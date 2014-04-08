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Туркомпании Приморья померяются маршрутами, сервисом, сувениркой и планами
В Приморье начался прием документов на участие в конкурсе «Лидеры туриндустрии Приморья-2014». Как сообщили в краевом департаменте международного сотрудничества и развития туризма, число представленных номинаций позволяет принять участие в конкурсе большому количеству организаций, так или иначе связанных с туристской деятельностью.
«Принять участие в конкурсе могут не только туркомпании, но и предприятия общественного питания, гостиницы, учебные заведения, готовящие кадры для отрасли, и даже студенты со своими работами», - рассказал заместитель директора департамента Владимир ЩУР.
Напомним, конкурс «Лидеры туриндустрии Приморья» проводится ежегодно. Его цель - развитие въездного и внутреннего туризма, повышение эффективности работы предприятий отрасли и качества обслуживания туристов.
Конкурс проводится по следующим номинациям и специальным премиям:
1. «Лучший туроператор Приморского края по въездному туризму».
2. «Лучший туроператор Приморского края по внутреннему туризму».
3. «Лучшее средство размещения: гостиница, туристская база, дом отдыха»:
4. «Лучшее место общественного питания: кафе, ресторан».
5. «Лучшая выпускная квалификационная работа в сфере туризма и гостеприимства».
6. «Лучший рекламно-информационный проект о туристском потенциале Приморского края»:
а) эссе (очерк);
б) видеоролик;
г) фоторепортаж.
Специальные премии:
1. «За развитие туризма в муниципальном образовании».
2. «Лучшая сувенирная продукция».
3. «Лучшее событийное мероприятие в Приморском крае в сфере туризма».
Победители конкурса получают право на использование слогана «Лидер туриндустрии Приморья-2014» в рекламно-информационных целях.
Окончание приема заявок и материалов для участия в конкурсе – 31 июля 2014 года.
Церемония награждения победителей состоится 27 сентября.
Заявки принимаются по адресу:690091, г. Владивосток, ул. Алеутская, 45а, каб. 609, тел. (423) 240-09-01, факс (423) 240-03-45, E-mail: guseva_sy@primorsky.ru. Дополнительная информация – на сайте департамента http://primorsky.ru/authorities/executive-agencies/departments/tourism/leaders.php.
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