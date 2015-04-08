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Конкурс раритетных средств связи "Эхо Победы" объявлен в Приморском крае

08 Апреля 2015, 12:18 | Приморье

Приморские труженики тыла внесли свой весомый вклад в Победу в Великой Отечественной войне. В годы войны большинство предприятий в крае «перестроились» - заводы начали выпускать пулеметные коробки для хранения лент с патронами, армейские котелки, пистолеты, ППШ.

Океанский фанерный завод в г. Владивостоке также был переведен на выпуск продукции для фронта. На заводе было налажено производство телефонных катушек для связистов. Десятки тысяч фанерных катушек были отправлены на фронт из Приморского края.

Музейно-выставочный центр истории связи «Ростелекома» объявляет конкурс «Эхо Победы» по сбору исторически ценных экспонатов. На конкурс принимаются: телефонные катушки, телефонные аппараты военных лет, фотографии, экспонаты, которые свидетельствуют о вкладе связистов в Победу.

Отдельное внимание организаторов будет уделено бывшим работникам Владивостокского Океанского фанерного завода, которые в годы Великой Отечественной войны обеспечивали фронтовых связистов.

«Главная задача конкурса - сохранение исторического и культурного наследия. Все самые раритетные и эксклюзивные экспонаты – средства связи, которые принесут жители Приморья будут выставлены в экспозиции музейно-выставочного центра истории связи, а участники получат памятные подарки», - говорит куратор музейно-выставочного центра «Ростелекома» Борис Василькевич.

Экспонаты можно передать в музей связи по адресу: г. Владивосток, ул. Светланская,57, (ост. Лазо). Режим работы: с 08:00 до 17:00. Материалы на конкурс принимаются с 8 по 30 апреля 2015 года.

Дополнительную информацию можно получить по телефону: (423)240-60-58 (Василькевич Борис Францевич).

Макрорегиональный филиал «Дальний Восток» ОАО «Ростелеком» («Ростелеком – Дальний Восток») – структурное подразделение ОАО «Ростелеком», которое действует на территории Дальневосточного Федерального Округа. «Ростелеком – Дальний Восток» создан в апреле 2011 года на базе ОАО «Дальсвязь» после присоединения этой компании к ОАО «Ростелеком» и сегодня объединяет 7 региональных  филиалов – Амурский, Камчатский, Магаданский, Приморский, Сахалинский, Хабаровский и филиал «Сахателеком».

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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Теги: день победы  конкурс  Ростелеком 



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