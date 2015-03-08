МЧС распространило экстренное предупреждение

По данным Приморского УГМС: утром и днем 9 марта в городе Владивосток и местами в крае ожидаются сильные осадки (снег с дождём, снег) с количеством 7-19 мм за 12 часов и менее. В отдельных районах ожидается гололёдные явления, на дорогах гололедица, снежный накат.

Прогнозируемые ЧС (происшествия):

- увеличение количества ДТП на трассах местного и федерального (М–60) значения, затруднения в работе автотранспорта;

- аварии на ЛЭП, связанные с повреждением (обрывом, обледенением, налипанием мокрого снега) ЛЭП и линий связи, затруднениями в работе ремонтно-восстановительных бригад;

- нарушения в работе системы ЖКХ;

- нарушения в работе авиации.

Главное управление МЧС России по Приморскому краю рекомендует населению воздержаться от выхода на лёд.

Выход и выезд на лед опасен для жизни.

Единый телефон службы спасения «010» или «112».

Газета «Золотой Рог», Владивосток.