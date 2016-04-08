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Из-за Приморья в России могут отменить 1 сентября
В Госдуму 6 апреля внесен законопроект о переносе начала учебного года с 1 сентября на 1 октября, с документом можно ознакомиться в базе данных парламента, сообщает деловая газета "Золотой Рог" со ссылкой на РБК.
Законопроект внесли депутаты от ЛДПР Алексей Диденко, Михаил Дегтярев и Егор Анисимов. В пояснительной записке они объяснили, что их инициатива связана с климатическими особенностями России, а также заботой о развитии внутреннего туризма, пишет РБК.
«Предлагаемый настоящим проектом федерального закона перенос начала учебного года на 1 октября не только позволит более эффективно использовать теплое время года для полноценного отдыха детей, но и поможет развитию внутреннего туризма в России. В нашей стране сентябрь является «бархатным сезоном» и на Дальнем Востоке, и в Крыму, Краснодарском крае и других южных регионах России, когда погода является солнечной и теплой, созревают ягоды и фрукты. Например, даже в Приморском крае июнь, когда дети уходят на каникулы, является прохладным месяцем, напротив, сентябрь — жарким», — говорится в документе.
Далее депутаты ссылаются на опыт зарубежных стран. В Германии, пишут они, федеральные земли самостоятельно устанавливают даты начала учебного года и каникул. «В Индии и Японии учебный год начинается 1 апреля. В Испании установлена плавающая дата начала учебного года, но не позднее 1 октября. Точная дата начала учебного года отсутствует в США, Австрии, Италии и других странах», — пишут авторы инициативы.
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Комментарии
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уччитель09:32, 10.04.2016#
Если дебилам делать больше нечего, занялись бы работой. В крае нищета, корупция, народ бежит. А они о бархатном сезоне. Вообще ох. . ли "слуги народные", только о народе и пекутся. Чтоб еще придумать, вот и пресловутый гектар, который никому не нужен т. к. люди в селах огороды бросают, большая часть полей заросла.
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vasya23:30, 10.04.2016#
Какое тебе ещё "летнее" время? Владивосток сейчас живет круглогодично по летнему времени. Для особо одаренных поясняю: географическая долгота Владивостока 132 градуса, что соответствует 9-му часовому поясу, а время у нас сейчас по 10 часовому поясу, т. е. оно на 1 час вперед от поясного. Такое время называется летним. Надо наоборот, на зиму отводить часы на 1 час назад, чтобы утром не вставать на работу ночью.
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юююююю09:21, 11.04.2016#
Какое вернуть время? сейчас всё наконец то стало нормально. А перенос 1 сентября это полный дебилизм. 1 сентября стало для всей страны не просто началом учебного года , а праздником. А много ли родителей сейчас могут повезти своих детей отдыхать за пределы края. Приморье это нищие люди, униженные центральной властью. Мы не имеем права жить с хорошими дорогами, больницами. и т. д. - Мы окраина страны на нас всем наплевать. . . . .
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