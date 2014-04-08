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В компании "РН-Находканефтепродукт" безопасность под контролем
Находкинский нефтетерминал в очередной раз подтвердил, что условия охраны труда на предприятии соблюдаются безукоризненно
В Приморье подведены итоги краевого смотра-конкурса на лучшую постановку работы по охране труда в 2013-2014 гг. «Серебро» взял «РН-Находканефтепродукт», заняв второе место среди предприятий, численность штата в которых превышает 50 человек.
Об этом красноречиво свидетельствуют кубок и диплом, выданный от имени губернатора Приморского края генеральному директору «РН-Находканефтепродукт» Ивану БАРЫШЕВУ.
Этот смотр-конкурс проводится в целях привлечения внимания глав городских округов и муниципальных районов Приморья, а также работодателей, действующих на территории края, к решению вопросов по улучшению состояния условий и охраны труда и культуры производства. Он направлен на совершенствование предпринимаемых мер в этой области, изучение и внедрение передовых форм и методов организации работы по охране труда на предприятиях. При этом первый отборочный этап проходил на уровне муниципальных образований, после чего лучших определила краевая комиссия.
В этом году в конкурсе участвовали 200 приморских компаний, и второе место – результат весьма показательный. Более того, совсем недавно - в марте - нефтетерминал принимал поздравления с первым местом в городском смотре-конкурсе на лучшую организацию по охране труда, что также подтверждено соответствующим дипломом. Впрочем, для находкинского нефтетерминала такие результаты вполне закономерны. Безопасности труда на предприятии, эксплуатирующем опасные производственные объекты, уделяется большое внимание. За этим следят отдел охраны труда, промышленной безопасности и окружающей среды и руководители структурных подразделений предприятия. И за последние 4 года ни одного несчастного случая на производстве не зарегистрировано.
«Основные направления нашей работы – контроль за соблюдением инструкций по охране труда, создание безопасных методов работы путем реконструкции и обеспечение комфортных условий для санитарно-бытовых нужд, - рассказывает генеральный директор ООО «РН-Находканефтепродукт» Иван Барышев. - Безопасность достигается исполнением политики компании главного акционера – ОАО «НК «Роснефть», которая направлена на сохранение жизни и здоровья персонала и охрану окружающей среды. В этой связи надо отметить, что нефтетерминал сертифицирован по международным стандартам охраны здоровья и безопасности труда OHSAS 18001, за соблюдением которых следит штатный аудитор. А также регулярно проверяется на соответствие требованиям BureauVeritasCertification в области промышленной безопасности, охраны труда и экологии и системы качества ISO 9001. И отвечать им обязаны не только все подразделения нефтетерминала, но и подрядные организации, работающие на нашей территории».
Если говорить о конкретных мерах, предпринимаемых на предприятии, то все работники нефтетерминала в обязательном порядке проходят инструктаж по технике безопасности, после чего их проверяет аттестационная комиссия. Подобные проверки и повторные инструктажи проходят регулярно, как и поведенческие аудиты безопасного выполнения работ, позволяющие убедиться в сознательном отношении персонала к исполнению необходимых требований.
На предприятии заблаговременно разработаны планы ликвидации любых возможных чрезвычайных ситуаций и заключены договоры с соответствующими службами Находки. Также есть собственное аварийно-спасательное формирование, способное мгновенно отреагировать на внештатную ситуацию.
Как и полагается, работники нефтетерминала обеспечены сертифицированными средствами индивидуальной защиты. При этом соблюдаются все требования к качеству спецодежды, будь то огнезащитная обработка, антистатические нити и т.д.
Заботятся в «РН-Находканефтепродукт» и о здоровье персонала. Ежегодно на территории предприятия проводится медосмотр работников специалистами Профцентра Краевого государственного учреждения «Госпиталь для ветеранов». А медпункт нефтетерминала славится даже за его пределами: благодаря современному диагностическому оборудованию, включая ультразвуковое, а также тому, что в нем регулярно проводят прием привлеченные узкие специалисты, он позволяет сотрудникам не только получить экстренную помощь, но и предотвратить развитие серьезных заболеваний.
Тот факт, что на предприятии не первый год идет серьезная реконструкция, также наилучшим образом сказывается на качестве охраны труда. Работать здесь становится все комфортнее, а, учитывая профиль его деятельности, это немаловажный фактор, в числе других влияющий на отсутствие текучки штата. На терминале трудятся целыми династиями, и это лучшее подтверждение того, что полученная предприятием награда заслуженна.
Екатерина СЕРГЕЕВА. Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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