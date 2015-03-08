Самые очаровательные женщины живут в Приморье!

Дорогие женщины! Поздравляю вас с Международным женским днём – 8 марта!

Мы встречаем этот светлый праздник с особыми чувствами. Подобно весне вы олицетворяете радость жизни, красоту мира и нежность! С вами связано все самое главное, что у нас есть, – любовь, семья и наши дети!

Приморский край гордится своими женщинами. Вы вносите огромный вклад в развитие региона. Все позитивные перемены, которые происходят сегодня в крае, стали возможными только при вашем участии. Наши женщины умны и активны, они достигают больших высот во всех сферах: от здравоохранения и образования до бизнеса и политики. В то же время вы всегда неотразимы и успеваете дарить тепло своим близким. Глубоко убежден, что самые очаровательные женщины живут у нас, в Приморье!

Пусть в вашей жизни будет как можно больше солнца, улыбок и цветов! Пусть рядом с вами всегда будет надежное мужское плечо, а дети всегда радуют своими успехами! Счастья вам, любви, крепкого здоровья и благополучия!

Губернатор Приморского края Владимир Миклушевский.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.