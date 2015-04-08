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В Приморье возвращается часть исторической памяти
Координатор проекта «Историческая память» партии «Единая Россия» Павел Гетман уверен, что встречать прах бойцов, погибших под Смоленском, должны прийти как можно больше приморцев, сообщили деловой газете «Золотой Рог» в пресс-службе администрации Приморского края.
По словам Павла Гетмана, в Приморье возвращается часть исторической памяти. «Это очень важно для каждого из нас – прийти и проводить земляков, отдавших свою жизнь за свободу нашей страны. Это наш долг и именно поэтому я уверен, что каждый житель Владивостока должен прийти в четверг на привокзальную площадь. Мы не только возвращаем Приморью его историческую память, но и имеем возможность прикоснуться к трагедии всего нашего народа. Только сейчас мы, приморцы, начинаем в полной мере ощущать ее масштаб», – заявил Павел Гетман.
Напомним, 9 апреля во Владивостоке состоится торжественная встреча приморской делегации, везущей на поезде останки советских воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны в Смоленской области.
Поезд, на котором едет делегация, прибывает на железнодорожный вокзал Владивостока в 20:10. После торжественной встречи урны с прахом бойцов перенесут на привокзальную площадь, где погрузят на специально подготовленный автотранспорт. Урны в сопровождении почетного эскорта отвезут к стеле «Город воинской славы». Здесь состоится митинг, в котором примут участие Губернатор Приморского края Владимир Миклушевский, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Людмила Талабаева, приглашенные ветераны, воспитанники патриотических клубов, байкеры и многие другие.
После 22:00 урны отправятся в село Новопокровка, где 10 апреля состоится «Вахта памяти» в местном доме культуры. Захоронят останки бойцов на городском кладбище в Дальнереченске.
Останки двух приморских солдат Ивана Мазурика и Петра Белого были найдены в Смоленской области, где в период 1941-1943 годов шли тяжелые кровопролитные бои за стратегически важный город Вязьму. В 1942 году под Вязьмой пало множество советских воинов. Останки еще одного уроженца Приморья, лейтенанта Ивана Филимоновича Гутника – были обнаружены поисковиками в Кардымском районе.
На прошлой неделе делегация от Приморского края во главе с губернатором Владимиром Миклушевским побывала на месте, где были найдены останки приморских солдат – в урочище Старые Горки Смоленской области.
В Свято-Троицком соборе города Вязьма состоялось отпевание погибших приморских воинов и передача урн с их останками.
После отпевания урны погрузили в автомобиль – далее, поездом они отправились во Владивосток.
Отметим, всего в Приморье везут останки четырех солдат. Вместе с Петром Белым был найден неизвестный солдат – их не удалось разделить. Принято решение похоронить их вместе. На памятной табличке в Приморье помимо имен погибших напишут «и еще один неизвестный солдат».
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