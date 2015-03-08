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МЧС распространило экстренное предупреждение
08 Марта 2015, 21:42 | Приморье
По данным Приморского УГМС: утром и днем 9 марта в городе Владивосток и местами в крае ожидаются сильные осадки (снег с дождём, снег) с количеством 7-19 мм за 12 часов и менее. В отдельных районах ожидается гололёдные явления, на дорогах гололедица, снежный накат.
Прогнозируемые ЧС (происшествия):
- увеличение количества ДТП на трассах местного и федерального (М–60) значения, затруднения в работе автотранспорта;
- аварии на ЛЭП, связанные с повреждением (обрывом, обледенением, налипанием мокрого снега) ЛЭП и линий связи, затруднениями в работе ремонтно-восстановительных бригад;
- нарушения в работе системы ЖКХ;
- нарушения в работе авиации.
Главное управление МЧС России по Приморскому краю рекомендует населению воздержаться от выхода на лёд.
Выход и выезд на лед опасен для жизни.
Единый телефон службы спасения «010» или «112».
Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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- нарушения в работе системы ЖКХ ??? Да у них по жизни одни сплошные нарушения , только в данном случае можно нарушать официально ! Под прикрытием ! )))