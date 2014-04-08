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Программисты и дизайнеры устроили в Приморье Хакатон
Первый городской марафон IT-специалистов «Хакатон» состоялся 31 марта на о. Русском. В течение трех дней в кампусе ДВФУ программисты и дизайнеры создавали мобильные и веб-приложения, которые будут приносить пользу горожанам.
Удивить жюри и гостей мероприятия смогли приложения, воспитывающие нравственность человека, позволяющие создать коллекцию интересных мест города или даже найти попутчика для похода в театр или кино. Организатор мероприятия Виталий ПЛАТОНОВ отметил, что все участники напряженно работали в режиме нон-стоп, стараясь довести свои проекты до совершенства.
Своими впечатлениями о «Хакатоне» поделился один из участников Павел МЕСЕНЕВ:
- Было немного сложновато работать в таком темпе, мы очень мало спали. Но все равно все было очень здорово, спасибо большое организаторам! Первый «Хакатон» собрал много людей, которые объединились, сделали действительно классные проекты и получили огромный личный опыт. Я еще никогда не работал над мобильными приложениями, поэтому мне было интересно попробовать именно это. Уверен, следующий «Хакатон» будет еще лучше и привлечет больше людей.
Работы участников «Хакатона» оценивали члены жюри: преподаватель кафедры информатики и математического моделирования Александр КЛЕНИН, разработчик компании HotLavaGames Григорий АЛЕКСАНИН, директор департамента молодежной политики ДВФУ Илья Яськов и дизайнер Алексей ПЕТРОВ.
Победителем в номинации «Проект для кампуса ДВФУ» стала команда 10k developmentstudio с проектом «Твоя общага». Иван КАЛИТА, Марк ТЕРТЫШНЫЙ, Антон ЗЛОТНИКОВ и Константин ЛАНДЫШЕВ были награждены ДВФУ сертификатами на обучение на международных курсах Coursera. Разработанное ими приложение поможет жителям общежитий ДВФУ хорошо провести время со своими соседями, а также узнать о разнообразных услугах, предоставляемых на кампусе.
Айподы от компании Farpost получили Павел САВИНОВ, Александр ПЕРЖУ и Андрей ЛЕСОВОЙ (команда Vinaes Code) с приложением VlGo, которое будет оповещать владивостокцев о предстоящих культурных мероприятиях.
Сразу двух наград от компаний Farpost и Gigabyte удостоились Андрей НОВИКОВ, Мария ПРОХОРОВА и Юлия ВОЙТЕНКО из команды House. Ребята придумали приложение Easyway, с помощью которого можно будет заниматься благотворительностью. Для этого нужно всего лишь зарегистрироваться на сайте и просматривать рекламные ролики. Все деньги рекламодателей пойдут на помощь нуждающимся.
Светлана ПРУДНИКОВА. Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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