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Как не воспитать психопата
Ребенка нужно понимать, а не навязывать ему свою картину мира, считает эксперт-профайлер Евгений Спирица
Ложь не всегда имеет негативную подоплеку, ведь иногда человек просто вынужден немного приврать во благо других. Но когда правда открывается, жертва обмана чувствует недоверие, все больше и больше проецируя это ощущение на всех вокруг. Человек перестает верить людям, становится раздражительным и везде видит подвох.
Эффективность и работоспособность индивидуума снижаются, а самооценка опускается вместе с уровнем базового доверия к миру.
Чтобы не довести себя до такого плачевного состояния, важно научиться распознавать, где правда, а где ложь.
О том, как это сделать, в интервью «Золотому Рогу» рассказал эксперт-полиграфолог, профайлер, руководитель Международной академии исследования лжи Евгений СПИРИЦА.
- Евгений, давайте начнем с самого простого вопроса: что такое ложь?
- Ложь - это либо эмоция, либо состояние, либо настроение. Очень часто это фантазия, у которой есть причина и намерение. И зачастую это намерение вполне простое: человек лжет для того, чтобы социум оценивал его так, как индивиду этого хочется.
- Исходя из вашего богатого опыта, когда чаще лгут наши соотечественники: в личной жизни или в бизнесе?
- Лгут все, всегда и везде. Недалек от истины доктор Лайтман из сериала «Теория лжи»: каждый человек в среднем лжет три раза за 10 минут разговора. Это не преувеличение. Ведь в большинстве случаев феномен ложной информации возникает в силу стремления людей к позитивной оценке - пускай и завышенной - со стороны родных, друзей, коллег, общества в целом. И лишь во вторую очередь человек использует ложь для получения неких материальных преимуществ.
- Насколько часто, на ваш взгляд, отечественные бизнесмены прибегают к обману для достижения своих целей?
- Например, это происходит практически каждый раз, когда компания рекламирует свой товар или когда два бизнесмена торгуются, заключая сделку. Любая сделка - соревнование продавца с покупателем, которые пытаются выторговать лучшие позиции для своей компании, в том числе с помощью различных уловок и умолчаний. Вообще, ложь в форме приукрашивания уже стала нормой бизнеса - без нее, к сожалению, было бы невозможно продать большинство товаров и услуг.
- Вы встречали бизнесменов, которые никогда не лгут?
- Нет, не встречал. Врут все, хотя бы по мелочам, хотя бы «во спасение», хотя бы в форме умолчания. Я и сам часто прибегаю ко лжи в форме умолчания, чтобы уберечь своих родных от стрессов. Когда я не хочу о чем-то рассказывать, так и говорю: «А вы знаете о такой форме лжи, как умолчание?»
- Насколько велики, на ваш взгляд, потери, которые несет бизнес из-за обмана клиентов, партнеров, сотрудников компаний?
- Могу утверждать, что компании, которые не занимаются информационной безопасностью, не внедряют у себя систему информационного контроля, выявления и противодействия обману, постоянно теряют до 30% своих доходов. Это мои личные замеры - данные, которые я собрал и среди своих непосредственных клиентов, и с помощью консалтинговых компаний-партнеров.
- С какой ложью следует бороться, а с какой можно смириться, поскольку бороться с ней, так сказать, нерентабельно?
- Разумеется, нельзя мириться с ложью, которая приносит вред вам и вашему бизнесу. Хотя критерии вреда - вещь субъективная. Я, например, достаточно спокойно отношусь ко лжи сотрудников ради маленьких карьерных преимуществ.
- Евгений, помимо работы с бизнес-компаниями, вы активно консультируете частных клиентов, в том числе родителей подростков. Почему начали заниматься этой темой?
- Мы, я и вся команда Академии исследования лжи, долгое время занимаемся детекцией лжи и обратили внимание на такой феномен, как самообман. Оказывается, разрушения, которые происходят в ситуации самообмана, не менее жесткие, чем в ситуации обмана. Что касается семьи, то самое большое число «самообманывающихся» трагедий разыгрывается между родителями и детьми.
Родители, которые хотят, чтобы ребенок пошел «по их стопам» и стал, к примеру, военным, убеждены, что это нужно ему, а не им, - что является самообманом. А у ребенка нервная система такая, что в армии он совсем не сможет адаптироваться и будет максимально неуспешным. Он, естественно, будет винить родителей, что тоже является самообманом, потому что у каждого человека всегда есть возможность выбрать то, что он хочет. Возникнет конфликт. И таких примеров можно привести массу. На каждом тренинге, посвященном диагностике личности, нам задают вопросы о детях, о близких, поэтому мы невольно обратили внимание и к теме отношений между родителями и детьми вышли через такой феномен, как «самообман». Я всегда задавался вопросом: почему для того, чтобы водить автомобиль, нужно пройти медицинское освидетельствование, закончить курсы вождения и сдать экзамен в ГАИ, а для того, чтобы родить ребенка, - не нужно ничего!?
- С какими трудностями чаще всего приходится сталкиваться родителям подростков?
- Подростки не мыслят последствиями, они не понимают, к чему может привести то или иное событие. Например, родители говорят: «Надень шапку, заболеешь!» Для подростка это пустые слова. А уж тем более, если это касается «запретных» тем взрослой жизни. Тут, как бы мы о последствиях ни говорили, их психика не готова слушать. Тем более что зачастую «воспитывать» детей мы начинаем тогда, когда что-то начинает идти не так по нашему мнению. Это, как правило, подростковый возраст, когда воспитание, которое мы могли дать, должно быть закончено, потому что начинается оно с рождения.
Отсюда и ранняя половая жизнь, отсюда желание попробовать алкоголь, наркотики, отсюда ранняя преступность. Они просто не умеют мыслить последствиями. Здесь противодействовать можно только предлагая более высокие ценности. Но не ваши, а те, которые разделяет сам подросток.
- Что бы вы посоветовали родителям, у которых не складываются отношения с детьми-подростками?
- Учиться. Учиться понимать себя и своих детей, а не навязывать им свою модель поведения или свою модель мира. Поверьте, что за насилие и навязывание своей карты мира ребенок обязательно отомстит, осознанно или неосознанно, - противодействие всегда равно силе. Сейчас масса возможностей изучать специальную литературу, ходить на тренинги и изучать людей. Только «человековедение» способно уберечь родителей от ошибок. Я много занимаюсь психотерапией, и мне приходится каждый раз мирить родителей и детей. Родителю часто сложно признаться, что он не прав. И просить прощения у своего ребенка. Но это и есть первый шаг к пониманию друг друга и миру в семье.
Елена ЛЕНСКАЯ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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