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МЧС распространило экстренное предупреждение

08 Марта 2015, 21:42 | Приморье
По данным Приморского УГМС: утром и днем 9 марта в городе Владивосток и местами в крае ожидаются сильные осадки (снег с дождём, снег) с количеством 7-19 мм за 12 часов и менее. В отдельных районах ожидается гололёдные явления, на дорогах гололедица, снежный накат.
 
Прогнозируемые ЧС (происшествия):
 
- увеличение количества ДТП на трассах местного и федерального (М–60) значения, затруднения в работе автотранспорта;
 
- аварии на ЛЭП, связанные с  повреждением (обрывом,  обледенением, налипанием мокрого снега) ЛЭП и линий связи, затруднениями в работе ремонтно-восстановительных бригад;
 
- нарушения в работе системы ЖКХ;
 
- нарушения в работе авиации.
 
Главное управление МЧС России по Приморскому краю рекомендует населению воздержаться от выхода на лёд. 
Выход и выезд на лед опасен для жизни.
 
Единый телефон службы спасения «010» или «112».
 
Газета «Золотой Рог», Владивосток. 
Автор:
Теги: погода  гололед  метель  МЧС  осадки  снег 



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Комментарии

  • Дед Пихто12:50, 09.03.2015#

    - нарушения в работе системы ЖКХ ??? Да у них по жизни одни сплошные нарушения , только в данном случае можно нарушать официально ! Под прикрытием ! )))

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