.2016#

    Какое вернуть время? сейчас всё наконец то стало нормально. А перенос 1 сентября это полный дебилизм. 1 сентября стало для всей страны не просто началом учебного года , а праздником. А много ли родителей сейчас могут повезти своих детей отдыхать за пределы края. Приморье это нищие люди, униженные центральной властью. Мы не имеем права жить с хорошими дорогами, больницами. и т. д. - Мы окраина страны на нас всем наплевать. . . . .

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