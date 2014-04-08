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Пляж на Садгороде обезобразили арендаторы и теперь спешат от него избавиться
«Сдается в аренду пляж в р-не Садгорода для организации массового отдыха, строительства кафе, бани, детских игровых площадок». Объявление такого содержания в преддверии открытия пляжного сезона появилось на одном из сайтов Владивостока. Казалось бы, для «пляжного» бизнеса наступает самое коммерчески привлекательное время и пора готовится к открытию сезона, но нынешний арендатор почему-то решил избавиться от объекта именно сейчас.
В настоящий момент подъезды к пляжу перекрыты бетонными блоками и арматурой, на въезде шлагбаум. Персонала в минувшие выходные на месте не было, поэтому проехать на пляж было невозможно даже платно. Горожанам приходилось бросать свои автомобили прямо в близлежащем лесу.
Картина, которая открывается взору отдыхающих, просто удручающая. На излюбленном месте отдыха, прямо у моря, теперь красуется огромное уродливое здание неизвестного назначения. По неподтвержденным пока слухам, в этом здании будет банальное кафе то ли кавказской, то ли среднеазиатской кухни. Сам пляж завален строительным мусором и опасно торчащей во все стороны арматурой.
Стоить отметить, что данный пляж был излюбленным местом отдых многих поколений жителей пригорода Владивостока. Да и жители центральных районов города здесь частые гости. Его уникальность заключалась именно в диком шарме, когда на автомобиле можно было подъехать почти к самой воде.
Теперь, с приходом арендатора, природная красота пляжа заменена убогими бетонными урнами для цветов и никому не нужными беседками.
Вот таким пляж был до "благоустройства":
Эти дни жители пригорода Владивостока вспоминают с ностальгией и горечью.
Успеют ли новые арендаторы хоть немного облагородить пляж или, как у нас часто бывает, их вложения ограничатся шлагбаумом и пару раз прошедшим по пляжу экскаватором - вопрос. Лето стремительно приближается…
ZRPRESS.RU, Владивосток.
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Комментарии
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Псевдоним01:27, 05.10.2014#
А я напротив приветствую !Постоянно туда ездим с родителями уже лет 6 . Раньше бесплатно было но нужно было место искать где почище. А щас пляж убирают. Помне лучьше так да и кафе не мешает. И вобще складывается впечетление что такие статьи пишутся или позаказу. Вы лучше напишите а где в чистоте и еще и бесплатно можно отдохнуть. взять тодже о. Русский визде где бесплатно насрали.
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все снести уже нельзя нигде отдохнуть спокойновезде уже эти кафе азиатской кухни стоятвидеть невозможно. . . лучше санаторий восстановили бы а не кафешками занимались. . .