Пляж на Садгороде обезобразили арендаторы и теперь спешат от него избавиться

«Сдается в аренду пляж в р-не Садгорода для организации массового отдыха, строительства кафе, бани, детских игровых площадок». Объявление такого содержания в преддверии открытия пляжного сезона появилось на одном из сайтов Владивостока. Казалось бы, для «пляжного» бизнеса наступает самое коммерчески привлекательное время и пора готовится к открытию сезона, но нынешний арендатор почему-то решил избавиться от объекта именно сейчас.

В настоящий момент подъезды к пляжу перекрыты бетонными блоками и арматурой, на въезде шлагбаум. Персонала в минувшие выходные на месте не было, поэтому проехать на пляж было невозможно даже платно. Горожанам приходилось бросать свои автомобили прямо в близлежащем лесу.

Картина, которая открывается взору отдыхающих, просто удручающая. На излюбленном месте отдыха, прямо у моря, теперь красуется огромное уродливое здание неизвестного назначения. По неподтвержденным пока слухам, в этом здании будет банальное кафе то ли кавказской, то ли среднеазиатской кухни. Сам пляж завален строительным мусором и опасно торчащей во все стороны арматурой.

Стоить отметить, что данный пляж был излюбленным местом отдых многих поколений жителей пригорода Владивостока. Да и жители центральных районов города здесь частые гости. Его уникальность заключалась именно в диком шарме, когда на автомобиле можно было подъехать почти к самой воде.

Теперь, с приходом арендатора, природная красота пляжа заменена убогими бетонными урнами для цветов и никому не нужными беседками.

Вот таким пляж был до "благоустройства":

Эти дни жители пригорода Владивостока вспоминают с ностальгией и горечью.

Успеют ли новые арендаторы хоть немного облагородить пляж или, как у нас часто бывает, их вложения ограничатся шлагбаумом и пару раз прошедшим по пляжу экскаватором - вопрос. Лето стремительно приближается…

ZRPRESS.RU, Владивосток.