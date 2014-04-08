www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 63.12 р. 100 JPY: 57.07 р.
EUR: 73.9 р. 10 CNY: 94.95 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Общество
Туризм
Распечатать

Туркомпании Приморья померяются маршрутами, сервисом, сувениркой и планами

08 Апреля 2014, 14:35 | Приморье

В Приморье начался прием документов на участие в конкурсе «Лидеры туриндустрии Приморья-2014». Как сообщили в краевом департаменте международного сотрудничества и развития туризма, число представленных номинаций позволяет принять участие в конкурсе большому количеству организаций, так или иначе связанных с туристской деятельностью.

«Принять участие в конкурсе могут не только туркомпании, но и предприятия общественного питания, гостиницы, учебные заведения, готовящие кадры для отрасли, и даже студенты со своими работами», - рассказал заместитель директора департамента Владимир ЩУР.

Напомним, конкурс «Лидеры туриндустрии Приморья» проводится ежегодно. Его цель - развитие въездного и внутреннего туризма, повышение эффективности работы предприятий отрасли и качества обслуживания туристов.

Конкурс проводится по следующим номинациям и специальным премиям:

1. «Лучший туроператор Приморского края по въездному туризму».

2. «Лучший туроператор Приморского края по внутреннему туризму».

3. «Лучшее средство размещения: гостиница, туристская база, дом отдыха»:

4. «Лучшее место общественного питания: кафе, ресторан».

5. «Лучшая выпускная квалификационная работа в сфере туризма и гостеприимства».

6. «Лучший рекламно-информационный проект о туристском потенциале Приморского края»:

а) эссе (очерк);

б) видеоролик;

г) фоторепортаж.

Специальные премии:

1. «За развитие туризма в муниципальном образовании».

2. «Лучшая сувенирная продукция».

3. «Лучшее событийное мероприятие в Приморском крае в сфере туризма».

Победители конкурса получают право на использование слогана «Лидер туриндустрии Приморья-2014» в рекламно-информационных целях.

Окончание приема заявок и материалов для участия в конкурсе – 31 июля 2014 года.

Церемония награждения победителей состоится 27 сентября.

Заявки принимаются по адресу:690091, г. Владивосток, ул. Алеутская, 45а, каб. 609, тел. (423) 240-09-01, факс (423) 240-03-45, E-mail: guseva_sy@primorsky.ru. Дополнительная информация – на сайте департамента http://primorsky.ru/authorities/executive-agencies/departments/tourism/leaders.php.

 

Автор:
Теги: туризм  конкурс 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru