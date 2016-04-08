Из-за Приморья в России могут отменить 1 сентября

В Госдуму 6 апреля внесен законопроект о переносе начала учебного года с 1 сентября на 1 октября, с документом можно ознакомиться в базе данных парламента, сообщает деловая газета "Золотой Рог" со ссылкой на РБК.



Законопроект внесли депутаты от ЛДПР Алексей Диденко, Михаил Дегтярев и Егор Анисимов. В пояснительной записке они объяснили, что их инициатива связана с климатическими особенностями России, а также заботой о развитии внутреннего туризма, пишет РБК.



«Предлагаемый настоящим проектом федерального закона перенос начала учебного года на 1 октября не только позволит более эффективно использовать теплое время года для полноценного отдыха детей, но и поможет развитию внутреннего туризма в России. В нашей стране сентябрь является «бархатным сезоном» и на Дальнем Востоке, и в Крыму, Краснодарском крае и других южных регионах России, когда погода является солнечной и теплой, созревают ягоды и фрукты. Например, даже в Приморском крае июнь, когда дети уходят на каникулы, является прохладным месяцем, напротив, сентябрь — жарким», — говорится в документе.



Далее депутаты ссылаются на опыт зарубежных стран. В Германии, пишут они, федеральные земли самостоятельно устанавливают даты начала учебного года и каникул. «В Индии и Японии учебный год начинается 1 апреля. В Испании установлена плавающая дата начала учебного года, но не позднее 1 октября. Точная дата начала учебного года отсутствует в США, Австрии, Италии и других странах», — пишут авторы инициативы.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.