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В Приморье возвращается часть исторической памяти

08 Апреля 2015, 16:38 | Приморье

Координатор проекта «Историческая память» партии «Единая Россия» Павел Гетман уверен, что встречать прах бойцов, погибших под Смоленском, должны прийти как можно больше приморцев, сообщили деловой газете «Золотой Рог» в пресс-службе администрации Приморского края.

По словам Павла Гетмана, в Приморье возвращается часть исторической памяти. «Это очень важно для каждого из нас – прийти и проводить земляков, отдавших свою жизнь за свободу нашей страны. Это наш долг и именно поэтому я уверен, что каждый житель Владивостока должен прийти в четверг на привокзальную площадь. Мы не только возвращаем Приморью его историческую память, но и имеем возможность прикоснуться к трагедии всего нашего народа. Только сейчас мы, приморцы, начинаем в полной мере ощущать ее масштаб», – заявил Павел Гетман.

Напомним, 9 апреля во Владивостоке состоится торжественная встреча приморской делегации, везущей на поезде останки советских воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны в Смоленской области.

Поезд, на котором едет делегация, прибывает на железнодорожный вокзал Владивостока в 20:10. После торжественной встречи урны с прахом бойцов перенесут на привокзальную площадь, где погрузят на специально подготовленный автотранспорт. Урны в сопровождении почетного эскорта отвезут к стеле «Город воинской славы». Здесь состоится митинг, в котором примут участие Губернатор Приморского края Владимир Миклушевский, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Людмила Талабаева, приглашенные ветераны, воспитанники патриотических клубов, байкеры и многие другие.

После 22:00 урны отправятся в село Новопокровка, где 10 апреля состоится «Вахта памяти» в местном доме культуры. Захоронят останки бойцов на городском кладбище в Дальнереченске.

Останки двух приморских солдат Ивана Мазурика и Петра Белого были найдены в Смоленской области, где в период 1941-1943 годов шли тяжелые кровопролитные бои за стратегически важный город Вязьму. В 1942 году под Вязьмой пало множество советских воинов. Останки еще одного уроженца Приморья, лейтенанта Ивана Филимоновича Гутника – были обнаружены поисковиками в Кардымском районе. 

На прошлой неделе делегация от Приморского края во главе с губернатором Владимиром Миклушевским побывала на месте, где были найдены останки приморских солдат – в урочище Старые Горки Смоленской области.

В Свято-Троицком соборе города Вязьма состоялось отпевание погибших приморских воинов и передача урн с их останками.

После отпевания урны погрузили в автомобиль – далее, поездом они отправились во Владивосток.

Отметим, всего в Приморье везут останки четырех солдат. Вместе с Петром Белым был найден неизвестный солдат – их не удалось разделить. Принято решение похоронить их вместе. На памятной табличке в Приморье помимо имен погибших напишут «и еще один неизвестный солдат».

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Автор: Пресс-служба администрации Приморского края
Теги: история  транспорт  приморье  память  ВОВ  единая россия  культура  памятники  день победы  губернатор 



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