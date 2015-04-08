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Глава Приморского края взял шефство над памятником
Губернатор Приморского края Владимир Миклушевский в субботу, 11 апреля, посетит памятник Герою СССР Петру Овчинникову в Хасанском районе,сообщили деловой газете «Золотой Рог» в пресс-службе администрации Приморского края.
Глава региона планирует принять участие в работах по благоустройству памятника. Кроме того, Владимир Миклушевский отдаст дань памяти Герою, возложив цветы к монументу. Также состоится встреча с молодежным активом.
Отметим, Губернатор Приморского края Владимир Миклушевский объявил апрель месячником по восстановлению памятников в Приморье.
«К этой работе нужно привлекать и молодежь, и людей старшего поколения, это отличный повод для неформального общения двух поколений», – обозначил глава региона.
Губернатор показал пример, взяв шефство над памятником Герою СССР Петру Овчинникову, который получил Звезду Героя за подвиг, закрыв собой амбразуру японского дота.
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Глава Приморского края??????? по каким критериям?